POLICIJA STOPIRALA PROVOKATORE: Pokušali omesti Hod za život

Autor: dnevno.hr

U "Hodu za život" koji se prvi put u subotu održao Rijeci, po neslužbenim policijskim procjenama, sudjelovalo je oko 1500 sudionika, a na put koloni stalo je 15 djevojaka koje je interventna policija odnijela u policijsko vozilo, jer se nisu htjele maknuti s ceste.

Zagrebačka policija privela je u subotu sedam osoba koje su Ilici, u jednom trenutku, zapriječile put sudionicima “Hoda za život”, a prema procjeni policije u povorci je bilo oko 10.000 ljudi.

Te su osobe dovedene u službene prostorije policije i trenutno se provodi obrada, doznaje se u policiji.

Incident i u Rijeci

Sudionici prosvjeda, među kojima je bilo mnogo obitelji s djecom, okupili su se na sredini Korza, noseći transparente na kojima je pisalo “Život je temeljno ljudsko pravo”, “Otkucaji srca djeteta čuju se 21. dan od začeća, mama tada još ne zna za trudnoću”, “Zanimljivo je da su svi koji se protive životu već rođeni”, “Nisam izbor nego dijete”, “Zaključak svih hrvatskih medicinskih fakulteta – život počinje začećem” i sl.

Članica organizacijskog odbora riječkog “Hoda za život” Maja Šimičić Rosandić novinarima rekla kako je cilj te manifestacija osvijestiti da život traje od začeća do smrti te o važnosti života. Ovo je edukativna i miroljubiva manifestacija, dodala je. Sudionici hoda u zelenim, ružičastim, plavim i bijelim majicama i s balonima istih boja pjevajući su se uputili prema Ulici Ante Starčevića, ali je pred njih stalo 15 djevojaka s transparentom na kojem je pisalo “Što to ima u ljudima tužno da ulaze u tuđe slobode”, pri čemu je slovo “A” napisano u krugu, kao simbol anarhističkog pokreta. Zapriječile su prolaz ulicom te su pred njih stali pripadnici interventne policije kako ne bi došlo do izravnog kontakta sa sudionicima hoda, a potom su one sjele na tlo. Veći dio hodača je prošao kroz uski prolaz između djevojaka i zida, a članica organizacijskog odbora “Hoda za život” Blaženka Kulić zahtijevala je da policija oslobodi prolaz jer je riječ o prijavljenoj i dopuštenoj trasi manifestacije. Nakon što su djevojke odbile maknuti se, interventni policajci su ih odnijeli jednu po jednu u policijsko vozilo, kao i nekoliko mladića u njihovoj pratnji koji su verbalno napadali policajce.

Do krajnjeg odredišta “Hoda za život”, na Trgu bana Josipa Jelačića stigao je potom i ostatak sudionika hoda te je manifestacija završila glazbenim programom, a obraćanja sudionicima nije bilo.

Blaženka Kulić je u izjavi za novinstvo nakon završetka hoda izjavila da je izuzetno zadovoljna odazivom ljudi na prvi riječki “Hod za život”. No, optužila je gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela zbog situacije na početku Ulice Ante Starčevića, ocjenjujući da se nije smjelo dopustiti održavanje dviju manifestacija različitih gledišta o istim pitanjima u isto vrijeme jer se time, kako je navela, dovodi u opasnost sudionike.

U Rijeci se istodobno održava i Hod za slobodu.

“Ako postoje različita mišljenja logično je očekivati da može doći do sukoba”, rekla je Kulić. Izrazila je zadovoljstvo time što u ovoj situaciji nije izbio incident, iako se, kako je ustvrdila, to željelo izazvati.

Prema njenoj informaciji, samo autobusima iz Istre, kvarnerskih otoka, Vinodola i drugih krajeva šire riječke okolice stiglo je 700 do 800 sudionika.