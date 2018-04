Otac Nore Šitum o presudi iz Broda: ‘Javnost ovo mora znati’

Autor: dnevno.hr

Đurđa Siladi (nekad Aleksić) koja se u jeku prikupljanja pomoći za teško bolesnu djevojčicu Noru Šitum predstavljala kao glasnogovornica udruge Hrabro dijete, osuđena je na osam mjeseci zatvora bezuvjetno zbog nenamjenskog trošenja novca prikupljenog za malu Noru. Na ovu presudu na svojem Facebook profilu osvrnuo se i Norin otac Ivica Šitum, zgrožen epilogom ove priče.

”Evo još jednog dokaza uspješne suradnje sudova u Slavonskom Brodu i organiziranog kriminala. Nakon što je sudac skoro pet godina držao predmet u ladici i odbijao požurnice DORH-a, donio je presudu od osam mjeseci i još jednu na uvjet dvije godine zatvora za poznate kriminalce iz Nove Gradiške, bračni par Đurđa i Željko Siladi. Koliko se procesa protiv njih trenutno vodi to samo Bog zna, a ono što bi trebala znati javnost je to da je ovo već drugi put da kradu humanitarnu pomoć. Iako osuđivana do sada na bezbrojne presude s rokom kušnje, i iako je nedjelo počinila dok je bila pod uvjetom, nevjerojatni sud u Slavonskom Brodu ju je osudio na samo osam mjeseci. Čestitke časnom sucu”, napisao je Šitum.

Inače, Siladi je doista ranije osuđena na uvjetnu kaznu zbog drugog slučaja utaje i pronevjere novca te će stoga za ovo nedjelo morati iza rešetaka. Za razliku od njezinog supruga Željka Siladija, koji je proglašen krivim i u slučaju Šitum, koji je također dobio osam mjeseci zatvora, ali neće ih morati odslužiti, ako u naredne dvije godine ne ponovi jednako kazneno djelo. Dodajmo da je Siladi direktor tvrtke Radio Psunj, koja je vlasnik Radija Nova Gradiška, na kojem njegova supruga radi kao glavna urednica. Upravo za poslovanje tog radija potrošili su 5280 kanadskih dolara (oko 30 tisuća kuna), presudio je Općinski sud u Slavonskom Brodu, koje je jedan kanadski Hrvat uplatio za potrebe liječenja Nore.