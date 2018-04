POZIV ODBILI NEKI STRUČNJACI: Murganićin resor kreće u izradu nove demografske strategije

Autor: dnevno.hr

Prema neslužbenim informacijama, Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike kreće u izradu nove demografske strategije, piše Jutarnji list.

Nakon ostavke dr. Marina Strmote, ulogu kreatora demografske politike preuzeo je pomoćnik ministrice Nade Murganić Ivica Bošnjak (HDZ), imenovan u prosincu prošle godine, koji je prije toga bio na funkciji pročelnika Upravnog odjela za financije Zagrebačke županije. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Bošnjak je proteklih tjedana na razgovor pozvao veći broj stručnjaka za migracije, demografiju, tržište rada i obiteljsku politiku s niza institucija te im iznio plan za izradu novog strateškog dokumenta i osnivanje radne skupine u kojoj bi sudjelovali.

“Sve je još u inicijalnoj fazi. Ideja za izradu dokumenta postoji, ona je jasno iznesena, no to je zrno koje je posađeno, a vidjet ćemo kad će proklijati. Sad se tek formira tim. Nema sumnje da je tako nešto Hrvatskoj potrebno, ali treba vidjeti kolika je spremnost na provedbu i pod kojim će se uvjetima sama strategija donositi. O tome će ovisiti moje sudjelovanje u timu, a, vjerujem, i drugih članova”, rekao je za Jutarnji jedan od pozvanih stručnjaka.

Prema neslužbenim informacijama, među onima koji su primili poziv iz Ministarstva su dr. Rebeka Mesarić Žabčić i dr. Anđelko Milardović s Instituta za migracije, dr. Nenad Pokos i dr. Ivo Turk s Instituta Ivo Pilar, dr. Snježana Mrđen i dr. Josip Faričić sa Sveučilišta u Zadru, dr. Ivana Dobrotić i dr. Teo Matković sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, dr. Roko Mišetić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i drugi. Zanimljivo je što su već neki od pozvanih odbili poziv Ministarstva.

“Da budem iskren, ni ja nisam siguran hoću li se odazvati na sljedeće sastanke. Čini mi se da je vrijeme za izrade dokumenata davno prošlo, a da je osnivanje nove radne skupine stvaranje privida da se nešto radi. Znate kako je to s radnim skupinama, povjerenstvima, strategijama… Mi, uostalom, imamo odličnu obiteljsku politiku koju su kolege napravile prije tri godine. Nema se njoj što puno dodati”, kaže jedan od naših sugovornika, piše Jutarnji list.

Ukoliko bude došlo do izrade nove demografske strategije, to će biti, bit će to peti slični dokument koji Hrvatska donosi, međutim najveći problem za sve demografske strategije su to što nijedna nije provedena.