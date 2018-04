Davor Stier ne zna što ga čeka: Plenković mu sprema udarac koji neće preživjeti

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković odlučio je ‘zasukati rukave’ i uvesti red u HDZ. Odluka je to koja bi se ponajviše mogla odraziti na političkog i međunarodnog tajnika stranke Davora Ivu Stiera i Miru Kovača. Iako su Stier i Plenković donedavno bili bliski prijatelji i suradnici kako u Europskom parlamentu, tako i prilikom rušenja bivšeg šefa vladajuće stranke Tomislava Karamarka, sve je izglednije da u ovom slučaju više nema govora o prijateljstvu te da je ono isparilo negdje između političkih interesa koji su se oko njih ispleli.

Plenković očekuje da Stier osobno podnese ostavku, a to mu je ovoga vikenda jasno dao do znanja. Ista poruka odnosi se i na Kovača, jer prema mišljenju predsjednika stranke neumjesno je sjediti na značajnim političkim foteljama te istodobno biti protivnik politike HDZ-a.

Za Plenkovića je ovaj dvojac definitivno prekrižen, ali je svjestan da ne smije prenagliti i olako ih smijeniti kako ne bi ispali žrtve. No, prema tvrdnjama niza izvora iz HDZ-a sukobi unutar stranke su na vrhuncu. Navodno je Plenković otvoreno Stieru dao do znanja da će biti smijenjen ako ne podrži Istanbulsku konvenciju, a oni dobro upućeni tvrde kako Konvencija nije jedini razlog sukoba između bivših prijatelja.

Ono što Plenkovića još više nervira jesu javni nastupi Stiera i Kovača u kojima su se obrušili na Plenkovića, a istup oko Konvencije tek je jedan u nizu takvih napada. Plenković je uvjeren kako Stier i Kovač sudjeluju u kampanji protiv njega, a kap koja je prelila čašu bio je posljednji Stierov istup u kojem aludira na to da je Plenković vjernik koji u Crkvu ide samo radi glasova.

Plenković drži kako je to svojevrsni poziv na linč, a izjave svojeg donedavnog prijatelja smatra nedopustivima što je uostalom i javno dao do znanja. ”To je nedopustivo i netočno, nije mi jasno na koga je aludirao”, poručio je prije nekoliko dana Plenković referirajući se na Stierove riječi.

Ono što je pak Kovaču i Stieru najspornije u cijelom procesu koji se odvija zadnjih nekoliko tjedana jest to što Plenković ne dopušta glasanje po savjesti oko Konvencije, no istodobno kritičari ovog pobunjenog dvojca pitaju se zašto ne napuste stranku kada im je toliko stalo do savjesti. Stier se doduše do sada pokazao kao prilično principijelan tip, ali ne i kao političar koji odustaje od stranke.

Vladu u kojoj je sjedio kao Plenkovićev ministar vanjskih poslova napustio je nakon što se ova stranka odlučila za suradnju s HNS-om, no istodobno je u stranci ostao iako je degradiran prilikom izrade HDZ-ova statuta. Čekao je, po svemu sudeći, svoju priliku i pravo vrijeme za istup. No, kratka hrvatska politička prošlost uči nas kako su rijetki oni solo igrači koji su uspješno dobivali rat protiv šefova stranaka. Obično bi takvi nakon degradacije bili izbačeni ili bi pak sami napustili stranku. Posljednji primjer takve igre bio je rat sa Zlatkom Hasanbegovićem, sada je na redu Stier, a nakon njega i Kovač. Ljudi koje će Plenković vrlo brzo maknuti iz stranke. Jer ne učini li to, mogli bi oni maknuti njega.