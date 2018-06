Najskrivenija Kolindina tajna: Je li ovo moguće?

Tjedan koji je za nama obilježio je žestok obračun predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića te čelnog čovjeka Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u kojem se riječi uistinu nisu birale. Sukob je ovo koji se potpiruje svako nekoliko mjeseci, a ovaj posljednji okršaj odvija se u vrlo zanimljivom trenutku. Naime, predsjednica je kao što je poznato ušla u finalnu fazu svojega petogodišnjeg madata jer za godinu i pol dana pred njom stoji nova, nimalo jednostavna bitka ona za još jedan mandat.

Oni koji dobro poznaju hiroviti, ali i ambiciozan karakter hrvatske predsjednice reći će kako je nemoguće da se ona u predsjedničkoj fotelji zadrži do kraja ukoliko osvoji još jedan mandat jer posao kojega sada obavlja za nju je pomalo jednoličan i monoton, što sasvim sigurno ne paše uz njenu osobnost. Ono što predsjednicu osobito frustrira limitirane su predsjedničke ovlasti koje su skromne za osobu takvih kapaciteta i tolikih ambicija, o čemu uostalom ponajviše govori njezina vanjskopolitička biografija.

Predsjednica svojim posljednjim potezima neizravno daje do znanja kako želi vladati, a ne samo držati lekcije Plenkoviću i njegovoj Vladi pa je stoga izdižući se iznad svojih ustavnih ovlasti vladajućima poslala zahtjeva hineći da ima politički utjecaj ne samo na Vladu, već i na svoju matičnu stranku HDZ. Iz njezinih riječi i žestokih kritika na račun Plenkovića jasno se može vidjeti kako mu daje do znanja da bi ona sa svojim ljudima daleko bolje odrađivala premijerski posao, nego li on to u ovome času čini. A njezini ljudi prije nekoliko tjedana javnosti su posve iznenada predstavljeni, premda se radilo tek o mrtvom slovu na papiru.

Podsjetimo, kada je koncem 2015.godine izbila kriza prilikom formiranja prve HDZ-ovaa i Mostove vlade predsjednica je formirala svoju takozvanu tehičku vladu po uzoru na vladu nacionalnog jedinstva. Kako od te njezine vlade nije bilo ništa, jer Plenković je ubrzo potom bez previše muke sastavio svoju Vladu predsjednica se okrenula vanjskoj politici, gdje je ostvarila neloše rezultate od sastanka s Trumpom, do druženja s Putinom, Vučićem. Sve su ovo druženja o kojima Plenković nije imao pojma, i o kojima je obaviješten u posljednji trenutak. Predsjednica i premijer se očito ne simpatiziraju. Ona je ta koja je podržala referendum o izbornom zakonodavstvu, ona je ta koja je stala na Stierovu stranu tijekom rata u HDZ-u, ona je ta koja nedvojbeno nije na njegovoj strani. I nije nemoguće da je to baš stoga što bi rado bila na njegovom mjestu.