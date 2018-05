NASTAVLJA SE RUŠENJE U KARLOVCU: Uklonjena terasa Nikole Hanžela, donatora HDZ-a

Autor: dnevno.hr

Vlasnik kafića Catalpa iz Radićeve ulice u Karlovcu prije tri tjedna morao je ukloniti svoju terasu pa je metalnu konstrukciju na kotačima premjestio pokraj gradskog poglavarstva. Po odluci građevinske inspekcije neke ostakljene terase moraju biti srušene i uklonjene s javnih površina u Gradu Karlovcu. Kako ju ne bi srušio vlasnik Catalpe domišljato je premjestio svoju terasu, što je vidljivo na naslovnoj fotografiji.

No, u četvrtak se u Karlovcu nastavilo rušenje bespravnih objekata. Danas je uklonjena terasa ispred Lana centra, tj. Žitne kuće. Uklonio ju je vlasnik Žitne kuće, poduzetnik Nikola Hanžel.

Hanžel je jedan od najvećih donatora HDZ-a. Kampanju Kolinde Grabar-Kitarović financirao je s gotovo 200.000 kn. Prijatelj je pravnika Danka Seitera kojega je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomilovala.

“Što se mene tiče nek svi pocrkaju, možete to slobodno napisati. Gradu smo godinama plaćali sva davanja i imamo dozvole a sad ispada da je sve nelegalno i da moram maknuti, a nisam jedini… platio sam globu od 70.000 kn, a prijetilo mi je još 500.000 kn kazne ako ne ukloni, terasu i fontanu… Grad nije stao iza nas i to je to, ali to nitko normalan ne može shvatiti. Nek’ im bude grad kakav su si oni zamislili, meni nije u pitanju novac nego loši ljudi na mjestima, to je cijela poanta. Gradonačelnici staju iza svojih ljudi a ovaj nije mogao ili nije htio, ne znam što se dogodilo”, požalio se Hanžel KAportalu.