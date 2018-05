Ovaj ‘hrvatski političar’ brutalno je izvrijeđao Kolindu, a Hrvatsku usporedio s…

Autor: Marin Vlahović

Tijekom posjete Bosni i Hercegovini, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović doživjela je veliku neugodnost i to od političara koji nominalno predstavlja hrvatski narod.

Lakše s Bakirom, nego s Komšićem

Naime, Željko Komšić 2010. izabran je glasovima Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH i ovu dužnost obnašao je sve do 2014. Bio je i potpredsjednik SDP-a BiH, a kasnije je osnovao stranku Demokratska fronta. Od prosinca 2014. zastupnik je u Zastupničkom domu Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine. U usporedbi s Komšićem, čak i Bakir Izetbegović djeluje kao razuman, tolerantan i pomirljiv sugovornik. Za „vijesti.ba“ Željko Komšić, dakle političar koji je u Bosni i Hercegovini predstavljao Hrvate, rekao je sljedeće:

“Nije iznenađujuće ovakvo ponašanje hrvatske predsjednice, koja u Bosni u i Hercegovinu dolazi svako malo prijetiti, ucjenjivati i određivati ono što su unutarnje stvari BiH. Ne treba nas Hrvatska podsjećati da je jedna od članica EU. Nikada nećemo pristati na to da glas svih građana BiH ne bude jednak, odnosno na to što podupirući Čovićeve nemoguće zahtjeve podržavate. To je uostalom u suprotnosti s onim što EU jeste. Neka uvažena predsjednica Grabar-Kitarović izbije iz glave uvjerenje da može ucjenjivati građane ove države, jer ovo nije 1993. godina“

Hrvatska i NDH u istom kontekstu

Nakon što je izvrijeđao predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović, Komšić je Hrvatsku usporedio s NDH. U toj suludoj komparaciji, za Hrvatsku je ustvrdio da se spustila na najniže grane još od doba kada je bila marionetska država Trećeg Reicha.

”Želio bih poručiti gospođi Grabar-Kitarović da se i dalje nastavi miješati u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine. Neka samo nastave da se miješaju u unutarnja pitanja BiH. Neka ne obmanjuju i ne pretvaraju se da njihova podrška rasističkim prijedlozima izmjena Izbornog zakona s tim nema veze kao ni s opstrukcijom EU puta BiH. Nadam se da će njihovo uvjetovanje skrenuti pažnju mnogo većih geopolitičkih faktora od Hrvatske, koja se srozala na najniže grane još od onog doba kada je bila marionetska država Trećeg Reicha”, rekao je Komšić.

Ovaj primitivni ispad morala bi znati iskoristiti hrvatska diplomacija koja lobira za promjenu Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Željko Komšić, koji očito ima patološki problem s hrvatskom državom kao i samim hrvatskim narodom, odnosno njegovim političkim pravima u Bosni i Hercegovini, živi je dokaz apsurdnosti aktualnog izbornog zakonodavstva. Naravno, treba biti oprezan u političkim kombinacijama s Miloradom Dodikom, koji pokušava iskoristiti Hrvate za destabilizaciju, pa i rušenje Bosne i Hercegovine. S druge strane, isti taj Dodik, koji se predstavlja kao saveznik Hrvata i politički partner te svojevrsni mentor Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije omogućio povratak protjeranih Hrvata te se nalazi na čelu nepriznate paradržave, stvorene na etničkom čišćenju. Agresivna retorika političara susjednih država prema Hrvatskoj i Hrvatima, posljedica je općeg dojma o slabljenju hrvatske države. Nedvojbeno, Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju imati podršku Hrvatske, ali da bi im Hrvatska istinski pomogla, prvo mora doći do stabilizacije političke i ekonomske situacije u samoj Hrvatskoj. U protivnom, nema perspektive ni svijetle budućnosti za Hrvate, kako u Hrvatskoj, tako ni u Bosni i Hercegovini.