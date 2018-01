Murganić: ‘Tomaševići su trebali svoju svađu riješiti unutar svoje obitelji’

Autor: Hina

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak da je ne zna ništa vezano za povlačenje svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića, ali da je to u najmanju ruku čudno, dok je ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić kazala da nije na njoj da procjenjuje je li to čudno, ali da su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa”.

“To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”, kazala je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade.

Upitana je li čudno što je Tomašević odlučila povući optužnicu i je li bilo pritisaka, odgovorila je da ne može ona procjenjivati da li je to čudno ili nije. “Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa”, dodala je.

Na upit kako će oni koji nisu javne osobe dobiti zaštitu, ako je Tomašević odlučila povući optužnicu, Murganić je poručila da je zakon jasan i “država ima svoje instrumente da zaštiti onoga koji treba zaštitu”.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je novinarima da ne zna ništa o slučaju povlačenja optužbi, ali da je to “u najmanju ruku čudno”.

Mara Tomašević u četvrtak je prijepodne, bez poziva, podnijela Sudu pismenu izjavu da povlači sve optužbe protiv supruga te nije navela razloge takvog postupka.

Istovremeno je Visoki časni sud HDZ-a u četvrtak Tomaševića jednoglasno i bezuvjetno isključio iz članstva zbog teže povrede obveze člana HDZ-a.