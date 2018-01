Plenković o Milinovićevoj ostavci: ‘Izvan svih realnih proporcija da jedno imenovanje dobije takvu dimenziju’

Autor: Hina

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u četvrtak, vezano uz ostavku predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darka Milinovića zbog nezadovoljstva kadrovskom politikom ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, kako je “izvan svih realnih proporcija da jedno imenovanje dobije takvu dimenziju”.

“Sazvali smo Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a pa ćemo to razriješiti. Šteta, mislim da u okolnostima kada smo danas na Vladi još jednom evocirali činjenicu da imamo proračunski suficit, da su svi gospodarski pokazatelji izvrsni, da je potrošnja u prosincu bila iznad svih očekivanja, kada su pozitivni trendovi i kada rješavamo ozbiljne probleme – čini mi se da jedno imenovanje da dobije ovakvu dimenziju je izvan svih realnih proporcija. Ali riješit ćemo to sutra. Sve će biti ok”, rekao je Plenković o Milinovićevoj ostavci novinarima nakon slaloma za Svjetski kup na zagrebačkom Sljemenu.

Milinović, predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije dao je ostavku na tu funkciju kao i predsjednici svih gradskih i općinskih organizacija HDZ-a te županije zbog, kako je objasnio na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji, izrazitog nezadovoljstva kadrovskom politikom ministra Ćorića. Milinović je pritom naglasio da predsjednik stranke Andrej Plenković uživa njihovo povjerenje. Objasnio je da je izbor Tomislava Kovačevića za ravnatelja NP Plitvička jezera zadnja kap koja je prelila čašu nezadovoljstva kadroviranjem.

Premijer je, upitan o požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću (HDZ) protiv kojeg je DORH podigao optužnicu zbog nasilja u obitelji i ozljede, rekao kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost. “To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme”, kazao je. Istaknuo je da Tomašević ne može ostati župan jer to “nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ”.

Plenković nije želio komentirati izjavu europarlamentarke i predsjednice Hrvatske konzervativne stranke Ruže Tomašić kako hrvatska policija, a po potrebi i vojska, trebaju reagirati na postupke slovenske policije protiv hrvatskih ribara u Savudrijskoj vali. “Nećemo ratovati s Slovencima. Budimo realni, skijajmo”, rekao je Plenković.