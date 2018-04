On bi Kolindu mogao koštati ‘idućih izbora’: Predsjedničin savjetnik u gadnoj situaciji…

Autor: Iva Međugorac

Sudski proces bivšoj ravnateljici Porezne uprave i saborskoj zastupnici SDP-a Nadi Čavlović Smiljanec, optuženoj da je stopiranjem naplate poreznog duga poduzetniku Željku Bilošu, državu oštetila za 9,5 milijuna kuna doveo je u neugodnu situaciju Matu Radeljića, savjetnika predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za unutarnju politiku. Dotični se naime trebao pojaviti na klupi za svjedoke, ali to nije učinio, tri puta mu je dostavljen poziv koji je vraćen, jer sudski djelatnici na adresi nisu zatekli nikoga.

Gdje je zapelo, zašto se Radeljić ne pojavljuje na sudu i kako to utječe na Grabar-Kitarović koja se bori za još jedan mandat, pokušali smo doznati i od predsjedničine službe za odnose s javnošću, ali do okončanja ovoga teksta odgovor nismo dobili. No, i to je samo po sebi prilično znakovito, budući da kada je odgovaranje na novinarske upite riječ predsjedničina služba djeluje prilično hitro. Inače, europarlamentarka Biljana Borzan na sudu je svojedobno navela kako je na Radeljićev poziv kontaktirala šeficu porezne uprave da primi predstavnike tvrtke koja je godinama vukla porezni dug, a pomoći je pristala jer ju je molio Radeljić koji je tada bio direktor Osječke televizije.

Bilo kako bilo, za sada nije poznato hoće li se predsjednica očitovati o, u najmanju ruku neobičnom, ponašanju svojega savjetnika, koji se oglušuje na sudske pozive. No, suradnici ovoga tipa koji očito ne shvaćaju odgovornost posla kojim se bave mogli bi joj otežati kampanju. A kada je pak kampanja u pitanju tu se predsjednica prilično oslanja na Radeljića, po čijim uputama prema tvrdnjama dobro upućenih nerijetko nasrće na premijera Andreja Plenkovića s kojim je sada u više nego konfliktnim odnosima, što koliko god kratkoročno djelovalo korisno, jamačno nije dobro niti po njezin rejting, niti po naciju kojoj je ponajmanje stalo do niskih udaraca koje si zadaje najmoćniji politički dvojac u državi. Radeljić ne samo da Grabar-Kitarović okreće od premijera, koji je sve bjesniji na šeficu države već ona uživa i sve manje simpatija unutar HDZ-a, osobito od ljudi koji su bliski premijeru pa bi, nastavi li ovim tempom i ovom retorikom, u pitanje mogla biti dovedena potpora vladajuće stranke u njenoj utrci za još jedan mandat.

Podsjetimo, naš je portal i ranije izvještavao o osebujnoj Radeljićevoj biografiji budući da je dotiči posve slučajno ušetao u predsjedničinu kampanju, premda je ranije zajedno s Tomislavom Karamarkom radio na tome da kandidat za predsjedničke izbore bude Ivica Vrkić, osječki gradonačelnik koji je to u jednom od svojih intervjua i javno priznao. Nakon što se ovaj dvojac ipak odlučio poduprijeti aktualnu predsjednicu, ona ga postavlja u svoj izborni tim, a kasnije i u tim najužih suradnika, premda nije zadovoljavao niti elementarni kriterij, budući da se ne služi adekvatno engleskim jezikom. Ne bude li se predsjednica uistinu ozbiljno pozabavila svojim savjetnicima i stručnim timom, njezina pobjeda na narednim izborima mogla bi biti dovedena u pitanje, jer nemar je nešto što birači ne opraštaju lako, a oštra konkurencija koja se polako, ali sigurno kristalizira ubrzo bi joj mogla brojati svaku pogrešku.