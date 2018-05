Mlada, zgodna i tajanstvena: Tko je seksi Dalmatinka i najvažnija žena u Kerumovom životu

Autor: Iva Međugorac

Kad si na vlasti teško da možeš propasti, mora da je životna krilatica nesuđenog splitskog gradonačelnika Željka Keruma, političara i poduzetnika oko kojeg su se proteklih godina nizale brojne kontroverze. Kerum je uistinu slika i prilika hrvatske politike, on je ono zbog čega se istovremeno čovjek može smijati, ali i plakati pitajući se što je s narodom koji ga bira, no s druge strane, on je samo malo manje fina verzija svega onoga što hrvatska politika doista jest, kada se po strani ostave fakultetske diplome i uglađene manire. Vozi skupe aute, razbija i pije, a uz to u Sabor nije dolazio, jer mu se eto htjelo i nije mu se dolazilo. Nije prijavio niti imovinu u imovinsku karticu, ali zašto i bi, kada oko nas talasaju gomile političara s imetkom po cijelom svijetu prebačenom na babe i babine babe. Naprosto, Kerum je iskren u tome da nije do kraja iskren. A u istom tom stilu iskreno je javnosti svojedobno priznao da ljubi, odnosno da preljubi, svoju aktualnu suprugu, atraktivnu Fani, koja mu je od tada do danas pomogla da oživi u svakom smislu, jer u međuvremenu nanizali su djecu, ali i poslovne te životne uspjehe i po svemu sudeći nemaju namjeru stati. Iako se njezin suprug nerijetko pojavljuje pred svjetlima objektiva, Fani je ta koja ga brižno prati, ali nikada nije u fokusu, ona je uvijek negdje sa strane pa se o njoj u javnosti malo toga znade. Nakon srednje škole radila je na bazenima u Marini Frapa nedaleko od Rogoznice, a posao joj je dao Franjo Pašalić.

Kako i ne bi, kada se radilo o organiziranju zabave za nautičare, koji se stereotipno povezuju s lijepim ženama. Za svega nekoliko dana promaknuta je u voditeljicu, a zli glasi rekoše tada kako ljubuje s Pašalićem, a ljubav je navodno pukla nakon što je za ljubovanje doznala njegova supruga kojoj je poseban stres stvorila spoznaja da joj je kupio automobil. Je li doista u ovom poslovnom odnosu bilo išta više, ostaje vječnom tajnom, jer u život mlade Fani ulazi Kerum s kojim je godinama bila u vezi. No, iz Kerumova života tada izlazi prijatelj Pašalić te se šuška kako je njihovo prijateljstvo puklo baš zbog fatalne Fani. O lijepoj Kerumovoj supruzi svojedobno je progovarala i glazbenica Alka Vuica opisujući je kao pametnu i uspješnu mladu ženu. Mali problemčić mogao bi biti taj što je i Kerumova bivša žena Ankica znala ne samo za Kerumove simpatije prema Fani već i za ljubavnu vezu s poznatom zagrebačkom poduzetnicom.

Otac, po svemu sudeći fatalne Fani, Zvonimir Horvat, domar je u splitskom Košarkaškom klubu te je svojedobno bio i član Upravnog vijeća javne ustanove Sportski objekti. Fani je pak nakon osnovne škole Dobri kao odlična učenica upisala 1.gimnaziju, a zatim i studij kineziologije u Splitu. Nakon početka veze s Kerumom, upisuje studij na privatnoj Zagrebačkoj školi za menadžment kojega je prema riječima Đure Njavre završila u roku, a bila je i iznimno uspješna te je diplomski obranila na temu poslovnih financija. Nakon podjele imovine s bivšom suprugom, Kerum je Fani oženio pred 20-tak uzvanika, a romantično vjenčanje začinili su velikim šopingom u Rimu. Koliko mu laska život s ovom mladom damom Kerum nikada nije krio.

Inače, Kerum je temelje svojeg poslovnog carstva postavio 1989. godine, nakon završene srednje građevinske škole i odslužene vojske, kada je odselio u Irak gdje je danonoćno radio i donio kući 30 tisuća maraka. Zatim se otisnuo na more i radio na teretnom brodu i položio ispite za upravljanje velikim brodovima. Jedno vrijeme bavio se prodajom ribe po selima splitskog zaleđa, a potom je prema biografiji u vlastitom domu otvorio prvu malu trgovinu. Na početku je djelovao sam, a kasnije mu je u pomoć priskočila sestra Nevenka koja se brinula za računovodstvo i financije. Godinama kasnije priznao je da je prvih mjeseci pribjegavao industrijskoj špijunaži, odnosno da je robu u svojoj trgovini snižavao, nakon što bi popisao cijene u obližnjoj trgovini.

Međutim, dio splitske javnosti u te priče ne vjeruje te se govori kako je na police stavljao robu državnih rezervi iz Caritasa, što dakako nikada nitko nije istražio niti provjerio. Kerum je godinama gradio svoje poslovno carstvo otvarajući trgovine po gradovima uz obalu, a onda i po otocima, a proširio se i na Zagreb te pokazao interes za investiranje u turizam. Pokreće tako obiteljski hotel Neva u Podstrani, ulaže i kupuje brojne nekretnine i zemljišta te se danas s pravom može nazvati milijunašem, iako se odavno nalazi u ozbiljnim financijskim poteškoćama.

Prema podacima iz lokalnih dalmatinskih medija Kerum posjeduje zemljišta u Rogoznici i Splitu, kuće u Solinu, Podstrani, Čiovu, Hotel Nevu, dvije kuće u Zagrebu, zgradu na Trsteniku. Sve skupa vrijedno oko pet milijuna eura, a spomenuti treba i zemljište kampa na Braču, Hotele Central i Marjan, dionice niza poduzeća te štednju od 60 milijuna kuna. Odnedavno Kerum poslovno surađuje i s generalom Čermakom pa stoga zaista možemo konstatirati da on, sve i da želi, ne može propasti.