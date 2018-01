Nećete vjerovati tko je sve na listi! Ovo su ljudi kojima Plenković najviše vjeruje

Premijeru Andreju Plenkoviću mnogo je lakše održavati stabilnost u Vladi nego u stranci, tvrdi to naš visokopozicionirani izvor iz HDZ-a, koji je prilično dobro upućen u zbivanja u vladajućoj stranci. Probleme predsjedniku stranke stvara vojska nezadovoljnika, s jedne strane polako ali sigurno budi se Milijan Brkić, na veliko se progovara i o povratku Tomislava Karamarka, a tu je i Davor Ivo Stier te ekipa oko ministra Tomislava Tolušića, ali i nekolicina onih naklonjenih Miri Kovaču.

Jednako tako, ne treba zaboraviti ni Vladimira Šeksa koji premijera drži u šaci, bez obzira na to koliko ga se ovaj pokušavao otarasiti. No, da ni Plenković nije kadar čiju moć političke kalkulacije treba odbaciti svjedoči mlađahni tim koji uigrava posljednjih mjeseci, kako bi osvježio stranačke strukture. Premijer namjerava pomladiti stranku, što se uostalom može iščitati i iz njegovih višestrukih izjava u kojima je govorio o tome kako je vrijeme za nove, mlade ljude. U jednom od svojih nedavnih intervjua jasno je naveo imena ljudi na koje računa. Riječ je prije svega o Karlu Ressleru, a tu su i Marko Pavić, Josip Bilaver, Marijana Balić, Dragica Rošić, Domagoj Mikulić, Ante Bačić, Marko Milić i Tena Mišetić. Ljudi su ovo koji uživaju ogromno Plenkovićevo povjerenje, a kako i ne bi kada su baš pod njegovom političkom palicom ušli u političke vode kao asistenti koji danas imaju istaknute političke funkcije. No, ne treba smetnuti s uma ni činjenicu da HDZ-om Plenković, a time ni njegovi ljudi, još uvijek ne upravljaju u potpunosti te da ovi mladi ljudi trebaju kušati još mnogo kaše da bi stali uz bok političkim kapitalcima.

Primjer za to jesu izbori u Osijeku na kojima Plenkovićev kandidat Mikulić nije prošao. Unatoč tome, Plenković je tip političara koji im je spreman dati priliku. Tena Mišetić zamjenica je predstojnika Ureda premijera, a s Balić je vodila premijerov europski ured u Bruxellesu. Ova mlada dama ujedno je kći Ivana Mišetića, dugogodišnjeg direktora Croatia Airlinesa te aktualnog generalnog tajnika u Atlantic Grupi. Vukovarka Marijana Balić saborska je zastupnica i diplomirana ekonomistica, a Šeksov posinak mladi Ressler šefuje radnom skupinom za izradu stranačkog statuta. I sin novinara Gorana Milića, student prava Marko Milić, blizak je premijeru, iako za sada nema nikakvu funkciju. Za razliku od njega, Smetiško je nedavno imenovan u Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te postavljen za savjetnika ministru rada Marku Paviću. Šef HDZ-ove mladeži Josip Bilaver od saborskog zastupnika dospio je do pozicije pomoćnika ministra za EU fondove u Ministarstvu prometa.