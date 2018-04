Nešto drugo je u pitanju: Hodak raskrinkava stvarne posljedice Konvencije

U Hrvatskom saboru ratificirana je Istanbulska konvencija, protiv koje su u proteklih nekoliko tjedana održana dva prosvjeda hrvatskih građana. Koje su posljedice Konvencije za naš je portal objasnio ugledni odvjetnik i kolumnist Dnevno.hr-a Zvonimir Hodak.

”Nisam ni sumnjao da to neće biti ratificirano, to ovako ‘ozbiljna’ država kao što je Hrvatska, poltronsko ozbiljna, kmetska koja sluša sva što dođe s lijeva i desna, s istoka i sa zapada, nije mogla propustiti takvu šansu da to ne ratificira. Osim toga, kud’ koji mili moji. Ovi koji su glasovali naći će se na novim listama, netko će otići u Bruxelles, netko će postati neki novi povjerenik i tako dalje. Uglavnom, Istanbulska konvencija koja je izglasana dokazuje mentalitet Hrvata. To je pitanje mentaliteta. To je jednostavno nemoguće spriječiti, ljudi pronađu stotine formulacija, alibija. Imamo naše hrvatske zakone koji se samo trebaju provoditi, ništa više”, napominje Hodak, uz opasku da hrvatski zakoni štite žene i djeluju represivno na nasilnike i one koji žele dignuti ruke na ženu.

”Konvencija se neće nikako reflektirati na hrvatsko pravosuđe. Ona se ne može reflektirati ni u kom slučaju. Mi imamo zakonsku regulativu koja je davno već sve riješila. I koja predviđa dosta ozbiljne sankcije protiv nasilnika. Međutim nešto drugo je u pitanju, ta Konvencija je dosta veliki biznis. Osniva se jedno parapolitičko tijelo, taj Grevio, koji onda temeljem te Konvencije koju smo mi potpisali, a svaka međunarodna konvencija mora se izvršavati, ona je iznad zakona, i zato se zove međunarodna, može još kako isisati iz državne blagajne i proračuna ogroman iznos za nevladine udruge koje su poznatiji sisavac od bilo kojeg najvećeg sisavca na svijetu, i koje neprekidno sisaju novac. I sad će on biti transferiran iz državne blagajne nevladinim udrugama, koje će onda drečati, skakati, na svaki incident koji se desio između nekog muškarca i žene iako za to imamo zakonsku regulativu, a sve to samo će nas jako puno koštati. Po mojoj procjeni oni kažu milijardu, ja tvrdim da će nas čitava ta transakcija godišnje stajati oko dvije milijarde kuna”, zaključuje Hodak.