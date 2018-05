Ovo je senzacija: Velika lista najplaćenijih državnih dužnosnika! Imena će vas zaprepastiti

Zašto mladi odlaze, zašto se ne otvaraju nova radna mjesta, zašto smo u krizi? Mnogo je pitanja koja su se toliko ustalila u hrvatskom društvu da se odgovor na njih pokušava pronaći i na kavama prosječnih građana. No, dok građani propitkuju, odgovor po običaju leži u politici od koje u Hrvatskoj i te kako dobro živi 35 tisuća ljudi.

Dok obični smrtnici jedva krpaju kraj s krajem, oni koji žive od politike, te se hrane na državnim jaslama, uglavnom žive prilično lagodno i bezbrižno, jer njih ne muče obične dileme poput one – kako bolestan otići na bolovanje, jer zaposleni u državnom i javnom sektoru boluju i kada nisu bolesni. Oni ne brinu kako će otići na godišnji i hoće li im plaća kasniti, jer koliko god da je država u krizi, takvi danak krize nisu osjetili. No, i među tom povlaštenom kastom postoje oni koji su povlašteniji i zbog plaća i zbog raskošnog popisa imovine. I premda će svaki prosječan Hrvat pomisliti kako je najbolje plaćeni zaposlenik u državnom i javnom sektoru, kakav političar, podaci pokazuju da tome baš i nije tako.

Naime, najbolje plaćeni zaposlenici u državnom i javnom sektoru zapravo su liječnici, isti oni koje gotovo svakodnevno ispraćamo u bijeli svijet, brinući se da će naš narod, na kraju, ostati bez odgovarajuće zdravstvene skrbi. Najveću plaću među doktorima ima jedan zaposlenik zagrebačkog KB-a Merkur, a ona pak iznosi oko 65 tisuća kuna.

Među deset najbolje plaćenih zaposlenika javnog sektora čak je sedmero liječnika. Uz to, tu si i dvojica zaposlenika direkcije za korištenje službenih zrakoplova. Na plaće liječnika nije se, međutim, korektno buniti obzirom na količini i težinu posla kojeg obavljaju. Ali se zato u državi traljavog pravosuđa valja zapitati, kako to da u kategoriju najplaćenijih državnih dužnosnika spadaju suci, čije su plaće u prosjeku oko 40 tisuća kuna? Među najplaćenijim sucima i oni s Visokog upravnog, Visokog prekršajnog i Visokog trgovačkog suda, a u vrhu su i suci županijskih sudova. Spomena su vrijedni i šefovi izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednici Sabora i Vlade. U skladu s tim, plaća premijera Andreja Plenkovića iznosi oko 36.833 kune, dok je Gordana Jandrokovića plaća oko 35 tisuća kuna. Sve u brutu.

Inače, izračuni pokazuju da su u skupini od tisuću najbolje plaćenih državnih dužnosnika, gotovo svi saborski zastupnici. Najplaćeniji saborski zastupnik, inače je HDZ-ov Josip Đakić, a slijedi ga SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić, s plaćom od oko 18.500 kuna neto. Najplaćeniji među županima, premda je njegova županija jedna od najsiromašnijih u državi, je Ivo Žinić, čelni čovjek sisačke županije, s plaćom od oko 18.900 kuna neto.

Na plaće gradonačelnika 20 najvećih hrvatskih gradova, mjesečno se izdvoji oko 300 tisuća kuna, a najplaćeniji među njima gradonačelnici su Zagreba, Dubrovnika i Slavonskog Broda.

Nedavno je plaće sebi i suradnicima povisio guverner Boris Vujčić pa i on spada u skupinu najplaćenijih državnih dužnosnika, jer njegova mjesečna primanja su oko 38 tisuća kuna bruto.

Ipak, nisu najplaćeniji državni dužnosnici ujedno i najbogatiji, a da je tome tako, svjedoči čitav niz primjera, od kojih su mnogi javnosti nepoznati. Tako je najbogatiji među političkom elitom, nesuđeni gradonačelnik Splita, Željko Kerum, koji sada sudbinu Splićana kroji sjedeći u tamošnjem Gradskom vijeću. Kerumov godišnji ulov, kada je o plaći riječ, iznosi oko 230 tisuća kuna. Međutim, posjeduje čitav niz zemljišta u Dalmaciji, a na popisu imovine su i kuće, od kojih vrijedi istaknuti onu u Zagrebu od 1357 kvadrata, vrijednu 300 tisuća eura.

Dok se o Kerumu i njegovim poslovima sve ionako zna, manje je poznato ime Ivana Kosovića, HDZ-ova načelnika općine Gradac, drugog najbogatijeg dužnosnika u zemlji. Vrijednost njegove imovine je oko 37 milijuna kuna, a uz to svakoga mjeseca ubire i plaću od oko 10.500 kuna. Posjeduje naslijeđenu kuću u Podacama od 3,6 milijuna kuna koja se prostire na 330 metara četvornih. Nasljedstvo mu je i kuća u Dicmu od 70 kvadrata, vrijedna 150 tisuća kuna. Nadalje, stan od 23 m2 u Splitu vrijedi 182 tisuće kuna, a i pet građevinskih zemljišta vrijednih 22,797.000 kuna dio su načelnikova imetka. Voćnjaci, maslinici i šume također su na respektabilnom popisu njegove imovine, kojoj valja dodati i stan od 60 m2 u Makarskoj, vrijedan 80 tisuća kuna. Kada je o prijevoznim sredstvima riječ, Kosović posjeduje Opel corsu i Kiu ceed, te čamac vrijedan 14 tisuća kuna. U kartici navodi dvije štednje, onu od supruge od 40 tisuća kuna, te štednju od 60 tisuća eura. Od iznajmljivanja ležaja ubere na godinu oko 75 tisuća kuna, dok od maslinarstva uprihodi 30 tisuća kuna.

Na popisu najplaćenijih, ali i najbogatijih državnih dužnosnika, svakako treba spomenuti Damira Odaka, viceguvernera HNB-a, koji spada u obje skupine. Kako i ne bi, kada plaća tog Zadranina iznosi oko 32.500 kuna, dok mu se imovina procjenjuje na 34 milijuna kuna. A u imovinskoj kartici prava raskoš: dvije kuće s okućnicom u Zagrebu veličine 450 i 250 kvadrata. Prva kuća vrijedi oko 5,5 milijuna kuna, dok ona nešto manja vrijedi oko 1,8 milijuna kuna. Obje nekretnine Odak je podigao od – plaća. Na popisu nekretnina je i kuća s okućnicom u Zadru, vrijedna tri milijuna kuna, a i nju je smogao od plaća. Stan u Zagrebu od 150 kvadrata, vrijedan 1,4 milijuna kuna, pribavio je, pak, od prodaje imovine. Na dar je od supruge dobio 500 m2 zemlje u Krnici, a u kartici navodi i naslijeđenu kuću od 90 m2 u Vrbovskom – riječ je o nekretnini nad kojom je Odak suvlasnik, a koja vrijedi 300 tisuća kuna. Dvije toyote i čamac od 500 tisuća kuna, dio su viceguvernerovih pokretnina, a ima i niz štednji: 200.000 kuna, 1,690.000 eura, 555.000 USD i 253.000 eura. Imao je i zrakoplov cessna 182P vrijedan 400.000 kuna, te slike od 130.000 kuna.

I bivši predsjednik HNS-a, danas župan, jedan je od najbogatijih dužnosnika. Riječ je o Ratku Čačiću, čovjeku čija imovina vrijedi gotovo 30 milijuna kuna.

Na popisu najimućnijih dužnosnika, nemoguće je izostaviti HDZ-ovog saborskog zastupnika, Domagoja Ivana Milošević, čija je imovina vrijedna oko 18,575.400 kuna.

Siromašni gradovi, bogati gradonačelnici

I gradonačelnik Opatije, SDP-ov Ivo Dujmić, ima se čime pohvaliti. Imovina tog oca četvero djece, jedan je od najrespektabilnijih među dužnosnicima, obzirom da vrijedi oko 17 milijuna kuna. Opatijski sdepeovac je vlasnik kuće s okućnicom od 527 kvadrata u Ičićima, koja vrijedi 11,680.000 kuna. U istom mjestu posjeduje i garažu od 50 m2, vrijednu 2,847.000 kuna. Nadalje, tu je i stan u Rijeci od 80 m2, vrijedan 1,460.000 kuna, te dva zemljišta i dvije grobnice od 38 tisuća kuna. Potom gradonačelnik u imovinskoj kartici navodi cijeli mali vozni park – hondu od 58.198 kuna, peugeot 308 od 80 tisuća kuna, te polo od 70 tisuća kuna. Tu je i čitav niz dionica, ali i štednje od 150 tisuća kuna i 72 tisuće eura, dok od iznajmljivanja godišnje zaradi i do 80 tisuća kuna.

Načelnik Stona, Vedran Antunica, naredni je na popisu najbogatijih. Posjeduje kuću u svojem mjestu od 120 m2, vrijednu milijun kuna, koju je naslijedio, a u kojoj je suvlasnik. Kuća sa stanovima u Dubrovniku od 700 kvadrata, koje se domogao na kredit, vrijedna je deset milijuna kuna. Tu je i garaža u istom gradu od 300 m2, vrijedna dva milijuna kuna. U svom Stonu naslijedio je vinograd i šumu od 40 tisuća kuna.

I sudac Ustavnog suda, Miroslav Šeparović, spada među najimućnije dužnosnike s imovinom vrijednom više od 12 milijuna kuna. Sudačka plaća iznosi mu oko 18.682,40 kuna, a uz nju je i suvlasnik stana u Zagrebu od 166,77 m2, vrijednog 2,2 milijuna kuna. U glavnom gradu suvlasnik je još jednoga stana od 53,05 kvadrata, vrijednog 350 tisuća kuna. U kartici se spominje i stan od 121,59 kvadrata, također u Zagrebu, vrijedan 1,3 milijuna kuna. To još uvijek nije sve, jer sudac je suvlasnik još jednoga stana u metropoli, vrijednog 2,9 milijuna kuna koji se pak prostire na 126,17 m2. Pokretnine su mu vrijedne oko 116 tisuća kuna, a tu je i vikendica nad kojom je suvlasnik. Nalazi se tih sto kvadrata u Sv. Jani, a vrijede oko 370 tisuća kuna. Kuća s okućnicom od sto kvadrata u Blatu, dobivena je na dar i vrijedi 150 tisuća kuna. Vikendica od 100 m2 u Prižbi, također u Blatu, još je jedan dar vrijedan 740 tisuća kuna. Poljoprivredno zemljište i dvije ruševine na Pelješcu, koje su također u suvlasništvu suca Šeparovića, vrijede oko 90 tisuća kuna, a ima i tri štednje: 81.713 kuna, 444.653 eura, 18.568 USD. Od najma stana godišnje ubere oko 74 tisuće kuna, od najma drugog stana također toliko, dok su mu primici u odvjetničkom društvu svojedobno iznosili 2,6 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Živjeti na tuđoj grbači…

Široj javnosti je nepoznato ime Ante Čobrnića, načelnika Tučepa iz HDZ-ovih redova, koji spada među najbogatije dužnosnike s imovinom vrijednom više od 11 milijuna kuna. Na njegovom respektabilnom popisu smjestila se kuća s okućnicom od sedam milijuna kuna koju je naslijedio, tu je i 20 kvadrata poslovnog prostora vrijednog 450 tisuća kuna, zatim 1500 m2 građevinskog zemljišta vrijednog tri milijuna kuna, 2500 m2 maslinika od 850 tisuća kuna, potom šuma od 500 m2 vrijedna 150 tisuća kuna, ali i dva auta, te čamac vrijedan 15 tisuća kuna. Ima načelnik i dvije štednje od 70 tisuća kuna i 13 tisuća eura, a od iznajmljivanja soba zaradi i do 85 tisuća kuna na godinu.

Prema tome, biti danas državni dužnosnik u Hrvatskoj, znači imati moć i utjecaj, a ako je suditi i po popisu onih najmoćnijih i najplačenijih, to znači živjeti i nekoliko klasa iznad naroda! Oni to mogu, jer smo im mi to omogućili, a kada već oni imaju koristi od nas, pravo je pitanje – koju, zapravo, mi korist imamo od njih?