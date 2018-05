NAKON VELIKOG SLAVLJA STIGAO HLADAN TUŠ: Ribarima koji su ulovili tunu prijete enormne kazne!

Autor: dnevno.hr

Jučer je hrvatske portale i društvene mreže preplavila snimka velike borbe dvojice bibinjskih ribara s ogromnom tunom teškom 260 kilograma. Tuna je zalutala u plićak, a ribari su nakon dugo mučenja uspjeli uhvatiti ribu i izvući je na obalu. Slavljeničko raspoloženje išlo je toliko da su ribari odlučili podijeliti meso i počastiti sugrađane. No, početnu euforiju zamijenio je šok. Naime, Ministarstvo poljoprivrede poslalo je u Bibinje inspekciju, i ribarima se ne piše dobro.

“Prikazane aktivnosti su zabranjene. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je inspekcijski nadzor nakon kojeg će se pokrenuti prekršajni postupak prema prekršiteljima u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu”, kratko su pojasnili iz Ministarstva.

Kako doznaje portal morski.hr inspektori su vrlo brzo pronašli ljude koji su tunu izboli ostima, a njihova isprika je bila da nisu imali pojma da rade nešto protuzakonito. Međutim, morski.hr piše da se radi o vrsti koja je pod kvotom ulova, odnosno strogim nadzorom, i inspekcija je morala izići na teren.

Na insprektorima je sada red da utvrde jesu li prekršaj napravile pravne ili fizičke osobe i hoće li se kazne zbrajati. A kazne su ogromne. Ako je suditi samo prema članku 84. važećeg Zakona o ribarstvu, kazne se penju između 20.000,00 do 50.000,00 kuna za pravnu osobu, 5.000,00 do 40.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi i 5.000,00 do 30.000,00 kuna za obrtnika ili fizičku osobu!