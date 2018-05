Na pomolu velika afera: Otkrivamo koji Plenkovićev ministar se spominje u njoj!

Autor: Iva Međugorac

Gradnja autocesta, bojanje tunela ili podizanje običnog nogometnog igrališta u kakvom selu. Gotovo da je nemoguće zamisliti projekt koji je stasao pod palicom hrvatske politike, a da pritom prste u pekmez nisu umočili pojedinci bliski istome, servirajući naciji neukusne i neumjesne afere.

Godinama je Pelješki most bio tek crtica u predizbornim obećanjima političkih elita koje su silazile i uzlazile s vlasti, a onda je kormilo države preuzeo briselski dečko Andrej Plenković, prepuštajući ministarstvo prometa mlađahnom ministru Olegu Butkoviću, koji posljednjih dana slavodobitno najavljuje kako se kreće u realizaciju dugo očekivanog projekta zahvaljujući famoznom novcu iz europskih fondova i kineskoj tvrtki China Road and Bridge Corporation” (CRBC) koja bi most trebala graditi. No, po svemu sudeći i u ovoj priči ključni bi akteri mogli dobrano omastiti brke, jer tako je to kod nas. Valja držati do običaja i tradicije. Tradicija je pak i takva da nam je politika puna slučajnosti.

Tako naime, posve slučajno, brat ministra prometa Benjamin Butković proteklih nekoliko mjeseci diljem Europe traga za velikim kamionima, damperima i kiperima. Namjera mu je kupiti veliki broj spomenutih vozila koja se proizvode u trima velikim tvornicama: Volvu, Caterpillaru i Scaniji. Kamiona ovoga tipa trenutno je za kupnju u cijeloj EU dostupno svega 16 komada, a u skladu s time i cijena je odgovarajuća pa tako iznose oko osam milijuna eura. Šuška se kako kupnju kamiona Butkovićevom bratu financira HBOR, a da postoji potencijal kako u tim šuškanjima ima i istine, imali smo prilike svjedočiti u više navrata promatrajući poslovanje ove čuvene banke.

Kamioni bi navodno trebali biti angažirani, a gdje drugdje doli u gradnji Pelješkog mosta, istinitost tih navoda pokazat će vrijeme. No, zlobnici tvrde kako bratu u ovome biznisu uvelike pomaže ministar Butković koji se spominje i kao mozak operacije, što ne čudi budući da je upravo Oleg Butković potpisnik ugovora s Kinezima. Je li baš stoga na snazi užurbana nabava skupocjenih vozila, pošto i gradnja mosta uskoro kreće, pitanje je koje ostaje visjeti u zraku.

No, svakako je zanimljivo spomenuti kako je Benjamin Butković i ranije spominjan u javnosti i to u vrijeme kada je njegov brat obnašao dužnog gradonačelnika Novog Vinodolskog. Mediji su tada spominjali Uskokovu optužnicu koja je protiv Butkovića podignuta zbog ovrhe Hypo Alpe-Adria banke nad nekretninama njegove obitelji u Povlama, zbog prema opaski u zemljišnim knjigama – potraživanja od 260.700 eura. Naime, nekretnina se svojedobno vodila na gradonačelnikovu majku Emiliju Manduković Butković, dok joj se kasnije kao vlasnik spominje Benjamin Butković. Jutarnji list bavio se i dugovanjima obitelji Butković prema Poreznoj upravi, kojoj je ugostitelj Srećko Butković, otac aktualnog ministra dugovao 677.400 kuna.

Priča o dugovanjima pokrenuta je nedugo nakon što je krenuo sukob između Butkovića, koji je u to doba bio gradonačelnik tvrtke Hoteli Novi, odnosno Brune Orešara i Gordana Širole, od kojih je potraživao naplatu duga za komunalije u visini od 11 milijuna kuna. Inače, i mimo priče s Butkovićevim bratom, za gradnjom Pelješkog mosta koja prema procjenama iznosi 1,8 milijardi kuna već su se povukle neobične priče o kojima je izvještavao i naš portal.

Naime, gradnja Pelješkog mosta prvi je projekt kojega će kineske tvrtke obavljati na području EU, a da bi projekt zaživio Kinezi su angažirali posebnog savjetnika Stjepka Bobana. Dotični se pak u hrvatskoj javnosti povezivao s korupcijskim aferama u području cestogradnje, a uz njega kineske boje u ovome projektu brani i Jadranka Jureško Kero, nekadašnja savjetnica predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Boban s kineskom tvrtkom surađuje više od pola godine, a u kontekstu ove priče spominjao se i nekadašnji srpski premijer iz Miloševićeve ere Radoman Božović, koji kinesku tvrtkugodinama savjetuje za cijelu regiju.