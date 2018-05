Plenković je Dalićkinom ostavkom kupio vrijeme: Bulj otkriva što sada očekuje premijera

Miro Bulj za Dnevno o ostavci ministrice Dalić.

Mostov saborski zastupnik Miro Bulj za naš je portal prokomentirao ostavku Martine Dalić koja je odstupila s pozicije ministrice gospodarstva. Kako Bulj naglašava, vrijeme je za prijevremene izbore.

”Izbori su trebali biti onda kada je sastavljana ova trgovačka većina, vrijeme je da Plenković ode i cijela Vlada skupa s njime jer Martina Dalić bila je jedan od izvršitelja, a on je bio nalogodavac. Ostavkom ministrice Dalić on samo sebi želi kupiti vrijeme, a u biti ova Vlada nije trebala ni biti sastavljena. Parlamentarni izbori su trebali biti prošle godine, a ova Vlada pokazala je kako funkcionira. Ovo što se sada događa je kupovina vremena, a ovo što je sada napravljeno s Martinom Dalić je farsa. Nije li ona prije nekoliko tjedana kada smo tražili njezinu ostavku rekla da nema namjeru odstupiti i nije li upravo Plenković branio Martinu Dalić”, pita se Bulj te dodaje da je jedino pošteno rješenje nakon ovoga kontaminiranog postupka u Agrokoru vrijeme za izbore.

Jednako tako, podsjeća i na slučaj Martine Dalić te njihov okršaj u vrijeme kada se raspravljalo o TE Peruća.

”Sjetite se kako je ona reagirala tada. Oni tu samo štite svoje osobne interese, a ne bore se za narod. Prema tome u ovome trenutku je Martina Dalić otišla da bi Andrej Plenković sebi kupio vrijeme, a ne mogu ga oprati svi izvori Cetine od ovoga. Ni njega, ni njegovu Vladu. Andrej Plenković nema više ljudi u vlasti kao što je bio Most u prethodnoj Vladi. On nema problema unutar svoje većine, on ni u stranci više nema potporu, ali nema onih koji će javno reagirati u ovom trenutku. No, uskoro će se pojaviti netko tko će reći ono što je on u Lisinskom rekao Karamarku da ne može o jednom čovjeku ovisiti cijela stranka. I njemu će se to dogoditi. Veći problem mu je u stranci nego u HDZ-ovim priljepcima. On je sebe doveo u poziciju u koju se doveo Karamarko, vidjet ćemo što će se događati, ali je činjenica da su nam zbog naroda izbori nužni odmah. Pa neka narod izabere vlast. To je legitimno, a inače cijeli postupak sastavljanja Vlade nije trebao ni biti. Znamo kako se to kokošarski radilo. Po hodnicima. Uglavnom, Martina Dalić je trebala davno otići, a skupa s njom i Plenković. Ona se ponašala prema meni kao nitko nikada ranije iz izvršne vlasti. Kasnije je dokazano da je taj projekt štetan sa znanstvenih i svih drugih aspekata. Oni su davno trebali otići, ali ova je vlast trgovačka i nije proizašla iz naroda. Ona je iskokošarena. Nije bitno tko će kako proći, ali izbori su nam neophodni”, zaključuje Bulj.