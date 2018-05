Ovo će vas frapirati: Nećete vjerovati tko su najbogatije hrvatske političarke

Autor: Iva Međugorac

Iako ženama u Hrvatskoj baš i nije lako ni u pronalaženju posla pa tako ni s iznosima plaća, taj problem nemaju dame koje su se uspjele uvući u politiku. Nedvojbeno je da je najmoćnija i najutjecajnija žena hrvatske politike predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali usprkos plaći od oko 15 tisuća kuna, ona ne spada u skupinu najimućnijih političarki. Štoviše, uzmu li se u obzir predsjedničina primanja, te usporede s popisom imovine, može se konstatirati da je predsjednica pomalo i rastrošna. Naime, prema imovinskoj kartici, Grabar Kitarović posjeduje stan od 105 metara četvornih u Zagrebu vrijedan oko 200 tisuća eura, za koji otplaćuje kredit podignut u PBZ-u 2008. godine. Tu je i Honda Civic iz 1998. godine, vrijedna oko 3500 kuna, ali i Chrysler Town and Country od 75.000 kuna iz 2010. godine. Na popisu predsjedničine imovine su i štednja od 170 tisuća eura, osmina stare kuće u Lošinju, te 1/12 male poljoprivredne parcele na Cresu simbolične vrijednosti.

No, za razliku od hrvatske predsjednice, u skupinu najbogatijih političarki spada Vesna Pusić. Dakako, riječ je o dami koja danas u Saboru brani boje nedavno osnovane stranke Glas, široj javnosti znana i kao šefica diplomacije i dugogodišnja predsjednica marginalnog HNS-a, ali koji trenutno rukovodi Vladom, jer je, eto, tako hrvatska politika htjela. Popis imovine Vesne Pusić uistinu je impresivan – posjeduju kuću za odmor u Istri od 60 kvadrata, nasljednica je četvrtine kuće od 200 kvadrata u metropoli, a u imovinskoj kartici spominje i 22 Inine dionice nominalne vrijednosti 1690 kuna, kupljene kreditom. Zanimljiva je i imovina njezina supruga, vlasnika kuće u Istri od 150 kvadrata, a posjeduje i 66 kvadrata stana u Litvi te BMW X5 od 150 tisuća kuna, kao i pokretnine vrijedne oko 200 tisuća kuna. Ujedno je i vlasnik tvrtke Ascendant. Inače, bivša ministrica Pusić je prije 20-ak godina kupila kuću u malom istarskom mjestu Sovinjak, koju je s godinama preuredila do toga stupnja da danas vrijedi oko pola milijuna kuna.

U kategoriju imućnih političarki, bez imalo dvojbe, spada HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica, koju u kuloarima opisuju kao damu velikih ambicija, koja jednu od svojih velikih ambicija – onu da postane ministricom vanjskih poslova – nikada nije realizirala. No, to ju nije spriječilo da imovinsku karticu bogato nakiti nekretninama. Tako uz davno spominjane vile u elitnom dijelu Dubrovnika, u čije se rušenje svojedobno uplela i naglo odustala bivša ministrica graditeljstva Dropulić, riječ je o još podosta nekretnina. Prije svega, spominje se u kartici ”manja” parcela od 280 kvadrata na kojoj su supružnici Šuica mogli izgraditi 40 posto, umjesto sada već sagrađenih 80 posto površine i to objekt od najviše 125 kvadrata.

No, Šuice su izgradili i jedinstven kompleks koji se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja ukupne bruto površine od 506,20 metara četvornih, dok neto površina obuhvaća 327,99 kvadrata. Vrijednosti građevine potrebno je dodati i ulicu popločanu kamenom u dužini od oko 300 metara, izgrađenu, dakako, o gradskom trošku i to, kakve li koincidencije, baš u eri njezine vladavine Dubrovnikom!? I kuća na obližnjoj Viktoriji se spominje kao njezina, iako nema službene potvrde, jer nekretnina pripada Šuičinom bratu Nikši, vlasniku punionice vode „Viva“. Ako se izuzme naslijeđena imovina, Šuica se i dalje ima čime pohvaliti pa se tako spominje i kuća u Cavtatu pretvorena u raskošne prostore za rentu luksuznim klijentima. Tu su i vikend-dvorac na Blidinju u BiH te dva stana u Zagrebu, kao i stan u Lapadskim dvorima. Svemu valja dodati i 13-metarsku jahtu „Atlantik“, vrijednu 2,5 milijuna kuna, kupljenu na ime Stjepana Šuice, njezina supruga. Obitelj europarlamentarke Šuice, posjedovala je i 27 dionica hotela „Belvedere“, 69 dionica „Atlantske plovidbe“ te 63 dionice HT-a. Spominju se i tri automobila, jet-ski za snijeg i vodu, ali i znatna ušteđevina.

Martina Dalić, utjecajna i moćna aktualna bivša ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta i potpredsjednica Vlade, također je jedna od naših političkih dama sa zavidnim imetkom. Prema imovinskoj kartici, Dalić posjeduje stan u Zagrebu od 140 kvadrata, vrijedan 2,340.800 kuna. Tu je i osam kvadrata garaže vrijedne 91.656 kuna, ali i kuća u Petrčanima od 240 kvadrata, vrijedna 3,500.000 kuna. Suprug posjeduje građevinsko zemljište od 224 kvadrata, vrijedno 340.480 kuna. Spominju se na popisu imovine i pokretnine – suprug Niko vozi Nissan Juke od 100.000 kuna, a posjeduju i umjetnine, kao i respektabilnu štednju: 72.650 eura, 445.791 kunu te 161.150 dolara.

Imućna je i samozatajna HDZ-ovka, Margareta Mađerić, nesuđena gradonačelnica Zagreba, koja trenutno karijeru gradi u ministarstvu Nade Murganić. Mađerić je u braku s odvjetnikom Lukom Mađerićem s kojim ima dvoje djece. Suprug godišnje zaradi 120.000 kuna neto, a obitelj Mađerić ima i dva kredita. No, nekretnine su najintrigantniji dio njene imovinske kartice: riječ je o tri stana, garaži i kući u Zagrebu te jednoj kući na Pašmanu. Mađerići su i vlasnici dvaju luksuznih vozila – Rang Rovera od 266.000 kuna kojeg vozi Margareta Mađerić, a tu je i suprugov Chevrolet Cruz od 60 tisuća kuna. Većina nekretnina u vlasništvu je supruga Luke, koji je i suvlasnik kuće u Gračanima od 200 m2, vrijedne 1,292.000 kuna. Bračni par posjeduje i 90 dionica HT-a te štednju. Dvoje djece im posjeduju štednju od 11. 820 eura, dok suprug Luka ima štednju od 388.753 eura.