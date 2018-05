OPA! Plenković je definitivno ‘sahranjen’: Nećete vjerovati što mu se upravo dogodilo

”Neka se time bave oni koji su zaduženi. To su mailovi koji su cirkulirali između određenih grupa ljudi. Kako smo mi drugi mogli znati”, prokomentirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković ovim riječima vezu premijera Plenkovića s mailovima koji sve intenzivnije cure u javnost i dovode ga u neugodnu poziciju. Diplomatski, u maniri bivšeg ministra vanjskih poslova, dodao je kako je zbog političke odgovornosti otišla Martina Dalić. Proteklih tjedana uvelike se progovara o premijerovoj sudbini i njegovom opstanku na čelu HDZ-a. No, iz ovih Jandrokovićevih riječi stječe se dojam da mu i on polako, ali sigurno okreće leđa što bi pak uistinu moglo značiti da je čelni čovjek hrvatske Vlade otpisan. Jer kada ti Jandroković okrene leđa, tada možeš početi pakirati kofere nepisano je pravilo koje se uvriježilo u HDZ-u. Kao što je poznato Jandroković je u Plenkovićevoj eri postao glavni tajnik novog HDZ-a, a zahvaljujući njemu postao je i šefom Sabora.

Jandroković je uistinu slikovit primjer uhljeba. To je čovjek za sve sisteme. Od silnih skupova i obećanja Ive Sanadera, politike Jadranke Kosor pa sve do Karamarkove ponovne ‘tuđmanizacije’ HDZ-a. Svi oni protutnjali su kroz stranku, ali on je ostao. Poput kameleona proživio je najgore HDZ-ove kataklizme, a u Plenkovićevoj eri još je i napredovao.

Jednom kad vam Jandroković okrene leđa onda znate da ste gotovi, šale se na njegov račun kolege iz HDZ-a. A da u svakoj šali ima istine pokazali su svi Plenkovićevi prethodnici sa čijih je brodova Jandroković iskakao prije nego li su do kraja potonuli. Tomislav Karamarko treći je šef HDZ-a kojemu je ovaj okrenuo leđa, a tamo negdje u Sanaderovoj eri predstavljan je javnosti kao mladi lav.

Lavovski se današnji predsjednik Sabora borio za svakog HDZ-ovog predsjednika. Oni koji vjerno prate Jandrokovića sjetit’ će se njegova gostovanja u ‘Nedjeljom u 2’ kada je napadao Piculu i Račana jer su obećavali ulazak u EU i NATO. Nakon što mu je Stanković priopćio da je zagovornik toga hrvatskoga puta zapravo Ivo Sanader, ovaj brže bolje mijenja ploču, jer šefu se ne smiješ zamjeriti. Metodom nezamjeranja Jandroković je postao ministar vanjskih poslova, a nakon što je Sanader odbačen iz HDZ-a on i dalje ostaje u Vladi. Štoviše, Jadranka Kosor postavlja ga ne samo u ministarsku, već i u fotelju potpredsjednika svoje vlade.

Početkom 2012.postalo je jasno da su Kosoričini dani u HDZ-u odbrojani jer na čelo stranke dolazi Karamarko pa se Jandroković brže bolje snalazi te zajedno s Jasenom Mesićempodržava Karamarka. Kada je pak ovaj počeo posrtati on ponovno mjenja stranu i ne samo da je ostao i opstao u politici već napreduje.