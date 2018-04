POČINJE IZGRADNJA PELJEŠKOG MOSTA Jesu li Kinezi doista najbolja opcija?

Autor: R.M.

Mediji javljaju kako je zagrebački Upravni sud odbio zahtjev Strabaga o privremenoj mjeri zabrane gradnje Pelješkog mosta, čime će praktički most vrlo skoro moći početi s izgradnjom.

Prvo je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Dkom) odbila žalbu na odluku Hrvatskih cesta da posao gradnje Pelješkog mosta povjeri kineskom konzorciju predvođenom China Road and Bridge Corporation. Ugovor za gradnju Pelješkog mosta potpisan je u ponedjeljak i ovo odbijanje zahtjeva ubrzat će izgradnju samog mosta. No, što to točno krije u pozadini?

‘Kineska ulaznica za Europu’

Pelješki most je u principu premosnica Malostonskog zaljeva između Komarne i Brijeste na Pelješcu, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – koja bi trebala povezati hrvatske teritorije koji su rascijepljeni teritorijem BIH, odnosno Neumom. Riječ je o kapitalnom političkom pitanju i po mnogim analitičarima prvom pravom primjeru legalnog lobiranja domaćih političara i njihovih intimusa. ‘Kini je Pelješki most ulaznica za EU’ propagandna je sintagma koja se mjesecima gura kroz javne nastupe i medije, a ‘357 milijuna eura europskog novca čeka i most mora biti dovršen do 2023. godine’ samo još jedan argument kojim se vršio pritisak i na sudstvo i na odlučivanje. Kako nije bilo posve transparentne javne rasprave i predstavljanja svih pristiglih ponuda, prosječan građanin osuđen je na iščitavanje medijskih stupaca i ‘čitanje između redova’.

“To je najveći projekt ove Vlade, definitivno u to krećemo i nema više povratka i bilo kakve destabilizirajuće izjave, tu nema više zaustavljanja i mi nastavljamo dalje, činjenica je da je većina sredstava iz ovog operativnog programa usmjerena ka Pelješkom mostu”, rekao je ministar Butković. 2404 metara, visina 55 metara, širina 21 metar. Uvjeti temeljenja izrazito loši, lokacija mosta podložna je djelovanju jakih vjetrova i nalazi se u zoni velike seizmičke aktivnosti. ‘China Road and Bridge Corporation’ dao je ponudu ‘koja se ne može odbiti’ i sada je navedena argumentacija da Kini ‘most znači više nego nama’ najbolja opcija. “Kinezi su došli da bi tu i ostali – žele raditi infrastrukturalne projekte i u drugim zemljama” ističe Siniša Malus, menadžer za komunikacije Kinesko-jugoistočne europske poslovne asocijacije (CSEBA). Luka i aerodrom Zadar i obnova pruge Rijeka – Zagreb samo su neki od daljnjih projekata kojima Kinezi mame prihvaćanje domaće javnosti. No tu je i druga strana priče – ona u kojoj analiziramo dosadašnji rad izvođača radova.

‘Pazite na skrivene troškove!’

Dobri poznavatelji tog tržišta navode da su takvi kineski projekti u regiji podrazumijevali radnike iz Kine uz izdvojene kampove. Ovdje takvu mogućnost odbacuju, pošto je projekt pod budnim okom europskih institucija – iako navode da će glavni kadar definitivno biti kineski. Brodosplit i Skladgradnja odabrani su lokalni partneri što otprilike daje uvid koje su stranačke struje odgovorne za lobiranje upravo ovog rješenja, unatoč najnižoj cijeni. Kao okosnicu portfolija ističu mostove Donghai, Hangzhou Bay, Shanghai Yangtze River i Jintang, kao i nama bliži Zemun – Borča. Crnogorci hvale kineske partnere ‘brzinom, kvalitetom i ozbiljnošću’ no pitanje je postoje li u tim recenzijama sukobi interesa. Da će nagrada i kod nas usrećiti posrednike najbolje pokazuje prilično veliki entuzijazam vladajućih odlukom suda dok su Kinezi puno umjereniji i vidljivo je da im je to jedan od projekata i da imaju iskustva s političkim relacijama u balkanskim zemljama. Primjer kako lobiranje preraste u korupciju odlično je vidljiv u Makedoniji.

Zašto toliko niža cijena? Prvenstveno jer kineska narodna banka daje oko 1% kamate na kredite velikih kineskih korporacija čime ruše konkurenciju ovisnu o komercijalnim kreditima. I nemaju problema s kadrom – hrvatski savjetnici su im Stjepko Boban poznat po ‘aferi Remorker’ i Jadranka Jureško Kero, bivša savjetnica predsjednice Grabar-Kitarović koju se u medijima proziva za kupovinu luksuznog stana na Manhattanu. Stručnjaci apostrofiraju tzv. ‘skrivene troškove’ kao poligon možebitnih malverzacija – neplaćanje poreza zaposlenika, eskivacija carina, zanemarivanje ekoloških standarda, getoizacija ilegalne radne snage… Premijer Plenković tako tvrdi da ‘nije bilo nikakvog pritiska tijekom odabira’. No kritičari ni ne tvrde da je u pitanju ‘pritisak’. Strabag bi sigurno donio europski standard, pravila struke i poštivanje rokova. Kinezi pak donose znatno nižu i povoljniju cijenu. Nakon toliko godina raznih bizarnih i kriminalnih odluka različitih Vlada jedno je sigurno – kako je novac pretežno europski, to ostaje najbolji argument za one koji smatraju kako će sve proći po planu i da će ovakav most doista biti i najbolje rješenje.