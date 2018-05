PLENKOVIĆ JE RANJEN: Đapić za Dnevno o premijerovoj sudbini

Premijeru se po svemu sudeći ne piše dobro.

Ostavku ministrice gospodarstva Martine Dalić za naš je portal prokomentirao čelni čovjek stranke Desno Anto Đapić.

”Rasplet je očekivan. Inače, predsjednik Vlade Plenković ima problem reagiranja na medije, na percepciju. Ja sam se cijeli svoj život borio protiv percepcije. Znam što je percepcija u politici prema pojedincima. U ovom trenutku nije bilo šanse za potpredsjednicu Vlade da opstane iako je dvojbeno sada tražiti razloge. Uopće je ta priča dvojbena oko Agrokora i toga preuzimanja privatnog vlasništva u nekoj formi u državno vlasništvo pa onda ta priča da su oni koji su pripremali potpredsjednici Dalić zakon o Agrokoru kasnije kao savjetnici uzimali ogromne honorare. To je priča koja u zakonskim okvirima može držati vodu, ali u percepciji političke odgovornosti ne može. Mislim da oni nisu imali izbora. On je to napravio teškog srca, mislim da je to Plenkoviću bio jedan od najtežih, ako ne i najteži potez kojega je napravio u ovom mandatu do sada. On je bez da si rekao j…. ti smijenio Mostove ministre, a ovdje je to bilo rekao bih iznuđen potez zbog političkih partnera. To je bilo vidljivo iz njene izjave da su njenu glavu tražili politički partneri”, napominje Đapić.

No, dodaje da koliko god bio kritičan i suglasan s time da Dalić mora otići ne voli kada ministre u hrvatskoj Vladi smjenjuje Milorad Pupovac.

”Uh, to je meni, ma nema mi ništa gore upravo zato što on temeljem zakona koji mu je povlašten da bude biran s minimalnim brojem glasova sav važan sa svojim otužnim glasom, zabrinutim za Hrvatsku praktički najavljuje njeno skidanje. Nakon njegove izjave bilo mi je jasno da je to gotovo što se tiče Dalić. On sada misli da će tu nešto sada srpska stranka prosperirati. Ali mislim da oni možda čak i hoće, ali da će HDZ i Plenković bez obzira što je to bio iznuđen potez izgubiti sa smjenom potpredsjednice Dalić. Mislim da će izgubiti na tome. Što će biti pokazat će vrijeme, a što se tiče Agrokora ona je u operativnom smislu vodila to. Mislim da bi ona dovela nagodbu do kraja, a hoće li do toga sada doći pokazat će vrijeme. To bi trebalo biti gotovo do 10. srpnja. Ne bi o tome spekulirao”, napominje naš sugovornik naglašavajući kako za Vladu predstoje složeni dani.

”Ne u smislu opstanka. Ovo što sada traže Bernardić i Beljak histerično zazivajući izbore od toga neće biti ništa. Da je bilo odgađanja smjene Dalićke do srpnja, onda bih ja očekivao izbore, međutim nakon ovoga on sad ne može ići na izbore jer ne stoji dobro. Držim da on nakon ovoga će stati s pričom oko izbora, radit će na odnosima u koaliciji, jednu važnu figuru je izgubio, a i Plenković je dobro okrznut s ovime, čak ja mislim ranjen. Ali mislim da će preživjeti, ali nije smrtno ranjen i treba mu vrijeme da izvida rane, oporavi se. Mora završiti priču s Agrokorom i nagodbom, započeti izgradnju Pelješkog mosta, morat će imati četiri, pet situacija da mu do kraja jeseni poraste društveni proizvod da bi imao s čime izaći na izbore. Imat će još i unutarstranačke izbore. Dakle, ima on velike pripreme i njemu sada izbori ne odgovaraju. Latentan je i pad popularnosti stranke. Ovo nije vrijeme kada bi on išao na izbore, ali sada je pod strašnim pritiskom malih političkih partnera koji ga mogu ucjenjivati ne samo oko gospodarskih i privatnih sinekura nego i zbog političkih ustupaka, a tu posebno mislim na Pupovca oko ideoloških pitanja. Dakle, nije mu ugodna pozicija, ali mislim da sada nakon što je potpredsjednica Dalić smijenjena prije nagodbe nije realno očekivati prijevremene izbore”, zaključuje Đapić.