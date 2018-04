Policija je 24 sata nadzirala brzinu vozila na hrvatskim prometnicama: Ovo su rezultati!

Autor: dnevno.hr

Ukupno je kontrolirano preko 5.000 vozila i zabilježen 2.451 prekršaj prekoračenja brzine, a nadzorom je bilo obuhvaćeno preko 1.000 lokacija

S obzirom na to da je brzina najčešći uzročnik prometnih nesreća, često onih s najtežim posljedicama od 18. do 19. travnja, u razdoblju od 24 sata (od 6 sati ujutro 18. travnja do 6 sati ujutro 19. travnja), na području cijele Republike Hrvatske, odnosno svih Policijskih uprava proveden je kontinuirani nadzor brzine kretanja vozila.

Ukupno je kontrolirano preko 5.000 vozila i zabilježen 2.451 prekršaj prekoračenja brzine, a nadzorom je bilo obuhvaćeno preko 1.000 lokacija.

Od ukupnog broja prekršaja, 974 zabilježeno je fiksnim kamerama za brzinu, a 1.477 zaustavljanjem vozila od strane policijskih službenika. Veliku većinu lokacija birali su sami građani prijavljujući ih Policijskim upravama na svojem području.

Dvije rekordno velike brzine u naseljenom mjestu, zabilježene su na području Policijske uprave koprivničko-križevačke – 131 km/h i brodsko-posavske – 134 km/h.

Što se tiče broja lokacija na kojima je mjerena brzina, najviše ih je bilo na području Policijske uprave zagrebačke (134) i osječko-baranjske (103).

Akcija je bila najavljena na nacionalnoj razini te u lokalnim medijima, a TV i radio ekipama omogućeno je sudjelovanje i praćenje nadzora brzine u vrijeme njegovog provođenja.

Suradnja s medijima, objavljivanje i praćenje tijeka akcije ključni su za podizanje svijesti građana o njihovom doprinosu povećanju sigurnosti cestovnog prometa, odnosno smanjenju stradavanja u prometnim nesrećama zbog nepropisne i neprilagođene brzine.

Policija će i dalje provoditi ove akcije, o čemu će mediji i javnost biti unaprijed obaviješteni jer policija osim represivno, na sve vozače želi djelovati i preventivno.