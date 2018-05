OTKRIO VIŠE NEGO ŠTO JE TREBALO? Freda pitali o koaliciji s HDZ-om, odgovor pravo iznenađenje!

Autor: S.V.

Zanimljiv intervju za N1 dao je bivši ministar branitelja i saborski zastupnik SDP-a, Predrag Matić – Fred.

Iako je dao vrlo zanimljive izjave o Vojislavu Šešelju kojeg smatra marginalcem nevrijednog spominjanja, uvijek intrigantni Fred vrlo se oštro osvrnuo se na srbijanskog predsjednika:

„On je kralj demagogije na ovim balkanskim prostorima, i ovdje se neki naši pokušavaju služiti nekim njegovim receptom, ali nisu mu ni do koljena, on je političar nulte kategorije. Mnogi u Srbiji koji su bili u ratu još uvijek su na vlasti. Prave se demokrati, ali da bi to postali najprije se trebaju suočiti s onim što su radili prije 20-30 godina. I u nas postoji slična mala skupina, takve treba kirurški odstraniti. Prošlo je dva mjeseca od posjeta Vučića RH, jedino što ima od toga je da se predsjednica malo promovirala i ponizila branitelje, ali sve se izgladilo, predsjednica ih je kasnije pozvala na kavu. Ali ništa se neće riješiti oko nestalih”, izjavio je bivši ministar koji s osvrnuo i na Bleiburg:

“Tu je bio velik dio i družine iz Jasenovca i Stare Gradiške koja je bježala, ali tamo je stradalo najviše nevinih ljudi. Komemoraciju treba obilježiti dostojanstveno. Na komemoracijama nema mjesta politiziranju. Jednom sam s Josipovićem bio u Bleiburgu, on je položio vijenac na kojem je pisalo: “Svim nevinim žrtvama Bleiburga’, jer tamo je bilo više nevinih žrtava nego krivih. Ali nikada ne bih odao počast onima koji su “organizirali sporstke igre u Jasenovcu”. Nikad ne bih njima išao položiti vijenac. Svake godine to ide prema nekoj normalizaciji. Zašto bi išli u Bleiburg, možemo to napraviti i minutom šutnje u Saboru, da se oda počast svim nevinim žrtvama”, izjavio je Matić.

Na upit o mogućoj HDZ-SDP koaliciji, bivši ministar je ponudio ovakav odgovor:

„To ćemo vidjeti, zovite Plenkovića pitajte ga, neka raspiše izbore, onda ćemo vidjeti, na kraju se mrtvi broje. Za sada su te stvari nezamislive”, zaključio je saborski zastupnik SDP-a.