Muškarac preminuo u ZET-ovu tramvaju

Autor: dnevno.hr

U ZET-ovu tramvaju broj 12 u Ozaljskoj ulici u Zagrebu umro je muškarac. Policija je potvrdila ovu informaciju, no zasad ne otkrivaju više detalja.

Tramvajske linije 9 i 12 preusmjerene su na Savski most, a linija 3 vozi izmijenjenom trasom od Ulice grada Vukovara do Zapadnog kolodvora. Uvedena je izvanredna autobusna linija od Savskog mosta do Ljubljanice, izvijestili su iz Holdinga.