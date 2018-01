Ministrica Divjak zadovoljna je radom učenika na projektu ProMikro

Autor: Hina

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izrazila je zadovoljstvo radom učenika na programiranju nakon što je zajedno s osnivačem Instituta za razvoj i inovativnost mladih Nenadom Bakićem posjetila Osnovnu školu Eugen Kvaternik u Velikoj Gorici, jednu od škola uključenih u projekt ProMikro.

Izuzetno sam zadovoljna onim što sam vidjela, a to je barem djelić onoga što učenici u šestim razredima mogu raditi upotrebom mikroračunala, kazala je ministrica Divjak.

Ministarstvo je osiguralo gotovo pet milijuna kuna za nabavu mikroračunala za sve škole koju su pokazale zanimanje, a to je 85 posto svih škola u Hrvatskoj, i vidimo da to daje rezultate, rekla je ministrica Divjak novinarima.

Mikroračunala se upotrebljavaju u različitim predmetima, učenici mogu crtati, programirati glazbu, raditi kvizove – i sve to rade sami. To nije samo za informatiku nego se integrira u ostale predmete. Algoritamsko promišljanje je važno jer se treba raditi interdisciplinarno, i to se lijepo pokazuje u ovoj školi, kazala je.

Zahvalila je Nenadu Bakiću na inicijativi u kojoj je osigurao ideju, logistiku i volontere. To je dobra podloga za uvođenje informatike koja je obavezna u petom i šestom razredu od sljedeće školske godine, kazala je.

Projekt ProMikro je zajednički projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja, Instituta za razvoj i inovativnost mladih i CARNet-a, a cilj mu je uvođenje digitalne pismenosti u različite nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti uporabom mikroračunala.

Nenad Bakić rekao je da je tim projektom de facto uvedeno programiranje u škole, te naglasio da je postotak odaziva jako velik za javne ustanove. To pokazuje stvarno zanimanje učenika, nastavnika i roditelja da se programiranje uvede, i na pravom smo putu, kazao je.

U ovoj akciji u šeste je razrede došlo 37 tisuća mikrobitova, a prije je podijeljeno 20 tisuća mikrobitova, te jedan broj preko županija, tako da u hrvatskim školama sada ima oko 70 tisuća mikrobitova, kazao je i naglasio da STEM vještine ulaze u sve druge kompetencije učenika.

Odgovarajući na jedno pitanje, ministrica Divjak je kazala da prema kurikularnoj reformi nije bilo predviđeno da informatika bude obavezna, a da je sada uvode kao obaveznu. U gimnazijama i strukovnim školama informatika je prema reformi obavezna, ali je prilagođena. Ne radi se o općoj informatici i općem obrazovanju, kazala je ministrica Divjak. Nije intencija da imamo jedan predmet za sve, nego da informatika bude svrsishodna, kazala je i dodala da u strukovnim školama informatika mora ima poveznicu s tržištem rada.

Ona je kazala da će za uvođenje informatike trebati zaposliti 70-80 nastavnika u osnovnim školama do ljeta. Čak i da ih ne zaposlimo sve, nemamo izgovor da s informatikom ne krenemo o petom i šestom razredu.

Pored obavezne informatike, na jesen kreće pilot projekt cjelovite kurikularne reforme, koji će se provoditi u 60-70 škola u Hrvatskoj, na način na koji je to predviđeno, u prvim i petim razredima osnovne i prvim razredima srednje škole, kazala je.

U povodu danas raspisanog natječaja za Ekspertnu radnu skupinu za provođenje reforme, ministrica Divjak je kazala da će postupak biti otvoren svima, te da Ministarstvo osim toga radi na svim mjerama i strategijama, “bez obzira je li Stručno povjerenstvo formirano ili nije”.