OVO JE DA VAM SE SMUČI: Evo zašto ljudi MASOVNO ODLAZE, a Hrvati iz iseljeništva ODUSTAJU OD POVRATKA!

Autor: Damir Kramarić

Na pitanje zašto je Hrvatska po konkurentnosti nedavno pala na samo svjetsko dno (iza nas su samo Mongolija i Venezuela!); zbog čega u RH dramatično pada broj i opseg ulaganja, a raste broj onih koji zauvijek napuštaju zemlju te zašto čak i Hrvati iz iseljeništva odustaju od toliko željenog povratka u Domovinu, najbolje će, prema svemu sudeći, odgovoriti sljedeća mučna priča o još jednoj, čini se, prevarenoj obitelji hrvatskih povratnika te o njihovom velikom razočaranju u hrvatsko pravosuđe, odnosno u nedostižnost pravde na već više puta ‘opjevanom’ Općinskom sudu u Šibeniku.

Sagradio kuću na cesti koja vodi do njihove kuće?!

Katica i Klaus Beer, koji žive u Njemačkoj, namjeravaju se preseliti u Hrvatsku, zbog čega su prije više od 15 godina kupili kuću na lijepoj uzvisini u Skradinu. No, njihov san o preseljenju ružno je, kažu, prekinut kada je na pristupnoj cesti, njihov susjed – uz pomoć države Hrvatske sagradio svoju novu kuću. Zagradio im je pristupni put, pa supružnici, kako tvrde, više ne mogu automobilom do svog novog doma!

Katica i Klaus isprva nisu mogli vjerovati da je takvo što moguće, potom su mislili da će vrlo brzo uz pomoć institucija riješiti problem te osloboditi prilaz kući, no danas, nakon višegodišnjeg obilaženja svih mogućih ureda, inspekcija i institucija, nakon povlačenja po sudu te mučnih i nevjerojatnih iskustava s hrvatskim pravosuđem, gorko su razočarani.

Izgubili su, vele, i živce i zdravlje, jer su više novca i vremena potrošili u sudsko dokazivanje da im je netko uskratio prilaz njihovoj kući, nego u pronalaženje i kupovinu same nekretnine.

‘Sudac je odbio sve svjedoke i dokaze!’

”Podnijeli smo tužbu protiv Pere Skorića zbog ilegalne gradnje sa zahtjevom za rušenjem dijela gabarita novosagrađene obiteljske kuće koju je sagradio na povijesnom pristupnom putu. No, umjesto da sve brzo završi, doživjeli smo bezbroj malverzacija, naišli na brojne krivotvorine te na, prema svemu sudeći, korumpirane institucije. Uza sve to, sudac Živko Pašara s Općinskog suda u Šibeniku, odbio je sve naše svjedoke, nije dozvolio da argumentirano iznesemo naše materijalne dokaze, grubo nas je prekidao, vikao na nas, zbog čega smo na koncu bili prisiljeni tražiti izuzeće suca Živka Pašare i suca Željka Radačića te Općinskog i Županijskog suda u Šibeniku”, započinje Zdenka Prpić, koja svoju sestru Katicu Beer (koja živi u Njemačkoj), zastupa na sudu u Hrvatskoj.

Tužba se negdje izgubila, umalo nastupila zastara?!

Dodaje potom da je nevjerojatna sudska drama započela još u studenom 2013. godine, kada – zbog neuspješnog obraćanja nadležnim institucijama zaduženih za gradnju – supružnici Beer podižu tužbu, uplaćuju sudsku pristojbu, da bi nakon više od godinu dana doznali da se njihova tužba ‘negdje izgubila’, odnosno da uopće ne postoji na sudu u Šibeniku?! Nakon višemjesečne potrage, tužbu su, kako kažu, nekim čudom pronašli na sudu u Crikvenici, sudu koji nema baš nikave veze s predmetom iz Skradina!

Kako je predmet nestao, ni sami ne znaju. Pretpostavljaju, doduše, da je i to dio priče o izbjegavanju donošenja pravedne presude, priče u koju su, kako sumnjaju, umiješani i pojedini suci i mnoge institucije.

”Otkazali smo odvjetniku jer nije mogao, ili nije htio, pronaći tužbu. Ona je dvije godine bila u nečijoj ladici, zbog čega je prijetila zastara. Napokon, u prosincu 2016. godine uspjeli smo aktivirati tužbu. No tome je prethodilo bezbroj prepreka.

Na prevaru upisan kao vlasnik parcele na kojoj je cesta

Obišli smo Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo obnove, Ministarstvo pravosuđa, Županiju i župana Šibensko-kninske županije, tražili uzalud građevinsku inspekciju, pravosudnu inspekciju… Nema gdje nismo bili, kome se nismo obratili. No, sve uzalud. Predsjednica suda, sutkinja Iris Živković, odbila je naš zahtjev za suđenje u razumnom roku. Odbijala je i zahtjeve za uvid u spis, blokirala je, čini se, što je god mogla, od samoga početka. Nailazili smo na brojne prepreke i nepravilnosti. No, nakon puno muke i truda, prvo ročište na Općinskom sudu u Šibeniku, konačno je sazvano 22. veljače 2017. godine. Pripremajući se za ročište, uvidom u spis pronašli smo skandaloznu presudu zbog izostanka – prema kojoj je Pero Skorić upisan kao vlasnik parcele povijesnog prilaznog puta. U presudi stoji da su zbog odsutnosti suvlasnika i zbog njihovog neodazivanja na ročište – parcelu oduzeli njima i bez njihovog znanja dodijelili ju Peri Skoriću!”, s gorčinom u glasu tumači Zdenka Prpić.

Suvlasnici nisu ni znali za ročište, pozivi poslani krivim osobama!

Dodaje potom da je tu bila riječ o gruboj krivotvorini, jer suvlasnici nisu imali pojma da je bilo neko ročište jer nikada nisu ni dobili poziv za sud!

”Sudski pozivi poslani su na krive adrese, krivim osobama. Suca Živka Pašaru informirali smo o tom skandalu te predložili da sasluša suvlasnike parcele. No sudac Pašara uopće nije reagirao! Odbio je sve naše svjedoke, a među njima i ključnoga, Ivan Skorića, od kojega je moja sestra kupila kuću i imanje te koji ovjerenom izjavom kod javnog bilježnika potvrđuje da je pristupni put postojao i koristio se više od 150 godina”, navodi Zdenka Prpić.

Braniteljski status provjerili drugom Peri Skoriću?!

Napominje zatim da su od mještana doznali da Pero Skorić, kojemu je država sagradila novu i srušila staru kuću jer navodno nosi status hrvatskog dragovoljca, uopće nije hrvatski dragovoljac. Podignuli su kaznenu prijavu i tražili od nadležnih u ODO-u Šibenik da provjere branitelji status Pere Skorića, no oni su, kaže, provjerili potpuno krivu osobu – jednog drugog Petra Skorića!

Kada su na to upozorili sud i Ministarstvo branitelja, dostavili im dokumente koji potvrđuju krivotvorinu, nikakvog odgovora nisu dobili, a sud, kažu, nije uzeo u obzir tu važnu činjenicu.

”Tada smo tražili izuzeće suca Živka Pašare, ali i cijelog suda u Šibeniku. Zbog niza malverzacija i krivotvornina – koje na sudu nisu htjeli uzeti u obzir te zbog pristranog postupanja – podnijeli smo kaznene prijave protiv suca Pašare te protiv predsjednice suda, Iris Živković. U isto vrijeme, tražili smo i razgovor s ministrom pravosuđa, odnosno s članovima Prosvjetne inspekcije Ministarstva pravosuđa. Primio nas je inspektor Tolić, no odmah nas je prekinuo kazavši da oni nemaju nadležnost kontrolirati sadržaj suđenja, odnosno da ne mogu ništa učiniti ako pojedini sudac nije korektan te ako je pristran?! Ispada, nakon svega, da suci mogu raditi što god hoće, suditi kako god hoće, oštetiti na najgori mogući način jednu stranu u postupku, i ništa im se nakon toga ne može dogoditi!

Sudskoj uroti i korumpiranim sucima nemoguće je stati na kraj

Ispada, dakle, da je sudskoj uroti ili korumpiranim sucima, nemoguće stati na kraj! Znam da su Hrvati povratnici mnogima trn u oku. No, ni u snu nisam očekivala da to ludilo, ta strava i užas koje smo proživjeli i koje i dalje proživljavamo, mogu ići tako daleko”, ogorčeno je zaključila Zdenka Prpić, koja u sudskom postupku zastupa svoju sestru Katicu Beer.

Pojasnila je na kraju da je od nekadašnje pristupne ceste kući Katici Beer ostalo svega 40 centimetara uskog prolaza!

Pero Skorić odbio razgovarati

Pokušali smo čuti i drugu stranu priče te saznati što o svemu kaže sam Pero Skorić, vlasnik, navodno, sporne kuće. No, odbio je razgovarati.

”Tko ste vi? Ne zanimate me uopće!”, kazao je ljutito i prekinuo vezu.

Bez namjere da upiremo prstom u bilo koga i da sumnjičimo ikoga, želimo podsjetiti da je politolog i istraživački novinar te autor knjige ‘Pravosudna mafija’, mr. sc. Darko Petričić, nedavno za Dnevno.hr izjavio (izjavu je kasnije autorizirao i odobrio) da je iz odvjetničkih krugova dobio informaciju o iznosima za koje se može kupiti presuda na hrvatskim sudovima!!!

Petričić: Evo koliko stoje presude na hrvatskim sudovima:

”Na općinskim sudovima potrebno platiti od 10 do 20 tisuća eura, na županijskim sudovima radi se iznosima od 100 do 200 tisuća eura, na Vrhovnom sudu valja izdvojiti od 250 do 500 tisuća eura za povoljnu presudu, dok na Ustavnom sudu takva presuda stoji milijun eura! U tom kontekstu treba gledati i oslobađajuću presudu Tomislavu Horvatinčiću”, kazao je prije dva tjedna za portal Dnevno Darko Petričić.

Dodao je da ga slobodno možemo citirati, jer se, kako reče, radi o pouzdanim izvorima.

Napomenuo je da je udruga Korektiv, u kojoj djeluje, organizirala više okruglih stolova na kojima su pravni stručnjaci, sami suci, aktivisti te drugi eksperti raspravljali o činjenici da jedino suci u Hrvatskoj ne snose baš nikakvu odgovornost za svoje pogreške i propuste. Donijeli su zaključak da je nužno pod hitno uvesti kaznenu odgovornost i za nesavjesne suce.

”Njihov nedodirljivi status glavna je tema knjige ‘Pravosudna mafija’. Ne postoji, naime, niti jedna druga profesija, koja je tako zaštićena kao što su suci u Hrvatskoj. Kao da su svete krave! I novinari, i policajci i liječnici te pripadnici drugih profesija snose odgovornost za svoje pogreške. No, suci ne! Maji Šupe ništa se neće dogoditi, iako je sudila neprofesionalno, mimo propisa i zdravog razuma. A to što neće biti sankcija, poziv je, na neki način, svim sucima da sude kako god žele, ne mareći za zakone i pravdu! Da stvar bude gora, vrlo često se događa da ne možete izuzeti suca za kojega vidite da ne sudi pravedno, koji odbija sve prijedloge dokaza i svjedoke. Predsjednici sudova takvog suca često ne žele izuzeti”, podsjeća politolog i istraživački novinar, Darko Petričić.

Kolakušić: zakoni su takvi da povlašteni mogu pljačkati po zakonu

Sudac Trgovačkog suda, Mislav Kolakušić, često, pak, javno ističe da su mnogi zakoni u Hrvatskoj namjerno skrojeni tako da interesne skupine mogu pljačkati ‘po zakonu’!

O svemu navedenom, zatražili smo očitovanje predsjednice Općinskog suda u Šibeniku, potom Pravosudne inspekcije, odnosno Ministarstva pravosuđa, kao i Državnog sudbenog vijeća.

Na žalost, njihova priopćenja toliko su isprazna i općenita da ih teško možemo nazvati odgovorima na naša pitanja.

Procijenite sami:

”Kako sudac Pašara i sutkinja Živković komentiraju zbrku nastalu na suđenju gospodinu Peri Skoriću, kojega tuži Katica Beer, zastupana po Zdenki Prpić, odnosno činjenicu da se tužba prvo zagubila, da je plaćana sudska pristojba, no dvije godine nije se znalo gdje je tužba, koja je kasnije pronađena na sudu u Crikvenici?

Zašto sudac Pašara nije dozvolio svjedočenje ključnih svjedoka, odnosno osoba koja mogu potvrditi da su koristili prilazni put, na kojem je Pero Skorić proširio svoju kuću te tako zatvorio prilazni put kući Katice Beer, te zašto nije dozvolio svjedočenje osoba koje tvrde da je on lažni dragovoljac Domovinskog rata, a da mu kuća uopće nije stradala u ratu?

Zašto sudac Pašara nije uzeo u obzir činjenicu da se gospodin Skorić, prema svemu sudeći, na prevaru upisao na česticu na kojoj je prilazni put, jer svjedoci, suvlasnici te čestice, uopće nisu pozvani na ročište? Zbog čega sudac Pašara nije ustrajao na utvđenju činjenica oko prilaznog puta, odnosno zašto nije reagirao kada mu je predočeno da je riječ o krivotvorini u zemljišnim knjigama, te da je kuću izgradio na povijesnom putu kojega desetljećima koristi više obitelji?

Zašto predsjednica suda, sutkinja Živković, u pravilu ne reagira kada dobije informacije da su neki sudac ili sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, prema svemu sudeći pristrani?

Hoće li sutkinja Maja Šupe te sudac Pašara snositi odgovornost zbog neodgovornog obavljanja svog posla, odnosno zbog bitnih povreda kaznenog postupka (Maja Šupe) i, prema svemu sudeći, pristranog suđenja te zbog skandala kojega su sutkinja Šupe, a čini se i sudac Pašara proizveli (mnogi hrvatski, ali i talijanski mediji već mjesecima pišu o velikom pravosudnom skandalu u čijem središtu se nalazi sutkinja Šupe i Općinski sud u Šibeniku, neki njemački mediji zainteresirali su se za mučnu priču o kući koju su kupili njemački državljani, no do koje nemaju prilaznog puta zbog brojnih malverzacija u Hrvatskoj)?”, upitali smo glasnogovornicu Općinskog suda u Šibeniku.

Općinski sud u Šibeniku: Nema zbrke u spisu

Odgovor predsjednice šibenskog suda, Iris Živkorić, prenosimo u cjelosti:

„Premda iz predmetnog novinarskog upita nije razvidno na koji se spis ovog suda isti odnosi, pretpostavljam da se radi o predmetu koji se pred ovim sudom vodi pod br P-2387/15, po tužbi tužiteljice Katice Beer protiv tuženika Pere Skorić, a radi osiguranja nužnog prolaza i zatvaranja prozora.

Nikakve“ zbrke“ u predmetnom spisu nema, niti je ikad spis bio zagubljen, već je iz sadržaja istog evidentno gdje se nalazio u svakom trenutku od podnošenja tužbe do sada. Predmetni je postupak u tijeku i njime upravlja i odluke donosi sudac kojem je predmetni spis povjeren u rad, a stranka nezadovoljna načinom upravljanja ili odlukama suca se na to ima pravo prituživati u zakonom joj dopuštenom pravnom sredstvu kojeg ulaže na odluku .

O zahtjevu stranke za izuzećem nekog od sudaca , predsjednik suda u smislu odredbi članka 71. do 76. Zakona o parničnom postupku, uvijek odlučuje pisanim rješenjem .

Odgovornost sudaca propisana je odredbama Zakona o sudovima .“, stoji u odgovoru sutkinje Živković.

Ministarstvo: Pravosudna inspekcija ne može nadzirati rad sudaca

”Je li Pravosudna inspekcija provela nadzor nad radom sudaca Općinskog suda u Šibeniku, nakon velikog međunarodnog skandala s dva puta ukinutim spornim presudama sutkinje Maje Šupe te nakon što je viši sud utvrdio da je sutkinja Šupe učinila bitne povrede kaznenog postupka u suđenju Tomislavu Horvatinčiću?

Je li Pravosudna inspekcija utvrdila zbog čega je predsjednica tog suda ponovno dala istoj sutkinji taj predmet, nakon što je i nakon prošle presude bilo mnogo nelogičnosti koje su izazvale skandal u javnosti te je li inspekcija istražila i ostale (navodne) nepravilnosti na tom sudu, na koje učestalo javno upozorava bivši saborski zastupnik Stipe Petrina, ali i mnogi drugi građani? Koliko je nadzora nad sudovima u Hrvatskoj provela Pravosudna inspekcija tijekom 2017. godine, a koliko tijekom ove godine?

Zbog čega Pravosudna inspekcija nije reagirala na prijavu brojnih nepravilnosti u sudskom sporu kojega Katica Beer, zastupana po Zdenki Prpić, vodi protiv Pere Skorića na Općinskom sudu u Šibeniku (sudac je bio Živko Pašara) premda je očito da bi iz tog slučaja mogao nastati novi međunarodni skandal?”, upitali smo Ministarstvo pravosuđa.

Ovdje je njihov odgovor:

”Ministarstvo pravosuđa kao ni Pravosudna inspekcija nije ovlašteno provoditi nadzor nad radom sudaca. Pravosudna inspekcija ovlaštena je provoditi nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave, dakle onih poslova koje u rukovođenju sudom obavlja predsjednik suda i propisani su člankom 29. Zakona o sudovima.

Ministarstvo pravosuđa u odnosu na rad sudaca u sudskim predmetima ovlašteno je ispitivati one predstavke građana koje se odnose na odugovlačenje sudskog postupka i na neprimjereno ponašanje suca ili sudskog službenika prema strankama tijekom održavanja rasprave ili poduzimanja druge službene radnje (čl. 72. Zakona o sudovima).

Zakonitost sudskog postupka i zakonitost sudske odluke ovlašten je ispitivati i ocjenjivati samo sud u čiju nadležnost spada predmet, u postupku predviđenim zakonom (članak 6. Zakona o sudovima).

Predmeti se u rad sucima ne dodjeljuju odlukom predsjednika suda, već automatskom nasumičnom dodjelom primjenom odgovarajućeg algoritma. Način dodjele predmeta propisan je Pravilnikom o radu sustave eSpis. Kada se radi o predmetima koji se odlukom županijskog suda povodom žalbe vraćaju prvostupanjskom sudu, odluku o tome hoće li se vratiti u rad istom sucu (vijeću) ili potpuno izmijenjenom donosi županijski sud (članka 484. Zakona o kaznenom postupku), a ne predsjednik prvostupanjskog suda.

Nadalje, tijekom 2017. godine Pravosudna inspekcija provela je nadzor nad obavljanjem poslova sudske ili državnoodvjetničke uprave u 16 pravosudnih tijela, a tijekom ove godine u četiri pravosudna tijela.

Pravosudna inspekcija radi u skladu s Planom rada i njezin rad odnosi se na nadzor nad obavljanjem poslova sudske uprave.

Dodajem kako je u Ministarstvu pravosuđa ustanovljen poseban Odjel za predstavke i pritužbe koji ispituje predstavke i pritužbe građana na rad pravosudnih tijela koje se odnose na dugotrajnost postupka (odugovlačenje) i neprimjereno ponašanje sudskog osoblja prema strankama u postupku.

Ovlasti Pravosudne inspekcije propisane su Zakonom o sudovima, a kao ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa predviđena je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, dakle propisima koji su javno objavljeni i dostupni svima”, stoji u odgovoru Ministarstva pravosuđa RH.

Ni DSV nije ovlašten preispitivati rad suda!

Obratili smo se na koncu i Državnom sudbenom vijeću.

”Je li Državno sudbene vijeće preispitalo rad Općinskog suda u Šibeniku, odnosno sutkinje Maja Šupe te predsjednice suda, sutkinje Iris Živković, nakon velikog međunarodnog skandala s dva puta ukinutim spornim presudama sutkinje Maje Šupe te nakon što je viši sud utvrdio da je sutkinja Šupe učinila bitne povrede kaznenog postupka u suđenju Tomislavu Horvatinčiću? Je li DSV utvrdilo zbog čega je predsjednica tog suda ponovno dala istoj sutkinji taj predmet, nakon što je i nakon prošle presude bilo mnogo nelogičnosti koje su izazvale skandal u javnosti te je li DSV istražio i ostale (navodne) nepravilnosti na tom sudu, na koje učestalo javno upozorava bivši saborski zastupnik Stipe Petrina, ali i mnogi drugi građani?

Je li Državno sudbeno vijeće preispitalo rad suca Živka Pašare, s istog suda, na kojega brojne ozbiljne primjedbe imaju Katica Beer, odnosno Zdenka Prpić, koja ju zastupa u sudskom sporu protiv Pere Skorića iz Skradina? ”, upitali smo odgovorne u DSV-u.

Njihov opširan no nesadržajan odgovor prenosimo u cjelosti:

”Prema odredbi članka 5. Zakona o sudovima, sudovi sude na temelju Ustava, međunarodnih ugovora, zakona i drugih važećih izvora prava.

Sukladno odredbi članka 6. istog Zakona, zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, posebno svaki oblik prisile prema sucima, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja na način suprotan načelima demokratskog društva, a koje ima za svrhu utjecaj na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije ukidati ili mijenjati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanom zakonom.

Državno sudbeno vijeće nije ovlašteno po službenoj dužnosti preispitivati rad nekog suda, predsjednika suda ili pojedinog suca u situaciji kada je neki sudac, pri vođenju konkretnog postupka ili donošenju konkretne odluke, počinio bitne povrede postupovnih odredbi. Okolnost što je nekom sucu, iz navedenih razloga, ukinuta sudska odluka, predstavlja bitnu činjenicu prilikom utvrđenja je li sudac za prethodnu kalendarsku godinu ispunio svoje sudačke obveze prema kriterijima iz članka 97. Zakona o sudovima (što utvrđuje rješenjem predsjednik suda), odnosno pri ocjenjivanju rada suca prema mjerilima iz članka 97. Zakona o sudovima, čiji rad ocjenjuje sudačko vijeće u postupku imenovanja suca na drugi sud i kada se suci kandidiraju za predsjednika suda.

Napominje se da odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću nije izravno propisano da bi sudac bio odgovoran za povrede zakonskih odredbi te da bi u tom slučaju snosio odgovornost za takvu povredu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li bi se drastični(j)e povrede zakona mogle tretirati kao stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15-dalje: ZDSV), za koje bi se sucu mogla izreći neka od stegovnih kazni propisanih odredbom članka 63. stavak 1. istog Zakona. S tim u vezi napominjemo da takav slučaj, u praksi Državnog sudbenog vijeća, nismo imali, a također napominjemo da Državno sudbeno vijeće nije niti ovlašteno pokretati stegovni postupak protiv suca po službenoj dužnosti.

Osobe ovlaštene pokrenuti taj postupak, kada postoji osnovana sumnja da je sudac počinio stegovno djelo, su predsjednik suda ili osoba ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave u sudu u kojem taj sudac obnaša sudačku dužnost, ministar nadležan za poslove pravosuđa, predsjednik neposredno višeg suda, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudačko vijeće.

Državno sudbeno vijeće nije ovlašteno niti nadzirati niti preispitivati rad predsjednika suda. Poslove nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem poslova sudske uprave (poslova koji služe obavljanju sudbene vlasti) obavljaju pravosudni inspektori Ministarstva pravosuđa.

Slijedom svega navedenoga, Državno sudbeno vijeće nije preispitalo niti rad sutkinje Maje Šupe niti suca Živka Pašare niti predsjednice Općinskog suda u Šibeniku u odnosu na konkretne primjedbe, odnosno odluke”, stoji u priopćenju kojega je potpisala Zlatana Bihar, osoba ovlaštena za obavljanje poslova tajnika Državnog sudbenog vijeća.