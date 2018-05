Peruško otkrio kad će biti objavljena prva verzija nacrta ugovora nagodbe

Autor: hina

Izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško rekao je u petak da ne očekuje da bi neki vanjski proces ugrozio sklapanje nagodbe u Agrokoru u zakonskom roku do 10. srpnja te da će danas biti završena prva verzija nacrta ugovora nagodbe, koja će biti objavljena sljedećeg tjedna.

Na novinarsko pitanje tko će donijeti nagodbu, stalno ili privremeno vjerovničko vijeće, Peruško je odgovorio privremeno, dodajući da za stalno vjerovničko vijeće “nema vremena”.

Razgovara se sa svim sudionicima i izvanrednoj upravi su potreban mir i stabilnost kako bi bili fokusirani na postupke koje treba odraditi. Nema razloga da se rok za sklapanje nagodbe produljuje, istaknuo je uz ostalo Peruško u raspravi o utjecaju nagodbe u postupku izvanredne uprave u Agrokoru, koja je održana u okviru konferencije Hrvatsko novčano tržište, koja je danas završila u Opatiji.

Kako je naglasio Peruško, izvanredna uprava će trajati do kraja implementacije nagodbe, tri do devet mjeseci, a novi vlasnici žele da izvanredna uprava što prije završi s radom.

Peruško je naveo da je izvanredna uprava u svakodnevnom kontaktu sa sudom, kao i da se svi koraci vezani uz tekst nagodbe provode u dogovoru s vjerovnicima.

Ocijenio je da bi, ako do nagodbe ne dođe, to bilo pogubno za ekonomiju te da je za nagodbu potreban širi konsenzus.

Agrokor je došao u probleme jer je bio prezadužen, sustav nije pravilno vođen, kazao je Peruško, dodajući da su postupci koji su napravljeni, kao roll-up kredit, omogućili da sustav preživi.

Podsjetio je da su dugovi Agrokora bili 7 milijardi eura, a vrijednost kompanije 2,5 do 3 milijarde eura.

Otpisi potraživanja će biti veliki, istaknuo je izvanredni povjerenik, dodajući da se želi zaštiti nejosjetljivije.

Sada svi sudionici nagodbe pokušavaju dobiti više, rekao je Paruško, ističući da ne očekuje da će svi biti izuzetno zadovoljni.

Rekao je da se u postupku najprije namiruju oni kojima je kompanija dužna, a ako nešto ostane dobivaju i dioničari te da će u trenutku kada se završi pisanje nagodbe, na sudu biti transparentno i jasno tko je sve prijavio tražbine, tko je i koliko dobio.

Tekst nagodbe će imati priloge u kojima će biti objašnjeno kako se dijeli imovina i troškovi postupka, kazao je.

Zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber iznijela je uzroke i tijek postupaka u Agrokoru, kazavši da plan nagodbe sadrži 55.000 aktivnosti, koje treba napraviti.

U raspravi su sudjelovali Željko Lovrinčević s Ekonomskog instituta, član Uprave Atlantic Grupe Zoran Stanković i zamjenik predsjednika Udruge manjinskih dioničara Agrokora Miroslav Jeličić Purko.

Jeličić Purko smatra da treba napraviti “reset” nagodbe i vratiti se na početak, a smatra i da će nakon nagodbe biti tužbi zbog načina na koji je napravljena.

Stanković je, pak, rekao da je proces u visokoj fazi i da bi bila velika šteta da do nagodbe ne dođe.

Odgovarajući na pitanje novinara o Jamnici, s obzirom da ima koncesije na izvore vode, Peruško je rekao da se proces implementacije nagodbe definira u ugovoru koji se trenutno piše i na tome se radi.

Na pitanje hoće li tražiti savjetnike da vrate novac, rekao je da su vjerovnici poslali jasnu poruku da su svjesni troškova savjetnika u procesu, da su savjetnici bili potrebni da se proces dovede do kraja.

Vjerovnicima nisu problematični troškovi koji su nastali tijekom procesa, istaknuo je.

Da bi se nešto što je nastajalo 20 godina, dugovi i cijela isprepletena struktura, riješilo u godini dana te se ustanovile tražbine i način nagodbe, bilo je potrebno jako puno ljudi, dodao je.

Peruško je najavio i da će izvanredna uprava objaviti detaljne troškove savjetnika, tj. da su u dogovoru s velikim dijelom vjerovnika odlučili to napraviti na kraju postupka, kako bi pokušali javnost usmjeriti na to da su sada glavni problemi rješavanje osporavanja tražbina i dovršetak teksta nagodbe.

Istaknuo je i da su napravljene određene promjene u načinu rada sa savjetnicima, da je 10. travnja došlo do sklapanja sporazuma o ključnim elementima nagodbe pa su određeni procesi promijenjeni, a tako su promijenjeni i aranžmani sa savjetnicima i smanjeni ti izdatci.

Na opetovani upit koliko se smanjuju troškovi za savjetnike i kolika je njegova nagrada, Peruško je rekao da je njegova plaća oko 71.000 kuna, da je definirana zakonom te traje dok i izvanredna uprava i da je sve transparentno.

Troškovi savjetnika se svaki mjesec objavljuju, rekao je dodavši da savjetnički troškovi variraju, u početku su bili veći, a tijekom postupka dio savjetnika je otišao, došli su drugi, a u finalnom dijelu nagodbe troškovi će opet porasti.

Ukupni troškovi savjetnika bit će oko jedan posto ukupnog duga Agrokora, što je daleko ispod tih troškova u sličnim procesima, naglasio je.

Na pitanje je li tražio da savjetnici smanje svoje troškove, rekao je da su odrađeni pregovori sa svim savjetnicima te od kompanije do kompanije to smanjenje varira, od 10 do 30 posto.