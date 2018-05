Ovo bi za Plenkovića moglo biti gadno: Hoće li mu ‘pljusku’ opaliti žena koju mjesecima ignorira?

Racionalan čovjek teško da bi u ovome trenutku pozavidio premijeru Andreju Plenkoviću. Od političara koji je uživao veliko povjerenje javnosti, u svega pola godine oslabio je poziciju, i to značajno.

Dijelom su tome pridonijele afere s e-mailovima grupe Borg, a dogodila mu se i mučna borba za ratifikaciju Istanbulske konvencije, koja je rezultirala prosvjedima. Problema ima i s predsjednicom Kolindom-Grabar Kitarović, koja je svoj rejting stabilizirala, a stanje ništa bolje po njega nije niti unutar HDZ-a. Jednako tako, stabilnost vlade visi mu o niti te ovisi o volji malih koalicijskih partnera pa se stoga nameće pitanje može li se u ovome času oduprijeti predsjednici i ne dopustiti da ona upravlja njegovim političkim potezima.

Predsjednica je zbrku oko Agrokora motrila iz prikrajka, a u priču se uključila dogovarajući s prvim čovjekom Vlade sastanak, koji će pokazati tko je najbitniji faktor u ovoj političkoj igranki. Kako zasad stvari stoje predsjedničine ovlasti su limitirane Ustavom pa stoga ne iznenađuje niti to da nije imala pojma tko su autori lex Agrokora, o čemu je nije obavijestila nekadašnja prva dama hrvatskoga gospodarstva Martina Dalić.

Prema predsjedničinu priznanju, ona je to od ministrice i bivše potpredsjednice Vlade zahtijevala u nekoliko navrata, ali je iz priče oko Agrokora u koju se pokušala involvirati u nekoliko navrata od strane vladajućih bila isključena pa čak i pomalo marginalizirana. To pak predsjednici nije lako padalo, a njeni prijedlozi i nisu bili pretjerano loši. Tako je, primjerice, premijeru sugerirala sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, kako bi se razmotrila situacija u Agrokoru. Taj poziv premijer je ignorirao, zaključivši da mu ljudi koji sjede u tome Vijeću nemaju što mudroga reći o Agrokoru.

U to doba Plenković je bio politički inferioran nad predsjednicom pa joj se lako i bez previše uvijanja mogao suprotstavljati, pokušavajući joj neizravno dati do znanja da se ne petlja tamo gdje joj nije mjesto, ali Grabar-Kitarović ne popušta lako, a zgodnom prilikom učinila joj se afera s mailovima koja je Plenkovića dovela u neugodnu poziciju. Predsjednica ponovno inzistira na sjednici Vijeća, od čega Plenković zazire, no njegova pozicija sada i onda kada se načimao Todorić nedvojbeno nije ista te sada ostaje za vidjeti tko će iz ove priče izaći kao pobjednik i tko će koga dugoročno držati u šaci.