Plenkovićeva ‘noćna mora’ oživljava: Zar je ovo moguće?

Autor: Iva Međugorac

Plenković mora da se u posljednjih nekoliko tjedana pokajao što je napustio briselsku fotelju.

U crno-bijelom odijelu, s briselske političke pozornice, odmjereno poput svakog pravog karijernog diplomata Andrej Plenković spustio se među hrvatski puk. Popeo se na čelo HDZ-a i sa stranačkih derneka protjerao ekipu s hrvatskim zastavama koja kleči na koljenima s pršutom na čelu. Djelovao je moćno, samouvjereno i obećavao da će biti bolje. Ne samo njegovim biračima, već društvu u cijelosti.

Već tada, iz HDZ-a se moglo čuti da je on njihov mali Sanader, ali da on neće biti ulovljen s prstima u pekmezu kao što je to bilo s ćaćom Ivom. Vrijeme je međutim učinilo svoje pa se danas Plenković mora pravdati naciji, dok on bahato i hladno s visoka pokušava odigrati neuvjerljivu ulogu iz koje bi se dalo iščitati da ga se afera s mailovima ne tiče previše. No, da ga se itekako tiče svjedočimo posljednjih nekoliko dana otkako je iz fotelje ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta odstupila Martina Dalić koja mora da je mudro procijenila zaključivši kako je bolje da ide, nego da mediji i znatiželjna javnost dalje čačkaju po njezinim poslovima. Otišla je Martina, a ostao Andrej i negiranje veza s pisanjem lex Agrokora. No, mediji ga demantiraju na dnevnoj bazi.

Iako je iz bitke u kojoj se zalagao za ratifikaciju Istanbulske konvencije izašao kao veliki pobjednik, koji je ignorirao prosvjednike koji su se okupili pod prozorom njegove stranke, ali i u Splitu otvoreno poručujući da mu je vrijeme da ode, čini se kako sada neće proći lišo. Mediji su prije svega nekoliko tjedana glorificirali velikog lidera i političara Plenkovića jer se eto kao založio za Konvenciju i zaštitu žena od nasilja, ne dajući stranačkim konzervativcima da mu se petljaju u posao. Isti oni mediji koji su mu zbog toga bili naklonjeni više ne biraju riječi za Plenkovića te sve učestalije propitkuju njegovu sudbinu progovarajući i o premijerovom odstupanju.

Ne čudi previše što je javnost ustala na premijera, jer svi oni koji su na izravan način imali doticaja s lex Agrokorom iz te priče su se povukli. Kofere je tako, kao što je poznato, spakirala Dalić, a nešto prije nje i prijatelj joj Ante Ramljak, nekadašnji vladin povjerenik za Agrokor. Znakovito je i simbolično kako se Plenković grčevito borio i za Dalić, i za Ramljaka. Ta svega nekoliko dana prije nego li je ministrica najavila svoj odlazak prilikom oporbenog ustanka u kojem su tražili njezin opoziv on je bio taj koji je čvrsto stajao uz nju. Mailovi grupe Borg evidentno su ugrozili premijera do te mjere da se morao odreći svoje najbliže suradnice.

No, žrtava je sve manje, a jednako tako i strpljenja pa je doista pravo pitanje kada će HDZ odbaciti njega. Kratka politička prošlost ove stranke uči nas da članstvo svojim liderima tolerira sve osim neuspjeha, ali ne mire se olako s onima koji svojim potezima ugrožavaju stranku. Otpisali su tako po sličnim scenarijima Sanadera i Karamarka, a sada je na redu Plenković. Premijer polako gubi prijatelje, leđa mu okreću savjetnici i partneri. Nije nepoznanica da se od njega udaljila europarlamentarka Ivana Maletić, a ne treba smetnuti niti Davora Ivu Stiera, ali niti Oparu. Rejting stranke posljednjih nekoliko mjeseci ne ide mu u prilog, baš kao niti bunt protiv Konvencije, a jedina slamka za preživljavanje i opstanak na vlasti postali su mu SDP-ovi odmetnici, što sasvim sigurno ne upućuje na dobro.