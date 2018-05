PERNAR OTVORIO DUŠU ‘Banke nas kreditiraju jer vjeruju u nas, a Ravnozemljaši su luđi i od mene!’

Autor: Dnevno

133. izdanje novog medijskog formata i vodećeg takvog hrvatskog projekta Podcast Inkubatora u studio je dovelo Ivana Pernara, saborskog zastupnika koji se još jednom pokazao kao vrlo zanimljiv i kontroverzan gost.

“Dok se priča o travi, neki operiraju nos, delaju po 20 sati dnevno i šmrcaju”

Podcast je otvorio prisjećanjem na prvo gostovanje u kojemu je zbog točenja piva i pušenja kanabisa završio na 9Gagu i Di su pare. “Travu više neću probati. Jeo sam neke kolače i imao horror trip. Vrtjela mi se misao da je konoplja opasna biljka. Nemojte konzumirati marihuanu ako baš ne morate. Prvo sam pojeo dva pred Saborom tijekom prosvjeda za legalizaciju. Otišao ja u grad, odjednom meni loše. Prepao sam se da me nisu otrovali kao Skripala. Ima odgođeni efekt, oni koji puše mogu dozirati.” Dotaknuli su se i teme konzumacije drugih narkotika, poglavito u Saboru. “Bilo bi zanimljivo napraviti test, ali ne urina već kose. Mislim da su za Keruma nešto govorili pa je ispalo da ne uzima ništa. No za neke se priča da operiraju nos stalno. Dečki puno delaju, radnici. Rade po 20 sati dnevno, uvijek sam se pitao kako se ljudi bude u 6 ujutro i odlaze trčati… Možda imaju problema s nosom iz drugih razloga, alergija ili tko zna što.”

“Razlika između jednopartijskog i dvopartijskog sustava je to što se danas hini da se stranke neće ujediniti. Mnogi glasaju za HDZ da ne dobije SDP i obratno. Ljudi glasaju protiv, a ne za. Kada Živi zid napravi rezultat, velika koalicija je sigurna – naročito ako Bruxelles tako što naredi. Mi možemo koalirati s tim strankama jedino ako prihvate izlazak iz EU i NATO-a, monetarnu suverenost… I to ako potpišu zadužnice od dva milijuna kuna. Ako ste stvarno iskreni u svojoj namjeri, potpišite. Ako nas prevare, svi fino u FINU i blokada. Oni danas kažu jedno, sutra drugo. Po logici stvari mislim da je velika koalicija jedino rješenje. Marionetska vlada iz Bruxellesa jedino se na taj način može nastaviti. Zamjerili su mi to što sam rekao da se treba okrenuti zemljama BRICS-a poput Rusije ili Kine jer su to kao zemlje trećeg svijeta, a jedan SAD je u predbankrotnom stanju s 18 trilijuna dolara vanjskog duga. Da kažem da je Zemlja okrugla, vjerujem da bi me i za to napali.”

“Pacifist sam i izbjegao sam vojsku. Ali nisam licemjer da druge tjeram u rat, a sam ne odem na prvu crtu”

“Pobornici teorije Ravne Zemlje nalaze se širom kugle zemaljske. Ne znam kako objašnjavaju masu stvari, no vjerujem da imaju objašnjenje za sve. A ako smatraju da je Jahve probio rupe na nebeskom svodu… Pa ti su luđi i od mene!” Osvrnuo se i na ekonomsku politiku Živog zida. “Svatko tko podupire trenutnu politiku, skrenuo je sa zdrave pameti. Ako ste spremni hvaliti put HDZ-a i SDP-a, svi vas mediji pitaju za mišljenje. No ako ste i doktor znanosti, a stojite iza politike Živog zida – nitko vas neće zvati. Slavko Kulić je tu ‘par excellence’ primjer, Stjepan Zdunić, Ivan Lovrinović, Zvonimir Baletić… Nije njima uopće bitno tko ima titulu već je li na frekvenciji režima ili ne. Kažu da nemamo stručne ljude, mi im pokažemo doktora Štimca koji je prvi u svijetu ugradio 3D kralježak, dovedemo demografa Šterca, doktora Kutičića neurologa, Branimira Bunjca… Ali njih to ne zanima već samo ponavljaju svoje.”

Progovorio je i o vojnom roku. “Da se ne lažemo, ja sam izbjegao vojsku. Ali ja ne kažem da trebamo slati vojsku na rusku granicu već vičem da bježimo od vraga i tražimo neutralnost. No Petrov ili Plenković su eskivirali vojsku, baš kao i Vulin. Ja nisam licemjer već pacifist, ne guram ljude u rat pa onda sam u njega ne odem.” Sabor mu je posebno bitna tema. “Kažu da smo mi iz Živog zida neradnici, da nas nema u Saboru. Pa ja sam u Saboru skoro tisuću puta govorio! Ako ikoga pitate na ulici, svi me znaju po tome. No neće mediji napasti one saborske zastupnike s par izlaganja u mandatu. Klošarske fore. Ista priča i s radnim stažom. Ja ga imam ali je to ionako etiketa. Provjerite koliko ga drugi imaju. Onog trena kada te napadaju na osobnoj razini, masa bi kao u staroj Grčkoj trebala napustiti raspravu. Kada nema argumenata, ide se na Ad Hominem. U medijima napadaju čovjeka, a brane politiku koja nas je dovela tu gdje jesmo. David Icke je odlično rekao – da je Amerika zaista slobodna, ne bi to morali svakog dana ponavljati. Ista priča i kod nas.”

“Plenković nije gay zbog Junckerovog hvatanja za dupe ali nam je politika primalačka, pasivna i mazohistička”

“Plenkoviću sam pokazao sliku koju su ljudi možda vidjeli i na Facebooku kako se Juncker i ekipa ljube po Bruxellesu, četiri para u kolažu. Kaže mi Plenković – još sam ja i dobro prošao! Nije Plenković gay, ali je hrvatska vanjska politika primalačka. Pasivni smo i postoje elementi sadomazohizma.” O srpskim Dverima samo je kratko naveo da tu nema prijateljevanja već je riječ o jednom fotografiranju tijekom posjeta Beogradu. Za Beljaka i Glasnovića veli da su mu dragi i simpatični, što je rijetkost u Saboru. Za Sinčića smatra da je najbolji kandidat za predsjednika RH. Što se pak kreditiranja članova Živog zida od strane banaka tiče, prisjetio se razgovora sa SDP-ovim zastupnikom Marasom u kojem je zaključio da banke zapravo vjeruju u Živi zid, pošto su krediti višegodišnji i sežu na par možebitnih saborskih mandata. Na kraju je odgovarao na desetke različitih pitanja gledatelja koja su bila prilično raznovrsna i živopisna, te su dala odgovore na mnoga pitanja.