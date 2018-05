Otkriven sadržaj navodnih sms-ova koje je Todorić dostavio Čičku u vezi prepiske Plenkovića i Dalić

Autor: dnevno.hr

“Palo mi je napamet nešto večeras tokom sastanka. Mi moramo maknuti fokus s INE”, navodi se u prvoj SMS poruci koju navodno piše potpredsjednica Vlade Martina Dalić i šalje premijeru Andreju Plenkoviću koji joj, pak, navodno uzvraća:

“O tome sam razmišljao i ja. Od Agrokora napravimo slučaj”.

“Nacionalizacija?”, pita navodno Dalić, a premijer navodno nastavlja:

“Ma ne samo to imamo prostor za manevar s ljudstvom. Neka tvoji u ministarstvu osmisle način. Marića ću osobno izvjestiti. Ali nikako ovaj termin nacionalizacija!”

To je tek dio navodne prepiske SMS porukama između premijera i potpredsjednice Vlade koje je od bivšeg predsjednika uprave Agrokora Ivice Todorića dobio, kako kaže, Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, piše Jutarnji list.

Ivica Todorić potvrdio je da je spomenute dokumente dobio poštom u mjesecu travnju na kućnu adresu u Londonu te da je tu dokumentaciju, koja se sastojala od 15-ak stranica, poslao Državnom odvjetništvu i Čičku u HHO. Kako kaže Todorić, te dokumente dobio je polovicom travnja i odmah ih je proslijedio DORH-u, navodeći da se nije bavio time jesu li poruke vjerodostojne, već je dokumentaciju poslao predsjedniku HHO-a kako bi je on proslijedio predsjednici, a DORH utvrdio jesu li autentične ili ne.

Predsjednik HHO-a Čičak potvrdio je za Jutarnji da je tu dokumentaciju dobio od Todorića te da ju je proslijedio predsjednici Kolindi Grabar Kitarović i Državnom odvjetništvu. Ostaje pitanje je li se netko dobro našalio s cijelim državnim vrhom i samim Todorićem ili su te poruke i bilješke zaista autentične. Ili se sada njihovom objavom pokušava skrenuti pažnja javnosti s emailova Martine Dalić i konzultanata. Autentičnost poruka trebao bi provjeriti DORH, no prepiska djeluje prilično amaterski, pa je neslužbeno doznaje Jutarnji, već provedena istraga te se došlo do otkrića kako su SMS poruke između Plenkovića i Dalić, kao i Dalić i drugih osoba lažne.

Jedna od (lažnih?) prepiski između Plenkovića i Dalić tako se odigrala u 2 ujutro, a sudeći prema njoj premijer i potpredsjednica ne samo da su gramatički nepismeni, nego je upitna i njihova razina komunikacije.

Petrova zvali ‘svećenik’

Nadalje u tim porukama Dalić navodno na temu Agrokora piše Plenkoviću: “samo da se svećenik me mješa”, a on joj navodno odgovara: “Ni Petrov niti IT (Ivica Todorić) ne smiju znati! Ljudi koje zadužiš neka razrađuju “testno”spašavanje kompanija od nacionalnog značaja. Sastanak na temu u petak 20h”.

Još dvije navodne poruke spominju se u tim dokumentima, a Dalić navodno piše sljedeće: “Riješimo se Ramljaka i pošaljimo nekoga tko će uistinu uništit dokaze, a ne otkrivati afere. Jer u situaciji smo u kojoj je K pustio sve u večernji, a nasi poslovi nisu završeni. Ako trag dovede do nas trag novca mi padamo. Ne samo ja već i ti. Ja uvijek mogu reći da si ti idejni začetnik”.

U sljedećoj poruci navodno dolazi odgovor: “Martina smiri se! Ništa nije izgubljeno niti gotovo. Uostalom u ovom si kao i svi mi. O R cu zazmišljati ujutro”.

Zabilježena je navodno i SMS poruka poslana 25. ožujka 2017. godine, i to u 02.31 sat. Poruku je Ivanu Crnjcu navodno poslala potpredsjednica Dalić. “Slušaj mali lobirat ćeš za potpis jer izbora nema. Ili zatvor za tebe i suradnike koji sebe smatrate bogom danim menadjerima. U slučaju da osjetiš dakle ide vjetar, nitko te neće dirati. Obriši ovu poruku”.

Brkić: To su sve laži

Među dokumentima do kojih je došao Jutarnji list spominje se i navodna komunikacija između Ivana Crnjca i Milijana Brkića koji je pak rekao da ne samo da se s Crnjcem nikad nije dopisivao i da nema ni njegov broj mobitela nego da ga niti ne poznaje. “To je sve laž”, rekao je Brkić kad su mu poslali bilješke o njemu iz spomenute dokumentacije.

“Brkić je dana 29.9.2017. obavjestio Crnjca koristeći aplikaciju Viber kako je obavjestio Miru (Miroslava Šeparovića) o nekom njegovom predmetu 22og ga je zvao 10 puta.”

“Brkić-Crnjac: 07.05. Zamolio sam Miru. Na pitanje dali će sve biti ok. Ovaj mu odgovara kako će biti kako bog da”. Potom se navodi “Š: Predmet se nalazi kod kolege…u referadi..Vidjeti ću što mogu. Ne mogu ti obećati ništa”. Zatim se navode “kontakti Crnjca sa Krstičevićem u travnju 10. king ict. 18.travnja, pokušava preko Brkića doći do Turudića, na što mu ovaj odgovara da ga ne može (sada) spojiti, pa isto pokušava preko nekog ljube?!”, piše u SMS-ovima.