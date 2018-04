MIRJANA HRGA NA SUDU: ‘Kod nas je na djelu nova vrsta fašizma gdje je neoprostivo reći da si Hrvatica i katolkinja’

Poznata novinarka i tv voditeljica Mirjana Hrga pojavila se na sudu u Zagrebu, na jednom od desetak suđenja protiv tjednika Novosti i njegovih novinara. Hrga je Novosti tužila zbog komentara “Suicid iz zasjede” Petra glodića, objavljenog u satiričnoj rubrici “Katran i perje” 5. svibnja 2016., piše Novi list.

“U vrijeme kad je HTV okupiran desničarskim fanaticima, dovođenje Mirjane Hrge na RTL najveće je medijsko samoubojstvo u povijesti Hrvatske”, napisao je autor Glodić u spomenutome tekstu, a Hrgu je pritom nazvao “iskusnom isljednicom koja i dalje rutinski vozi na autopilotu iz vremena ‘Motrišta’, kad je bila među udarnim iglama Miljenka Manjkasa, okorjelog HDZ-ovog agitpropovca”.

Hrga je na ročištu izjavila kako “Novosti huškaju javnost protiv nje”, a svoj rad u “Motrištima” od 1996. do 2000. pripisala je “svojoj ranoj mladenačkoj fazi”.

“Očajna sam. Kad bi suze bile sve – isplačeš se i ideš dalje. Ali nataloži vam se sav taj jad na dušu. Tome lijeka nema. Koliko je samo tog zla u kolegama! To nema veze s kritikom ili slobodom govora, to je jednostavno opasni bezobrazluk. Taj osjećaj traje i danas”, izjavila je Mirjana Hrga.

Dodala je kako je progoni “novinarska gerila”, nju “koja je izvještavala s Bliskoga istoka”, a 2011., kad je doznala za prijeratna ubojstva Srba u Vukovaru, na Al Jazeeri je o tome objavila reportažu.

“Za ratna stradanja hrvatskih Srba čula sam tek u istrazi protiv Mirka Norca. Ranije nisam imala takvih informacija. Istina, bilo je hrabrih novinara koji su o tome pisali. Ali u ratu, gledala sam samo kako da svi zajedno sačuvamo živu glavu. Ako to smatrate mojom pogreškom, OK – to je bila pogreška. Nisam mogla ni pomisliti da će mi biti neugodno hodati svojim ulicama u svojoj državi… Više sam ja muslimanske i pravoslavne djece oplakala u Ukrajini i Palestini, nego što će ti moralisti ikad u Hrvatskoj. Kod nas je na djelu nova vrsta fašizma u kojoj je neoprostivo reći da si Hrvatica i katolkinja”, izjavila je Hrga na sudu u Zagrebu, prenosi Novi list.

Hrgin tužbeni zahtjev protiv “Novosti” težak je 40 tisuća kuna. Sutkinja Kolinda Kolar izricanje presude najavila je za 26. travnja u 13,30 sati. Inače, nije Hrga jedina koja tuži “Novosti”, isto su radili glumac Božidar Alića, bivši urednik Slobodnog tjednika Robert Pauletić, spisateljica Tatjana Belobrajdić…