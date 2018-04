Napokon nekoliko sunčanih dana! No, početkom sljedećeg tjedna stiže nova promjena vremena

Autor: dnevno.hr

U srijedu će biti više sunčanog vremena nego u utorak, ali u prvom dijelu dana još i mjestimične kiše, osobito u gorju i na jugu

U nastavku tjedna pretežno sunčano, u mnogim krajevima često i vedro, te iznadprosječno toplo, ali uz jutra malo svježija nego proteklih dana. Na Jadranu će još i u četvrtak biti jake bure, osobito na sjevernom dijelu.

Srijeda – razvedravanje…

Malo kiše još može pasti ponegdje u istočnoj Hrvatskoj, osobito ujutro. Zatim će se naoblaka raskinuti pa će biti barem djelomice sunčano. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura između 12 i 14 °C, a najviša dnevna oko 20 °C.

Djelomice sunčano bit će i u središnjoj Hrvatskoj, pri čemu ujutro mjestimice može biti malo kiše. Uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak poslijepodnevna temperatura oko 21 °C.

I u gorskim krajevima u prvom dijelu dana može pasti malo kiše, a zatim će biti djelomice sunčano. Nasjevernom Jadranu pretežno sunčano uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. Jutro i dalje iznadprosječno toplo, u gorju i unutrašnjosti Istre uz temperaturu oko 11 °C, na moru od 13 do 15 °C, a najviša temperatura u gorju oko 17 °C, na Jadranu od 21 do 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije u prvom dijelu dana može biti kiše, a zatim barem djelomice sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura, more će biti malo do umjereno valovito, a poslijepodnevna temperatura između 22 i 25 °C.

I na jugu Hrvatske će nakon toplog jutra još postojati vjerojatnost za ponegdje malo kiše, ali uz promjenljivu naoblaku ni sunca neće nedostajati. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Poslijepodnevna temperatura oko 23 °C.

Od četvrtka do nedjelje stabilno pa…

Do nedjelje u kopnenom području pretežno sunčano i toplo. Još će povremeno puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, a jutarnja temperatura bit će malo niža nego proteklih dana. Krajem ovog tjedna te početkom sljedećega uz ponovno više oblaka može biti kiše, uglavnom u obliku ponekog pljuska, ali će i dalje biti relativno toplo za doba godine.

I na Jadranu će sve do početka sljedećeg tjedna biti pretežno sunčano i ugodno toplo. U četvrtak će još puhati umjerena i jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura, a zatim će vjetar oslabjeti.

HAK: oprez na A4 između B. Huma i Komina

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između Brezničkog Huma i Komina su zbog naleta na životinju vozila na zaustavnom traku, pa Hrvatski autoklub savjetuje vozačima da budu oprezni, stoji u izvješću HAK-a od 7,15 sati.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, državna cesta DC54 Maslenica- Zaton Obrovački.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Gorskom kotaru, Lici, Dalmaciji, Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj. Na cestama u gorju te duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale veća je opasnost od odrona.

Na pojedinim dionicama autocesta te državnih i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika, pa se povremeno vozi usporeno i u koloni.

Danas, 18. travnja do 16 sati u Rijeci zbog redovitog održavanja kolnika vozi se uz privremenu regulaciju prometa na: državnoj cesti DC8, na Trgu Žabica i obje gornje prometne trake podvožnjaka Žabica (promet će teći kroz podvožnjak) te državnoj cesti DC403 u Ulici Viktora cara Emina.

Zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia od 17. do 22 travnja vozi se uz posebnu regulaciju prometa. Danas, 18. travnja vozi se 2. etapa, od 11 do 17,30 sati na cestama Karlovačke, Ličko-senjske županije i Zadarske županije: Karlovac-Tušilović-Budačka Rijeka-Točak- Hrvatski Blagaj-Slunj-Rastoke-Slunj-Oštarski Stanovi-Rakovica-Grabovac-NP Plitvička jezera-Korenica-Bjelopolje-Bruvno-Gračac-PP Velebit-Zaton Obrovački-Jasenice-Posedarje-Poličnik-Zadar.

Na većini graničnih prijelaza nema dužih čekanja.

U prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Od 16. travnja zbog radova u luci Ošljak u prekidu je trajektna linija Zadar-Preko, a uspostavljena je brzobrodska linija Preko-Ošljak.