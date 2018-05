PLENKOVIĆ ‘Dalić uživa moje povjerenje, MOST je znao sve’

Autor: dnevno.hr

Nakon što su u medijima procurili mailovi ministrice Martice Dalić iz koje se vidi tko je sve sudjelovalo u pripremi lex Agrokora, mnogi političari traže ne samo ostavku Martine Dalić već i istragu protiv nje.

Izjavu za medije premijer Andrej Plenković i ministrica Martina Dalić dali su na svečanom dodjeljivanju nagrade za najbolji europski govor godine u Europskom domu povodom Dana Europe.

Premijer se u početku zahvalio svima uključenima na dobivanju nagrade i čestitao svima Dan Europe.

“Sve što se učinilo od izbijanja krize u Agrokru bilo je na dobrobit hrvatskoga gospodarstva. Ja bih samo ukazao na sve rasprave koje su se vodile ovih mjeseci i na informacije koje je više puta Martina Dalić ponovila, a to da su na izradi zakona bili konzultirani stručnjaci izvan sustava kako bi se spriječio najgori scenarij. Sve što se učinilo učinilo se na dobrobit sustava. Danas 14 mjeseci kasnije vidimo da je to omogućio taj zakon, a ostvareni su svi ciljevi koje smo imali s time. Radna mjesta su sačuvana, za nas je bio bitan interes hrvatske ekonomije. Uvjeren sam da će svi dionici prionuti poslu postizanja nagodbe. Što se tiče sa stručnjacima, to smo učinilo u konzultacijama s MOST-om. Oni su sjedili na sastancima i imali svoje prijedloge”, izjavio je premijer i ustvrdio kako je Martina Dalić s njime kada su ga novinari pitali uživa li ona njegovo povjerenje.

“Premijer je podcrtao da analiza i upravljanje krizom u Agrokoru je bio složen posao. Za rješavanje tog problema, na inzistiranje našeg partnera, da nađemo najstručnije ljude koji nam mogu pomoći. Tada sam se konzultirala sa svima koji su se svojom stručnošću mogli dati doprinos rješavanju toga problema. Nikakvih tajnih dokumenata, niti ičega tajnog nije bilo. Sve se radilo s ciljem da pronađemo rješenje za problem koji je prijetio otpuštanjima i padom gospodarstva. Rezultat toga rada je Zakon o postupku izvanredne uprave koji je usvojio Sabor, a jučer je sukladnost s Ustavom potvrdio Ustavni sud. To je zakon o kojem su odlučivali strani sudovi i zaključili da je sukladan svim načelima insolvencijskog postupka. Vlada je pokazala da jesmo u stanju odgovoriti na problem koji bi bio velik izazov i za zemlje puno veće od nas. Našli smo načina kako osigurati da gospodarstvo raste, unatoč tome što se slomila najveća hrvatska kompanija”, rekla je Martina Dalić.