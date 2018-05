Peđa Grbin: Dalić ne da mora dati ostavku, već mora direktno u zatvor!

Autor: dnevno.hr

Afera mailovi mogli bi stajati Martine Dalić i kazne zatvora, ne samo izlaska iz Vlade. Tako barem smatra SDP-ovac Peđa Grbin, koji se oglasio statusom na Facebooku.

“Ministarstva na izradi Zakona nisu angažirala ni domaće niti strane konzultante, već je kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije, koji za to nisu dobili novac” – odgovorila mi je prije godinu dana potpredsjednica Dalić kada sam zatražio podatke tko je radio na Lex Agrokoru.

Dodali su kasnije i da nemaju evidenciju koji su to sve “pravni i financijski stručnjaci” koji su angažirani da pomognu pa ni do danas nisu odgovorili o kojim se imenima radi.

No, zahvaljući medijima koji rade svoj posao, danas znamo o kome se radi.

Radi se o istoj onoj ekipi okupljenoj oko Ramljaka i Dalićke koji su Agrokor godinu dana koristili kao svoj bankomat i iz njega izvlačili milijune. Gospoda ne da su bila konzultirana – oni su kreirali zakon po svojim potrebama i unaprijed birala mjesta na koja će se zakačiti i sisati novac.

Stvorili su hobotnicu koja je usporediva samo s onom u Fimi mediji, jedino što su novac umjesto iz desetaka državnih izvlačili iz jednog privatnog poduzeća pod državnom upravom. Kako bilo, ovo ponašanje više nije u domeni političke odgovornosti – iako će političkih posljedica morati biti – već kaznene. Potpredsjednica Dalić nakon ovoga mora otići ne samo iz Vlade već ravno u zatvor”, napisao je Grbin na svom Facebooku.