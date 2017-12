Pogledajte gdje je Grabar-Kitarović provela Badnju večer i što je poručila Vladi!

"Svima nama želim sretniju, ljepšu, bolju i prosperitetniju 2018. godinu," rekla je na pitanje želi li što poručiti Vladi

Svim hrvatskim građanima koji slave Božić predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović poželjela je iz Karlovca uoči mise u kapelici Centra za beskućnike miran, sretan, blagoslovljen Božić izrazivši nadu da će ga mnogi dočekati u krugu svojih obitelji spokojno i veselo.

Rekla je da je Badnju večer odlučila provesti na misi s karlovačkim beskućnicima jer želi pokazati da je Božić prije svega zajedništvo, da ne treba slaviti misu samo u katedrali u Zagrebu, već da treba doći među ljude, te da ovu Badnju večer želi podjeli s potrebitima.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekla je da ona i njen Ured i inače rade s ljudima u potrebi, da kada idu na teren rade s udrugama koje brinu o osobama s invaliditetom, ili osobama kojima je potrebna socijalna i druga pomoć, a nada se da će slijedeće godine učiniti i više. Najavila je da će osobno i sa suradnicima iz Ureda predsjednice ići volontirati, konkretno provesti vrijeme s ljudima u potrebi, možda pomoći u kuhinji i slično.

Domaćini su predsjednicu upoznali s Centrom čiji je kapacitet 20 postelja, a u slučajevima velike hladnoće ili druge potrebe moguće je primiti još deset osoba na pomoćne ležajeve. Prenoćište se koristi od 20 sati do 8 sati narednoga jutra, a dnevni boravak i ostale prostorije čitav dan , s tri obroka i radnom okupacijom za one koji to žele i mogu.

U programu dnevnog boravka je 35 osoba. Petnaestak ima svoj dom, ali su siromašni ili na rubu siromaštva pa dolaze na ručak. Ručkove financiraju država i Grad Karlovac u suradnji s tvrtkom Pleter, a još se dva obroka nude svakodnevno od prikupljenih donacija.

Centar je 2006. godine utemeljila HVIDR-a za potrebe četiri svoja člana bez doma i ostale beskućnike, u raspuštenom prognaničkom naselju Gaza, a od 2012. godine vodi ga civilna Udruga Milosrđe. Centar je jedino mjesto u Karlovačkoj županiji gdje se sustavno pruža usluga zbrinjavanja beskućnika.

Nakon susreta s beskućnicima predsjednica je zajedno sa županom Karlovačke županije Damirom Jelićem i gradonačelnikom Karlovca Damiru Mandićem obišla interventne službe kako bi dežurnim policajcima, vatrogascima i djelatnicima Hitne pomoći zahvalila što večeras rade da bi spriječili nesreće i nezgode, iako bi bilo lijepo da mogu Božić dočekati sa svojim obiteljima.