OREPIĆ: Politika Mosta nekorisna je i konfliktna, izašao sam jer sam dosljedan

Saborski zastupnik Vlaho Orepić gostuje u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gdje govori o razlozima izlaska iz Mosta. Između ostalog govorit će i tome što će ubuduće raditi kao saborski zastupnik, o situaciji na hrvatskoj političkoj sceni te kakva je sudbina trećeg puta.

“Ja politiku smatra kao obavljanje posla za narod. To se sada ne događa, izostaje posao za narod. Mi trebamo vratiti politiku u te vode”, rekao je Orepić.

Odgovarao je na pitanje zašto je izašao iz Mosta no izostao je konkretan odgovor. “Moj izlazak je doslovno izraz jedne političke ljudske dosljednosti. Nema politike za narod. Politika se srozala da se svela na ogovaranje i diskreditaciju. Posao za narod se ne obavlja”, rekao je i dodao da u Hrvatskoj za ništa nitko ne odgovara.

“Moj politički cilj je uređena, pristojna i građanska Hrvatska”, rekao je. “Kada sam izašao rekao sam da konfliktna politika znači da ne nudimo konkretna rješenja”, dodao je.

Stankovićevo pitanje radi li se tu i o politici prema Agrokoru i prema desničarenju odgovorio je: “Iz uvažavanja ne želim se upuštati u to. Ulaziti u dubini ušao bih u diskreditiranje i ogovaranje”. I dalje na izistiranje voditelja o tome što misli pod tim desničarenju nije želio dati konkretan odgovor.

Zašto je izašao iz Mosta Orepić nije želio dati konkretno odgovoriti nego je samo otkrio da je ”politika Mosta nekorisna i konfliktna, izašao sam jer sam dosljedan”.

Orepić je govorio i o braniteljskoj populaciji, čiji je i on dio.

“Branitelj ne smije biti iznad društva. Ne mogu ja uživati u privilegijama. Mi moramo biti pravedno društvo i s pravima branitelja treba stati. Mi s povećanjem privilegija samo ćemo dobiti suprotan efekt. Branitelji neće biti uvažavani. Dio braniteljske populacije ima prevelike privilegije”, rekao je.

Upitan za komentar oko Agrokora kazao je: “Stvarni problem Agrokora su društveni odnosi koji su iz toga proizašli. Po meni je zabrinjavajuće da je Todorić uopće uspio otići iz Hrvatske. Da ja dođem u Ploče s novim autima i stanovima, država me uopće ništa ne bi pitala. Ja sam to htio mijenjati. To je taj odnos i borba protiv korupcije. Agrokor ima sve boje korupcije. Hrvatska država nije u krizi već je u neredu. Problem Agrokora je puno dublji kada se budu riješavali društveni odnosi. Taj rođački kapitalizam. To se treba dogoditi. Politika treba stvoriti da ljudi koji mogu i znaju da realiziraju svoje ideje.”

Voditelj je Orepića pitao kakav je njegov odnos s Karamarkom i Brkićem.

“Kada je Karamarko bio potpredsjednik Vlade, to su bili veliki pritisci. S Brkićem imam dobar dan odnos. Ima značajan utjecaj u Ministarstvu unutarnjih poslova. Što se tiče Božinovića, mislim da kadroviranje može biti puno bolje, ali i da je imao dobre poteze.” , poručio je.

Upitan hoće li ući u neki saborski klub, Orepić je rekao: “Da, postoji ta mogućnost. Želim transparentnu politiku, ali se želim odmaknuti od bavljenja politikom na način na koji se sada radi. Mi se moramo početi baviti narodnim poslom. Mi imamo 4 milijuna stanovnika i stotine općina….Mi moramo javnu upravu uskladiti sa stvarnim potrebama.”

Nadalje voditelja je zanimalo što njegov gost misli o mržnji u medijima.

“Mržnja u medijima je posljedica radikalizacije društva. Imate te hejtere. Svaka stranka ima svoje zaposlene koji hejtaju. Ta jedna kultura življenja i političkog života se mora mijenjati. Mi se zapravo trebamo ismijavati. Ti koji mrze u meni imaju neprijatelja, usuđujem se to reći. I velikog protivnika.”, smatra Orepić.