Počelo prikupljanje potpisa za referendum o izbornom sustavu te za otkazivanje Istanbulske konvencije

Autor: Hina

Građanska inicijativa "Narod odlučuje" u nedjelju je počela s prikupljanjem potpisa za održavanje referenduma o izmjenama izbornog sustava, a koordinator inicijative Zvonimir Troskot kaže da izmjenama žele omogućiti pravedniji izborni sustav, jačanje involviranosti građana u političke procese te jačanje odgovornosti političara prema biračima

Potpisi se prikupljaju iduća dva tjedna, do 27. svibnja, a inicijativa “Narod odlučuje” građane pita dva pitanja.

Prvo se odnosi na opće odredbe izbornog sustava, primjerice koji su to kandidati koji će građane predstavljati u Hrvatskom saboru i koji je optimalni izborni prag. Drugo pitanje fokusirano je na nacionalne manjine, jer smatraju da način na koji predstavnici manjina ulaze u Sabor s malim brojem glasova, dovodi do političke trgovine i korupcije prilikom formiranja Vlade i proračuna.

Potrebno je skupiti najmanje 10 posto od ukupnog broja birača, odnosno 374.740 potpisa. Prema objavi Ministarstva uprave, naime, u registru birača s današnjim danom upisano je ukupno 3.747.409 birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Troskot je u izjavi novinarima ispred potpisnoga mjesta na zagrebačkom Trg bana Jelačića kazao kako će se točan broj lokacija na kojima se prikupljaju potpisi znati sredinom tjedna no, ističe, uz najveće gradove, prikupljaju se i u najmanjim mjestima u Hrvatskoj.

Odbacuje tumačenja pojedinih analitičara kako je pravi cilj njihove inicijative uplitanje Crkve u HDZ, odnosno rušenje HDZ-a s Andrejom Plenkovićem na čelu, ističući da Inicijativa želi pravedniji izborni sustav.

“Ne radi se tu o uplivu Crkve i HDZ-u, ne radi se tu o desnici. Radi se o izbornom sustavu koji nema ni plavu niti crvenu boju. Ne radi se ni o lijevoj strani političkog spektra, već o pravednosti koja je neutralna”, tvrdi Troskot.

Naglašava da biračima s jedne i druge strane političkog spektra žele omogućiti da biraju političare koji će ih “stvarno zastupati u Saboru”. “Da im se poveća njihova involviranost, da se poveća odgovornost političara prema biračima i da se smanje koruptivne radnje u koalicijama koje vidimo”, dodao je.

Odbacuje tumačenja da netko stoji iza GI “Narod odlučuje”, te kaže kako su oni “obična građanska inicijativa koja je odlučila građanima ponuditi da se kroz referendum izjasne za pravedniji izborni sustav”.

“Ne postoji nitko tko stoji iza nas, osim hrvatskog naroda”, ustvrdio je, dodavši kako novac potreban za organizaciju prikupljanja potpisa, dobivaju kroz donacije običnih građana.

Budući da je danas s prikupljanjem potpisa za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije (IK) počela i Građanska inicijativa “Istina o Istanbulskoj”, Troskot ističe kako građane to ne bi trebalo zbunjivati jer je, kaže, Hrvatska već dosegla određenu razinu pluralizma u kojem se ljudi skupljaju oko pitanja koja su njima najvažnija.

“Nama je najvažnije pitanje pravednijeg izbornog sustava. Nama je Istanbulska konvencija bila samo polazišna točka da eksponiramo najvažnije probleme kojih je mnogo u RH i da ponudimo rješenja kroz referendumsko izjašnjavanje”, dodao je.

Smatra da referendumska pitanja nisu sporna glede ustavnosti, napomenuvši da su im se ustvnopravni stručnjaci pozitivno izjasnili na tu temu, ali vjeruje da će biti pritisaka.

“Sigurno da će biti pritisak s obzirom na to da se radi o ustavnim sucima koje su postavile dvije najveće stranke”, ocjenjuje.

Kaže da vjeruje u snagu procjene građana. Ljudi prate društvene procese koji se odvijaju u Hrvatskoj, i doživljavaju da ih političari ne žele i uopće ih ne slušaju i ne čuju, i tu vidimo našu snagu, rekao je. ”

Veći dio građana koji su u kratkim izjavama novinarima naveli svoje razloge zašto daju potpis, ističu želju za promjenom “uvijek istih lica” na političkoj sceni, a neki kao primjere navode zastupnika talijanske nacionalne manjine i potpredsjednika Sabora Furija Radina, te zastupnika srpske nacionalne manjine, SDSS-ovog Milorada Pupovca.

Počelo potpisivanje potpisa za referendum o otkazivanju Istanbulske konvencije

S prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o otkazivanju Istanbulske konvencije (IK) u nedjelju je na nešto manje od 1500 lokacija počela Građanska inicijativa “Istina o Istanbulskoj”, a koordinatorica inicijative Kristina Pavlović ističe zadovoljstvo odazivom prvi dan te vjeruje da će prikupiti potrebnih 374.740 potpisa.

Potrebno je, naime, u iduća dva tjedna skupiti najmanje deset posto od ukupnog broja birača odnosno 374.740 potpisa jer je, prema objavi Ministarstva uprave, u registru birača s današnjim danom upisano ukupno 3.747.409 birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

“Potpisivanje je krenulo odlično, ljudi reagiraju tako da se vidi da znaju o čemu se radi, znaju sve o Istanbulskoj konvenciji”, kazala je Pavlović u izjavi novinarima kod potpisnog mjesta ispred zagrebačke katedrale. “Ako je već prvi dan ovako uspješan mislim da ćemo do kraja odraditi dobar posao”, ocijenila je Pavlović prvi dan prikupljanja potpisa za referendum o otkazivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Podsjetila je i da se do 27. svibnja prikupljaju potpisi i za održavanje referenduma o izmjenama izbornog sustava. “Treba pojasniti da postoje dvije inicijative, a nama je u interesu da Istanbulska konvencija bude otkazana”, rekla je.

Nada se da inicijativa neće imati problema glede ustavnosti referendumskog pitanja. “Mi smo se što se tiče ustavnosti pitanja, osigurali koliko je god to bilo moguće. Najbolji ustavnopravni stručnjaci su potvrdili to pitanje, provjerili. Tako da se nadamo da u toj fazi neće biti problema. A prva je faza da prikupimo potpise i to teče izvrsno”, dodala je.

Pavlović je za opstrukciju inicijative prozvala riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela koji im je u gradio zabranio potpisivanje. “Drugim riječima, zabranio je demokraciju jer je potpisivanje za referendum demokratsko pravo građana”, ocijenila je.

Opstrukcijom smatra i visoku cijenu koju moraju platiti za štandove, pa i za samu javnu površinu na kojoj prikupljaju potpise. Smatra da bi to trebalo promijeniti jer, naglašava, ne može ista tarifa biti za građane koji žele izraziti svoju volju po nekom pitanju i za nekog tko putem iznajmljenog štanda ostvaruje profit.

Novac potreban za organizaciju prikupljanja potpisa osiguravaju im male, ali brojne donacije građana, kazala je. Podržavaju ih, navodi, brojne udruge, stranke desnog centra, ali i građani koje opisuje kao lijevo orijentirane, ali koji imaju “neke svoje razloge zbog kojih su protiv Istanbulske konvencije”.

“Bilo da se radi o suverenitetu Hrvatske koji se njome narušava, bilo o novcima koje će Hrvatska trebati dati za to. Tako da imamo podršku s raznih strana”, ustvrdila je.