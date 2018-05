MOST predstavio novu konvenciju ”Pokret ostanka”

Autor: Hina

Most nezavisnih lista u subotu je u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću održao osmu konvenciju “Pokret ostanka” na kojoj je i u tom dijelu Hrvatske predstavio sedam inicijativa kojima je “cilj omogućiti građanima, osobito mladim ljudima, da mogu planirati svoju budućnost u svojoj zemlji”.

U priopćenju s konvencije Most navodi da se inicijative odnose na područja demografije, pravosuđa, javne uprave, energetike, poduzetništva, poljoprivrede i zdravstva.

Konvenciju je vodio politički tajnik Mosta Nikola Grmoja, a skupina stručnjaka iz stranke predstavila je inicijative i zakonske prijedloge iz područja koje, ističe Most, mnogi građani koji odlaze iz Hrvatske navode kao presudne za njihovu odluku. Neki zakonski prijedlozi već su u saborskoj proceduri.

Predsjednik Mosta Božo Petrov je u pozdravnom govoru istaknuo kako je ta stranka mijenjala političku scenu, ne samo Metkovića, nego Hrvatske. “I naši najveći politički protivnici će reći da nakon pojave Mosta više ništa nije isto. Postavili smo drugačije standarde. Pokazali da se i u politici može imati obraz, bez obzira na cijenu. Ostali svoji i sa željom da Hrvatsku učinimo zemljom u kojoj svatko ima ista prava i mogućnosti,” naglasio je, kako se navodi u priopćenju, Petrov.

On je predstavio je demografiju, jednu od najvažnijih tema u Hrvatskoj. Neke od mjera Mosta su delimitiranje porodiljnih naknada drugih 6 mjeseci i to za blizance, treće te svako slijedeće dijete do 3 godine života, rad na polovici radnog vremena do 10 godine djetetova života, što je alternativa mjeri „majki odgajateljica“ koje na taj način nestaju s tržišta. Također, Most se zalaže za ukidanje rada na određeno vrijeme, navodi se među ostalim u priopćenju.

Saborski zastupnici Mosta i članovi stranke predstavili su u Metkoviću mjere koje ta stranke predlaže za djelatnosti u Hrvatskoj poput javne uprave, pravosuđa, poduzetništva, energetike poljoprivrede i zdravstva.