Plenković: ‘Srbija mora jasno osuditi sve ovo što se događa’

Autor: dnevno.hr/N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković je za N1 komentirao kako je “Važno da vlasti u Republici Srbiji jasno osude ovo što se radi i ovo što se događa”.

“Došlo je ponovo do jednog incidenta koji je svojstven osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju, koji je svojim činom ne samo oskrvnavio simbol hrvatske države već je svojim činom vrijeđao predsjednika Hrvatskog Sabora i izaslanstvo. Osude koje dolaze iz Srbije ipak su jasnije nego prve, a što je dobro.

Što se tiče najavljenog dolaska ministra Vulina u Hrvatsku, mi očekujemo da svatko onaj tko dolazi u RH poštuje hrvatsku državu, a on je prije znao tijekom svojih boravaka imati neprimjerene i uvredljive izjave i nismo sigurno da je to u uvom trenutku najbolje rješenje.

Mi želimo da se sutra u Jasenovcu na službenoj državnoj komemoraciji izrazi poštovanje žrtvama ustaškog logora, a ću to napraviti kao predsjednik Vlade kao i prošle godine, učinit će to i predsjednik Sabora, a predsjednica je to učinila jučer. Nema nikakve dileme o čvrstom stavu hrvatske države i svih institucija hrvatske vlasti”, kazao je Plenković za N1.

Novinari su Plenkovića upitali i ne bi li bilo bolje da i predsjednica ide na službenu komemoraciju sutra, no kratko je prokomentirao kako to treba pitati predsjednicu.

Upitan da komentira jučerašnji sastanak, Plenković je rekao kako ne smatra da na relaciji Markov trg-Pantovčak postoje bilo kakve nesuglasice.

“Razgovaralo se o nizu pitanja, o funkcioniranju svih sastavnica vlasti, a najbitnije je da smo usuglašavali prijedologe za 30 konzularnih misija i dogovorli smo 90 posto imena sukladno prijedlogu Vlade”, rekao je predsjednik Vlade za N1.