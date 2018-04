Plenković vam ovo nikad ne bi pokazao: Pogledajte što ga je strahovito uzdrmalo

Premijer Andrej Plenković, kada je riječ o broju savjetnika, spada u skupinu najuspješnijih hrvatskih šefova Vlade i to ne stoga što je uspio ‘skresati’ njihovu brojku već zato što ih ima više negoo itko dosad. Odnedavno Plenković, kao što je poznato, rejting kleše i s PR stručnjakom Krešimirom Macanom.

Koliko mu to dobro ide pokazuje posljednje istraživanje agencije Promocija plus o društvenim i političkim preferencijama CRO Demoskop, provedeno početkom ožujka, odnosno u periodu od 3. ožujka do 6. travnja.

Naime, iz posljednjeg istraživanja može se konstatirati kako su posljednji politički događaji od rasprave o Istanbulskoj konvenciji do zagađenja vode u Slavonskom Brodu imali učinka na rejting političkih stranaka, ali i na percepciju političkih lidera u zemlji.

Da su kojim slučajem izbori provedeni početkom travnja, HDZ bi i ovaj mjesec bio relativni izborni pobjednik. Na ljestvici preferencija političkih stranaka vodi HDZ s rezultatom od 26,8 posto, što je pad u odnosu na prethodni mjesec kada im je popularnost bila 28,9 posto. Aktualna razina izborne potpore vladajućoj stranci najniža je od posljednjih parlamentarnih izbora, a ujedno HDZ bilježi i najveći međumjesečni pad izborne potpore od -2 postotna boda.

Na drugom je mjestu SDP kojega bi biralo 21,1 posto birača, dok je u prethodnoj anketi taj rezultat iznosio 20,8 posto. Drugim riječima, prednost HDZ-a pred SDP-om spustila se na razinu od 5,7 posto, što je ujedno i najmanja međusobna razlika u zadnjih godinu dana.

Na trećoj poziciji ustabilio se Živi zid, a stanje se po pitanju ove ljestvice, kada govorimo o ovoj osebujnoj stranci, ne mijenja posljednjih pet mjeseci. Sada ih podupire 11,2 posto birača, što je rast u odnosu na prethodni mjesec kada ih je podupiralo 10,9 posto. Na četvrtom je mjestu Most s izborom od 8,1 posto, a prije mjesec dana podupiralo ih je 7,1 posto iz čega proizlazi da je ova stranka najveći mjesečni dobitnik s rastom od jedan posto.

Kada je riječ o političarima, najpopularniji među njima je nitko, s izborom od 19 posto. Na drugom je mjestu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović s izborom od 16,5 posto, a slijedi je premijer Plenković s 11 posto, dok ga je u mjesecu prije podupiralo 12,5 posto. Idući na ljestvici popularnosti su Ivan Pernar i Ivan Sinčić iz Živog zida.

Na vrhu ljestvice negativnog doživljaja hrvatskih političara je premijer Plenković s izborom od 24,4 posto, u odnosu na 22,7 posto iz prethodnog mjeseca. Na drugoj su poziciji svi političari, na trećoj Davor Bernardić, dok četvrto mjesto drži Milorad Pupovac.

U ovom istraživanju doznalo se i kako 77 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, a udio društvenih optimista među glasačima HDZ-a iznosi 52,5 posto. Da su rezultati doista zabrinuli premijera Plenkovića kojemu je izrazito stalo do rejtinga, svjedoče kuloarske priče prema kojima je angažirao sve svoje suradnike da preko svojih poznanstava sa šefovima medijskih kuća pokušaju isposlovati što hitrije micanje tekstova o posljednjem Crodemoskopu.