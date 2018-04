Plenkoviću curi vrijeme: Kada će premijer donijeti jednu od najtežih odluka u mandatu?

Uskoro je pred Andrejem Plenkovićem još jedna velika i nadasve teška odluka, jer oporbene stranke ustaju na noge i propitkuju vrlo otvoreno tko će biti novi glavni državni odvjetnik, ali i tko će upravljati Uskokom. Iz izvora bliskih premijeru, može se pak čuti kako je on tu odluku uistinu promislio pa tako Tamara Laptoš postaje vršiteljicom dužnosti ravnateljice Uskoka, a na ovoj vrlo značajnoj poziciji ostati će i nakon isteka četverogodišnjeg mandata. Odluka je to Dinka Cvitana, kojemu također za desetak dana istječe mandat. Još je uvijek nepoznanica tko će doći na njegovu poziciju te hoće li on dobiti još jedan mandat. Upravo stoga, on je odigrao vrlo mudro te na koncu mandata nije imenovao ravnateljicu Uskoka, već je taj prostor ostavio za onoga tko bi ga eventualno mogao zamijeniti pa je tako ovlastio da od 16.travnja Laptoš ostaje na svojem radnom mjestu, kao vršiteljica dužnosti, što može činiti narednih šest mjeseci, odnosno do izbora novog ravnatelja.

Taj Cvitanov potez protumačen je u krugovima bliskim glavnom državnom odvjetniku kao poruka premijeru, ali i zainteresiranoj javnosti da on više na računa na svoju fotelju jer kao što je pozato glavnog državnog odvjetnika predlaže Vlada, a imenuje Sabor. Vladajući međutim, tjednima tragaju za Cvitanovom zamjenom, a poznavajući prevrtljivog Plenkovića nije nemoguće da Vlada u posljednjem trenutku povjerenje ponovno dadne Cvitanu, na drugi četverogodišnji mandat. Cvitanu mandat istječe 24.travnja te je bilo za očekivati da će vladajući na posljednjoj sjednici uputiti u Sabor ime njihova kandidata, ali kako se to nije dogodilo ponovno se ulazi u bitku s vremenom jer je ostalo svega nekoliko dana za izbor novog glavnog državnog odvjetnika. Zakon o državnom odvjetništvu propisuje vladajućima da se glavnog državnog odvjetnika predloži Saboru tri mjeseca prije isteka mandata čelnog čovjeku DORH-a čega se vladajući nisu držali, jednako kao što je propušteno raspraviti izvješća Državnog odvjetništva još od 2015.godine.

U potrazi za Cvitanovim nasljednikom predstavnici HDZ-a i vlade su, kako doznajemo razgovarali s više kandidata, o čemu je naš portal ranije izvještavao.

Kao potencijalna kandidatkinja spominje se šefica tima u predmetu Todorić, a riječ je o županijskoj državnoj odvjetnici u Zagrebu Sani Ljubičić.

Osim nje ”u igri” je još jedna dama – Barica Novosel. Riječ je o voditeljici Građansko-upravnog odjela u Županijskom državnom odvjetništvu, ali i nekadašnjoj zamjenici ministra pravosuđa. Mogla bi se, tvrdi dio izvora iz DORH-a, ondje odviti i već viđena zamjena pa bi tako u Cvitanovu fotelju mogao uskočiti i zamjenik glavnog državnog odvjetnika Darko Klijer, a u kontekstu ove priče može se čuti i ime velikogoričkog županijskog državnog odvjetnika Dražena Diklića, dok se u odvjetničkim krugovima spominje ime njihova kolege Tomislava Penića za kojeg se vjeruje i da ima najviše šanse. Riječ je inače o bivšem tužitelju u Zagrebu koji je bio savjetnik u Uredu pokojnog predsjednika Tuđmana.

Poznat je i kao tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Radio je i kao direktor u Direkciji za poslove pravnog zastupanja u PBZ-u, a daleko je najpoznatiji kao HDZ-ov odvjetnik iz Fimi medije.