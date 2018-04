Plenkovićev ujak u ‘dilu’ s moćnim dalmatinskim tajkunom razbjesnio Makarane: Donosimo detalje ‘uzavrele’ afere

Autor: Iva Međugorac

Obiteljsko stablo aktualnog premijera Andreja Plenkovića, proteklih nekoliko tjedana intrigira hrvatsku javnost. Kako i ne bi, kada se članovima premijerove obitelji zabavlja čak i famozno povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa koje je zaprimilo čak tri prijave protiv premijera, koje se odnose na njegova kuma, sestričnu i ujaka. Kao što je poznato, nedavno je i premijerov šogor postao drugi čovjek dubrovačke zračne luke, a sam Plenković u tom naglom obiteljskom napredovanju ne vidi ništa pretjerano sporno.

Zašto bi i vidio, ta to je ionako mantra na kojoj počiva hrvatska politika. Premijerova sestrična Nera Miličić imenovana je voditeljicom Hrvatske turističke zajednice, a slučajno ili ne, radi se o izrazito atraktivnom radnom mjestu s plaćenim troškovima stanovanja, te brojnim drugim povlasticama, a prilično atraktivno zvuči i plaća od oko 3000 eura. Istodobno, njezin otac Marko Raos, koji je ujedno premijerov ujak postao je član Upravnog vijeća Parka prirode Biokovo. Inače, Plenkovićev ujak sam je po sebi prilično atraktivna pojava u makarskom kraju, kako i ne bi bio kada se uz njegovo ime vežu brojni atraktivni poslovni projekti.

Zbog onog posljednjeg veoma ga se intenzivno proziva u Makarskoj, jer kako kažu stanovnici toga grada, na djelu je uništavanje jedinog preostalog zelenog pojasa, značajnog krajobraza uz more, park šume i javnog dobra u režiji najjačih političkih stranaka, a to traje gotovo 20 godina. Prema Makaranima, po srijedi je pogodovanje krupnom, privatnom kapitalu čime se uništava poluotok Osejava te šuma od 70 hektara na istočnom rubu grada. Sumnja se da se sve to čini zbog pogodovanja Jaki Andabaku, koji ondje kani izgraditi sportski centar s 22 terena za razne sportove uz koji bi se sagradila i prateća tribina za 5 tisuća gledatelja.

Nije nepoznanica kako je Andabak svoje poslovno carstvo izgradio kao šef koncerna Sunce, koji se nalazi nedaleko od Osejave. Sportski centar trebao bi biti nadogradnja na tučepski dio Andabakovog hotelskog zdanja, a mještani strahuju od potpune devastacije Osejave. Znakovito je kako je Andabakov zaposlenik između ostaloga i Marko Raos, premijerov ujak koji je vodio projekt hotela Jadran, a koji je ujedno i gradski vijećnik u Makarskoj te je niz godina član Odbora za praćenje Prostornog i Generalnog plana toga grada, a iz njegove se ”radionice” najavljuje i nadogradnja spornog projekta i to sa žičarom na Biokovo s parkirnim kapacitetom od tisuću mjesta. Plažu Nugal koju krasi vodopad, nadograditi kane s dva lifta koja će voditi do žičare za Biokovo, slučajno ili ne, tik pored Andabakova sportskog centra. Da bi se mega projekt realizirao u priču su se uplele i Hrvatske šume koje su omogućile krupnom kapitalu da na 99 godina dobije 228 tisuća metara četvornih vrijednog, i nadasve atraktivnog zemljišta. Cilj je, prema riječima skeptičnih Makarana, da novi turski suvlasnici Sunca dobiju dio atraktivnog zemljišta uz more, a skupa s njima i Andabak, dok bi u konačnici najskuplju cijenu platili stanovnici toga grada koji bi ostali bez prirodne atrakcije. Zbog sporne devastacije Makaranka Vanja Batošić pismenim putem obratila se premijeru Plenkoviću u nadi da će reagirati na pokušaj devastacije Osejave. Pismo prenosimo u potpunosti, a objavljeno je i na lokalnom portalu Mega-media:

“Kao što dobro znate, jer ste u Makarskoj odrasli, poluotoci Osejava i Sv.Petar dvije su najistaknutije vizure grada Makarske i svojom zelenom ljepotom osvajaju sa svake fotografije našeg grada. To prirodno nasljeđe predstavlja neponovljivo i ničim nadoknadivo bogatstvo našega grada, koje smo, naslijedili od prošlih pokoljenja i koje se, upravo zbog toga, mora takvo ostaviti pokoljenjima koje dolaze.

Vladajuće garniture grada Makarske i Splitsko-dalmatinske županije su u posljednja tri saziva učinila nezamislivo:

postavili su temelje betonizacije ⅓ Osejave.

Plan devastacije Osejave su,

vrlo prikladno, nazvali Platno, planirajući na njemu ucrtati sve ono što im naloži krupni kapital. Od 2006. do danas, sustavno i planski, trude se legalizirati betonizaciju 228 300 m2 poluotoka Osejave, našeg neprocjenjivog zajedničkog bogatstva, a sve da bi to ultra vrijedno zemljište iz ruku njenih vlasnika, građana Makarske i građana Hrvatske, uskoro ustupili Bluesun Hotelima, privatnoj kompaniji jednog od “pobjednika” tranzicije, Jake Andabake.

Na kraju, ali ne manje važno, dvojac, koji po mišljenju većine Makarana “vedri i oblači” u gradskoj vlasti su:

Marko Raos, vaš stric, koji je od početka voditelj projekta Andabakova hotela Jadran,a koji je danas istovremeno i gradski vijećnik, član Odbora za građenje grada Makarske, te član Upravnog vijeća javne ustanove “Park prirode Biokovo” i Marko Ožić-Bebek, bivši gradonačelnik i vijećnik, danas predsjednik Gradskog vijeća grada Makarske,

obojica članovi vaše stranke.

U isto vrijeme, da bi sve to bilo moguće realizirati, Republika Hrvatska je spremna razriješiti Hrvatske šume uloge nadzora nad zemljištem na Osejavi, koje je velikim dijelom u njenom vlasništvu i time dodatno olakšati krupnom kapitalu

da za “par škuda”, tj. za sitne novce, prigrabi zemljište veličine 228.300 m2, vjerojatno na 99 godina.

Dakle, J. Andabak bi za sportsko-rekreacijsku zonu, uz svoj hotel Jadran, dobio na korištenje 22,83 hektara zemljišta uz more, a građani grada Makarske bi izgubili velik dio pluća grada i simbol Makarske, koji bi, nakon što je stoljećima ukrašavao naš grad,

bio nepovratno uništen.

NA TO GRAĐANI GRADA MAKARSKE NIKAD, NIKAD NEĆE PRISTATI!

Zato su se samoorganizirali u Građansku inicijativu SOS OSEJAVA i potpisali PETICIJU PROTIV SUSTAVNOG I NEPOVRATNOG UNIŠTENJA POLUOTOKA OSEJAVA

I ZA TRAJNU ZAKONSKU ZAŠTITU POLUOTOKA OSEJAVA I SV.PETAR!

Do danas je sakupljeno oko 4000 potpisa birača grada Makarske, što je oko 700 potpisa više nego je sadašnji gradonačelnik Brkan, zajedno sa zamjenicima, dobio na posljednjim izborima.

Makarska je rekla jasno:

NE Platnu,

NE gradnji na Osejavi,

i gromoglasno DA trajnoj zaštiti Osejave i Sv.Petra!

Premijeru, volja građana je iznad gramzivosti oligarha, korumpiranih političara

i beskrupuloznih lobista.

Premijeru, naše prirodno nasljeđe je neponovljivo prirodno bogatstvo, kojega se nikad, nikad, nikad!, ni za kakvu cijenu, nećemo odreći.

Premijeru, učinit ćemo sve da, stavljanjem izvan snage UPU-a PLATNO, spriječimo ekocid nad našom Osejavom.

Premijeru, gradske i županijske vlasti moraju osigurati, za cijeli poluotok Osejava i poluotok Sv.Petar, trajnu zaštitu kategorije ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA, s jasno naznačenom zabranom bilo kakve izgradnje.

Građanska inicijativa SOS OSEJAVA, sa 4000 članova, kojoj i ja, kao aktivistica, pripadam, apolitična je i neprofitna skupina građana Makarske.

Spremni smo iskoristiti sve zakonom dopuštene načine djelovanja da spriječimo sramotnu betonizaciju Osejave. 4000 potpisnika naše Peticije imaju glas koji će se daleko čuti.”.

Vanja Batošić,

aktivistica GRAĐANSKE INICIJATIVE SOS OSEJAVA MAKARSKA