Nakon prijetnji fratru Gašperovu zbog pedofilije, oglasio se i nadbiskup Barišić

"Neka mu Bog oprosti, mi nećemo", stoji na plakatu

Nakon što su u četvrtak u Splitu osvanule ulične tjeralice sa slikom fratra Gracijana Gašperova te natpis ‘Neka mu Bog oprosti, mi nećemo’, te nakon što su u medijima istupile neke od žrtava, oglasio se i nadbiskup splitsko-makarski Marin Barišić.

“Ako se zlostavljanje dogodi od strane osobe koja je crkveni službenik, onda osjećam i duboki sram jer je netko, kome je dano povjerenje, to povjerenje izigrao i iskoristio na najgori način. Nažalost, nismo savršeni ni kao osobe ni kao društvo, a niti kao Crkva koja je suzdana od pojedinaca. Kad su pedofilski skandali u svijetu, Bogu hvala, izašli u javnost, Crkva se našla u situaciji da mora duboko preispitati svoje postupanje i načine djelovanja. Svaka nacionalna biskupska konferencija morala je sastaviti ‘Smjernice za postupanje u slučajevima spolnog zlostavljanja maloljetnika od strane klerika’ i to dostaviti Kongregaciji za nauk vjere na odobrenje. I naša je biskupska konferencija takav dokument izradila 2013. godine i uz neznatne promjene usvojen je 21. prosinca 2015. godine…

Iako se nekome čini da sam trebao istog dana nazvati policiju, morao sam steći minimalnu sigurnost o vjerodostojnosti prijave jer se ovakve teške optužbe ne podnose tek tako. žao mi je što oni koji su imali saznanja nisu smogli snage sve prijaviti.- Isto tako ima onih koji sada govore da su sve znali, a nisu prijavili policiji. Ja nisam znao, a po prijavi sam odmah reagirao i kad sam skupio vjerodostojne indicije odmah smo obavijestili cjelokupnu javnost…

Jer zlostavljačima djece doista nije mjesto u crkvi. Papa je više puta ponovio da za pedofiliju ne postoji tolerancija. U očima žrtava ja sam malen i nedostojan. Razumijem njihovu opravdanu ogorčenost, tugu i ljutnju. Sa žrtvama se još nisam susreo. Ja ih nemam pravo pozvati na susret. Mogu samo zamoliti da oni mene prime kako bih im se ispričao, zatražio oproštenje i pokušao dati utjehu. Nadam se i molim da do toga uskoro dođe. Doista želim pred svakim prignuti glavu i moliti oprost. Naravno da ću razumjeti i one koji to možda i neće htjeti jer su njihove rane preduboke”, rekao je nadbiskup Barišić, a prenosi Dnevnik.hr.