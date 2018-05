‘Neka me proba tužiti, za svjedoke zovemo Sanadera, Vrdoljaka i ….’

Šutnja je ponekad najglasniji odgovor. Nakon posljednjeg teksta, gdje je spomenut Danko Končar, a u kojem smo razotkrili Sanjina Španovića, novinara koji se predstavlja kao glas naroda, a istodobno tajno služi krupnom kapitalu i konkretnim interesnim skupinama, nije bilo nikakvih reakcija.

Španović tajno služio Končara dok je istodobno glumio istraživačkog novinara

Doduše, prošli puta propustili smo napisati kako je Španović putovao svijetom i radio za Končara prvo tajno, kako valjda ne bi ugrozio imidž nekakvog navodnog ljevičara i istraživačkog novinara. Umjesto da Končara istražuje, Španović mu služi, a kako sada stvari stoje, Španović će Končaru sve više biti potreban. Naime, dosadašnja taktika prijetnji i tužbi, nije proizvela očekivani efekt. Naime, pojedini novinari ne odustaje tražiti odgovore na brojna pitanja, te se usuđuju čak i upuštati u daljnju raspravu s Dankom Končarom, i nakon što im ovaj preko odvjetnika prijeti tužbama.

Odgovor novinara HT-a na negaciju i prijetnje tužbama

U Hrvatskom tjedniku, Končaru je odgovorio i kolega Nino Mogorović:

Zanimljivo, demanti u sličnoj formi, primila je i naša redakcija. Umjesto objašnjenja temeljem argumenata i činjenica, demanti se svodi na puku negaciju. Što se tiče teksta u Hrvatskom tjedniku, Končarev odvjetnik kategorički odbacuje tezu kako su kupljeni milijuni četvornih metara zemljišta koji su bili namijenjeni razvoju ruralnog turizma, a da niti jedan projekt nije pokrenut. Štoviše, tvrdi se da su projekti pokrenuti i da na njima radi veliki broj ljudi. Kao primjer navodi jedan od najvećih projekata u Istri- projekt Sveta Katarina- Monumenti.

Što Končar stvarno radi s zemljištima u Istri?

Mogorović na tu tvrdnju daje sljedeći odgovor:

„To nije točno jer projekt Sveta Katarina-Monumenti nije pokrenut na zemljištu koje je on kupio već na koncesioniranome pomorskom dobru što je dobio na, za njega namještenome javnom natječaju koji je raspisala fantomska tvrtka u vlasništvu Republike Hrvatske i Istarske županije, s jednim zaposlenim direktorom (kasnije neslavnim ministrom turizma Veljkom Ostojićem) i njegovom tajnicom. Tvrtka je imala zadaću planiranja turističkog razvoja brijunskoga priobalja, iako su i sami dobro znali da za takve IDS-ove (uz potporu HDZ-a Jadranke Kosor) grandiozne PR najave izgradnje golemih i visokokvalitetnih turističkih kapaciteta nedostaje ono što je temeljni preduvjet prije svih ostalih uvjeta, a to su energetski potencijali. Zato od tog grandomanskoga projeksta sve do danas ništa izuzev prekrasne bajke i …. Marina koja Končara zanima jedino zbog visokoprofitnih vezova za jahte koje on proizvođačima tih jahti može unaprijed prodati za gotovo novac. Svi popratni sadržaji u drugome su planu.“