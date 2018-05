MISLITE DA NAROD ODLUČUJE? Varate se! Bitka za referendum tek slijedi jer – ONI ODLUČUJU!

Autor: Snježana Vučković

Hrvatski premijer Andrej Plenković nije dobro reagirao na prikupljene potpise vezane za pokretanje referenduma o izmjenama izbornog sustava:

Premijer protiv naroda

“Treba vidjeti jesu li pitanja za referendum u skladu s Ustavom. To je prije svega na Odboru za ustav. Takva vrsta pitanja, kojima se prava manjina smanjuju na referendumu, kompletno su promašena, čak neodgovorna. Po meni svako diranje u prava manjina nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ne vidim kako bi se o tome moglo odlučivati o referendumu, takvo zadiranje u prava manjina za mene kao predsjednika HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske je apsolutno neprihvatljivo. To je korak unatrag za razinu prava postignutu u hrvatskoj demokraciji”, izjavio je Andrej Plenković koji iz dana u dan nailazi na nove prepreke, a eventualna izmjena zakona kojom bi, ukoliko do referenduma dođe, nacionalne manjine izgubile dosadašnju mogućnost iskazivanja povjerenja Vladi, za njega je još jedan udarac u nizu.

Premijer Plenković je, treba to jasno reći, od samog preuzimanja premijerske fotelje, u nemilosti vlastitog naroda. Tradicionalno loše prihvaćen od lijeve političke opcije koja mu oponira na svakom koraku, pa do one desne koja ga je, zbog njegove težnje ka centraliziranju i omekšavanju desnice, od samog starta “časti” nadimcima poput “dijete udbaša”, “briselsko piskaralo” i slično, premijer je stavio fokus na nacionalne manjine koje zbog njihovog povjerenja – nikada nije iznevjerio.

Ljubav između premijera i nacionalnih manjina? Ne, samo korist…

Sva pitanja koja je srpska nacionalna manjina otvarala smatrajući ih svojom ugrozom, premijer je rješavao silnim povjerenstvima koja bi u konačnici ipak išla u njihovu korist. S druge strane, nacionalne manjine su hrvatsko političko vodstvo svaki put do sada, bez iznimke, podržali isključivo zbog te iste koristi, a nikako zbog bezuvjetne i iskrene vjere u Vladu koja je u datom trenutku bila aktualna. Onog trenutka kada nacionalne manjine osjete bilo koju vrstu diskriminacije a Vlada ne učini ništa – manjine im okreću leđa.

Ni sada neće biti drugačije. Bude li se referendumom nacionalnim manjinama oduzelo dosadašnje pravo izglasavanja povjerenja Vladi i donošenju državnog proračuna, Plenković gubi vlast.

Nisu, stoga, čudne riječi kojima se osvrnuo na rezultate inicijative “Narod odlučuje”. Premijer već sada daje do znanja kako je riječ o činu kojim se krši Ustav, što znači da građanima koji su stavili svoj potpis za pokretanje referenduma – tek slijedi prava bitka.