Najveći ‘misterij’ hrvatske politike: Kako se šef mizerne stranke vješto održava na političkom životu?

Autor: Iva Međugorac

Ako je istinita ona stara narodna da mačke imaju devet života, tada se za pojedine predstavnike hrvatske politike može reći kako su u političkom kontekstu gledano naprosto besmrtni. Ne radi se tu o glasnim političarima, koji grme s pozornica te imaju rok trajanja onoliko dugačak koliko im je lojalno stranačko vodstvo i ‘pljeskaroši’ pred njima. Radi se o ‘malim političarima’ za koje nacija rijetko čuje, a koji se poput krpelja vješto snalaze na svim frontama, jer znaju temeljni postulat hrvatske politike – valja naime biti u pravo vrijeme, na pravom mjestu i s pravim ljudima. Jedan od političara, koji je baš uvijek na pravom mjestu, svakako je Darinko Kosor, čelni čovjek HSLS-a.

Jedan je to od ljudi za koje se u političkom kontekstu gledano može reći da ne posjeduju ideologiju, iako su borci za ideale na hrvatskom političkom polju odavno izumrli. Kosor uistinu jest borac, možda manje za stranačke interese, jer da je HSLS ikada i postojao na našem političkom nebu sjećaju se tek oni koji revno prate politiku. On se, naime, vrlo vješto bori za vlastite interese i pozicije pa se u skladu s time zbližio i s aktualnim šefom Vlade Andrejem Plenkovićem, kojega podupire u Saboru. Nije to ništa novo, ta HSLS-ovci su svoj čin sasvim racionalno opravdali – suradnja se temelji na gospodarskom programu, jer što bi pobogu mi bez HSLS-a i njihova gospodarskog programa.

Naivni mora da su, u trenutku kada je Kosor potpisivao suradnju s HDZ-om još u Karamarkovoj eri, pomislili da to čini radi uhljebljenja pokojeg člana svoje strančice i održavanja iste na životu. Ma kakvi! To nipošto nije u stilu hrvatskih političara. Da, da – slobodno se možete nasmijati. I sami smo! Inače, generalno je Kosorova životna biografija prilično ‘pikantna’. Naime, rodio se u Zagrebu 1965. godine, a u svojem rodnom gradu završio je srednju školu, nakon čega je prema biografiji bio privatni poduzetnik, menadžer u poslovima oglašavanja i propagande, vlasnik i direktor marketinških agencija, a kada je ušao u svijet politike predstavio se kao ekonomski nezavisan. Jer sve što posjeduje stekao je, kako drugačije, doli kao uspješan poduzetnik.

U HSLS-u sjedi još od 1990., bio je dragovoljac Domovinskog rata te obnašao brojne foteljaške, stranačke dužnosti. U prvom Bandićevom mandatu bio je zamjenik zagrebačkog gradonačelnika zadužen za gospodarstvo i komunalni sustav, nakon toga sjedio je kao zastupnik u Gradskoj skupštini, kojom je jedno vrijeme i predsjedao. Ratovao je s Bandićem pa se mirio, ovisno o potrebama, a sličnu politiku vodio je i spram HDZ-u. Sa šefom HDZ-a, Karamarkom kojega je kritizirao izrazito žestoko dogovor je sklopio u svega nekoliko minuta usuglasivši sve točke sporazuma, jer Bože moj, ipak je čovjek bio privatnik, što je zasigurno rezultat njegovih pregovaračkih vještina.

Danas HSLS nema artikuliranu ideologiju, ne posjeduje ni čvrste stavove niti se zapravo može demistificirati tko bi trebao predstavljati biračko tijelo te stranke, ali se zna kako je Darinko spreman na dogovor čak i sa samim vragom, ne bi li mu glava ostala na površini. Kada već govorimo o Kosoru, valja podsjetiti i na najsočniji detalj njegove biografije, onaj iz vremena kada se raspadala Jugoslavija, kada je bio na ključnom mjestu u Partiji, kao predsjednik zagrebačke omladine. Riječ je o provjerenim, mladim partijskim kadrovima koji su kasnije palili i žarili partijskim ograncima. Kosor je svoju poziciju iz toga vremena dobro iskoristio, a o tim crticama iz njegova života u više je navrata izvještavao naš portal.

Podsjetimo, prema tadašnjem sustavu rada, na čelnu poziciju predsjednika Omladine postavljani su oni koje su predlagale pojedine društvene organizacije, a u to vrijeme direktor OTV-a bio je Kosorov prijatelj Vinko Grubišić, koji ga je ujedno i predložio, dok su ostali predsjednici prihvatili tu ideju. Kosor odmah poziva i prijatelje Hrvoja Vojkovića, nekadašnjeg čelnog čovjeka Croatia osiguranja te Mislava Stipića da dogovore posao.

Na sjednici omladine 1990. godine, Savez socijalističke omladine Hrvatske mijenja ime u Parlament mladih, a Stipić oživljava staru hrvatsku organizaciju Hrvatski sokol postajući njezin predsjednik. U svega dva dana gasi Parlament mladih i pripaja ga Hrvatskom sokolu čime je zapravo pripojio i svu imovinu, odnosno dvadesetak nekretnina u vlasništvu Socijalističke omladine Hrvatske. Darinko Kosor omogućio im je, zahvaljujući svojim tadašnjim vezama u Ministarstvu pravosuđa, da se cijela stvar zakonski riješi u samo dva dana.