NAKON OSTAVKE MILINOVIĆA: Braniteljske udruge plitvičkog kraja stale uz ministra Ćorića

Autor: dnevno.hr

Nakon ostavke Darka Milinovića jer je ministar Tomislav Ćorić kao ravnatelja JUNP Plitvička jezera Tomislava Kovačevića, javnosti su se priopćenjem obratila i koordinacija braniteljskih udruga plitvičkog kraja.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Ovim priopćenjem želimo iskazati našu podršku ministru zaštite okoliša i energetike gospodinu dr.sc.Tomislavu Ćoriću kao i hrvatskoj vladi nakon imenovanja ravnatelja NP Plitvička Jezera GOSPODINA Tomislava Kovačevića nakon istupa pojedinih političara i njihovim nezadovoljstvom oko izbora ravnatelja JUNP Plitvička jezera kako je jedini izbor za neku poziciju u ovoj državi lojalnost i odanost istima po njihovom „demokratskom“ razmišljanju, a ne javni natječaj, provjerena sposobnost, karijera bez kaznenih prijava i sl.

Vjerujući u izjavu resornog ministra kako je donio odluku o imenovanju na prijedlog stručnog povjerenstva istog ministarstva, ne možemo, a da se ne obratimo hrvatskoj javnosti i da ne ukažemo po tko zna koji put unazad godinu dana kako je krajnje vrijeme da se ovom hrvatskom dragulju da možda i posljednja šansa da ostane zauvijek hrvatski nacionalni interes kao i „zdjela“ iz koje jedu mnogobrojna usta plitvičkog kraja zahvaljujući žrtvi djelatnika nacionalnog parka među kojima je i veliki broj hrvatskih branitelja u kojem su se dogodila od 1996.godine pa do danas raznorazna imenovanja ravnatelja koja su u konačnici dovela do kaznenih prijava nekih te posebno do onoga zašto se i koordinacija braniteljskih udruga plitvičkog kraja ujedinila da bi se usprotivila a to je zagađenje i uništenje najljepšeg nacionalnog bisera.

Koordinaciji braniteljskih udruga plitvičkog kraja NP Plitvička Jezera, izuzetno je stalo do očuvanja prirode i ljepote ovog našeg dragulja koju nitko drugi na svijetu nema, do lokalnog stanovništva i opstojnosti radnih mjesta istih, ali i svih budućih generacija onako kako su ga nama naši preci ostavili. Naša želja, cilj i misija je da se naša mladost zadrži na rodnoj grudi, a ne da odlaze u svijet i to zbog kaubojštine, bahatosti, nebrige tzv. lokalnih moćnika koji svojom pohlepom i pohlepom vanjskih investitora koji ga žele uništiti, misleći samo na sebe, a ne na tisuće usta koja od ovoga Bogom danog bisera žive.

Ovim priopćenjem želimo iskazati naše daljnje djelovanje u pravcu ostvarenja postavljenih nam ciljeva, a nadajući se suradnji s novoizabranim ravnateljom nacionalnog parka gospodinom Tomislavom Kovačevićem, jer smo uvjereni da uz njegovu podršku možemo ostvariti sve zacrtane ciljeve koje su u najvećoj mjeri interes ili bi trebao biti upravo onoga koji je na čelu nacionalnog parka, a to je zaštita od zagađenja i uništenja istog, koje smo prokazali i na samom terenu u najužem dijelu nacionalnog parka i dokazali mi hrvatski branitelji okupljeni u koordinaciji braniteljskih udruga plitvičkog kraja,” navodi se u priopćenju.