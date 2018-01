Peternel o Stankoviću: Neka barem prozove imenom i prezimenom, ne mora brinuti da ću ga tužiti

“Ovo nije stav HRT-a već moje osobno razmatranje. To je komentar i moje osobno mišljenje. Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke, bilo ustaške, četničke, partizanske. Da se prijeti klanjem i vješanjem na Trgu bana Jelačića i sličnim razbibrigama i da nitko na to ragira. Čak i vi koji slušate i čitate pa vam je to čak i smiješno, dajte razmislite o tome. Razmislite što vam se to događa u glavi. Inače, najjača sorta su mi fakultetski obrazovani krkani intelektualci koji bace malo huškanja na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kad im kojekakvi besprizornici to odobravaju nabijajući na kolac i vrijeđajući zamišljene neprijatelje. Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama dajte bar na trenutak razmislite tko vas je učio da drugima psujete majke te da drugima prijetite ubojstvom. Jesu vas to učile vaše majke ili su vas učile vaše unuke koje ponosno slikate u parku pa stavljate to na Facebook, a kasnije odete na isti taj Facebook pa se iživljavate na drugima.

Jesu vas to učila vaša djeca koju ugostite svake nedjelje u svome domu pa na kraju, nakon što im spremite hranu za ponedjeljak krenete u sadističko masakriranje drugih i drugačijih na nekom portalu? Kada govorimo o medijima, država mora sankcionirati portale koji dozvoljavaju i potiču iživljavanje na drugima. Portali moraju biti sankcionirati. Država to ne mora raditi, jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo, kako se ne bi vidjela korupcija.

Evo prijedloga. Kada se vrijeđanje dogodi neka država zabrani komentare na mjesec dana. Ako se to ponovi, neka kazna za nakladnika bude 100 tisuća kuna. Neće se ponavljati. Ovaj je apel usmjeren na Sabor, Vladu te mojoj strukovnoj udruzi. Mržnja ne smije imati javnu potvrdu”, rekao je Stanković u emisiji, nakon čega su krenule razne reakcije na društvenim mrežama.

Igor Peternel na Facebooku je napisao sljedeće:

“Pozdrav Aci Stankovicu! Kad mu vec darovan javni medij za privatnu zezanciju, neka onda bar prozove imenom i prezimenom, onako kako i ja prozovem njega. Ne mora brinuti da ću ga tužiti. Nisam tužio ni puno veće mangupe!”, napisao je Peternel.