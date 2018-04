Ministarstvo obrane SAD-a, Europol i policije 10 zemalja lovili su Kristijana Razuma iz Zaprešića

Autor: I.D.M.

Nakon uhićenja 19.-godišnjeg hakera Kristijana Razuma iz Zaprešića blokirana je i Webstresser domena kojom je upravljao. Kliknete li na tu stranicu dobivate obavijest kako je naziv domene zaplijenjen nalogom Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država i to službe za kriminalističku istragu (Cyber ​​Field Office) u skladu s nalogom Okružnog suda SAD-a za istočnu oblast u Virginiji. Ime domene oduzeto je u kombinaciji s operacijom OFF OFF.

Za tu operaciju je napisano kako je rezultat koordiniranog napora agencija za provedbu zakona iz niza zemalja: Nizozemske, Velike Britanije, Srbije, Hrvatske, Španjolske, Italije, Njemačke, Australije, Hong Konga, Kanade i SAD-a u suradnji s Europolom. Operacija je bila usmjerena na uklanjanje ilegalnih DDoS napada preko Webstresser.org-a. Tako proizlazi da su za hakerom iz Zaprešića, znanog na netu po nadimku Kris, koji se na društvenim mrežama okružio bizarnim likovima iz čitave regije, tragale desetine visokostručnih specijaliziranih policajaca. Zato je Webstresser postao nedostupan za svaku daljnju zloporabu a na kraju stranice stoji oznaka J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce) te je do okončanja istrage Hrvatu Razumu te njegovim srpskim ortacima Jovanu Mirkoviću znanom kao Mirkovik Babs i Vukašinu Despotoviću o kojima smo pisali onemogućeno daljnje internetsko nasilje.

Stoga ne čudi da je rješenjem suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici na temelju članka 127. stavak 1. i članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku određen istražni zatvor protiv osumnjičenog Kristijana Razuma i to u trajanju od jednog mjeseca.

“Naime, osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenog djela teškog kaznenog djela protiv računalnih sustava, programa i podataka iz članka 273. stavak 3. u vezi s člankom 267. stavak 1. Kaznenog zakona, počinjenog na način, da je, neutvrđenog dana 2015. godine do 24. travnja 2018., iz obiteljske kuće u mjestu prebivališta u Zaprešiću, upravljao računalnim sustavom dostupnim na internetskim poveznicama htpp://webstresser.co i http://webstresser.org, a koji je postavio na internetski poslužitelj u vlasništvu trgovačkog društva Abelhost iz Nizozemske, a koji računalni sustav omogućuje korisnicima da za novčani iznos iznajme uslugu izvršavanja DDoS (Distributed Denial-of-Service), napada na web poslužitelje prema izboru korisnika, a takvi napadi označavaju sprječavanje pristupa napadnutom računalom sustavu korištenjem mnogobrojnih korisničkih upita prema krajnjem korisniku koji se nalaze na Internetu, te na taj način kroz dulje vremensko razdoblje onemogućavao ili otežavao pristup većem broju računalnih sustava i time na štetu velikog broja korisnika prouzročio neutvrđenu materijalnu štetu, a za sebe pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu najmanje od 163.75124693 Bitcoina (virtualni novac), približne vrijednosti 1.453.946,90 kuna na dan 24. travnja 2018.”, objavljeno je sa Županijskog suda.

Istražili smo koliki su promet združeni hrvatsko-srpski hakeri ostvarili preko prve domene koju su registrirali Webstresser.co. Podaci govore o ukupnom prihodu od 370.280 US dolara, odnosno mjesečnoj zaradi od 30.434 US dolara. Webstresse domena bila je registrirana 17. srpnja 2017. u Panami na istoj adresi i sa svim istim tehničkim podacima: kontaktni telefon, faks, sjedište) kao i desetine drugih internetskih domena koje su označene kao hakerske, prevarantske ili pishing što znači mrežna krađa identiteta, odnosno prijevara putem elektroničke poruke. S tim u svezi nije zanemariv podatak da je 19-godišnji Kristijan završio Poštansko-telekomunikacijsku školu u Zagrebu Očito je legalno stečeno znanje nadopunio ilegalnim stečenim na mrežama.

Ako se navodi iz optužnice pokažu istinitima.o čemu smo već pisali kao i njegovim prostotoma na mreži. O mračnim stranama njegova života prvi smo objavili ekskluzivnu priču. Zanimljivo je i kako je drugi uhićeni u Srbiji Jovan Mirković pod pseudonimom Mirkovik Babs kao profilnu sliku na Faceu objavio ilustraciju vanzemaljca koji šmrče kokain. Zanimljivo da je i Kristijan Razum na svom Face profilu uz objavljeni selfie iz kupaonice dopuštao da ga poznanici komentiraju na sljedeći način: “Aj našmrkani dobar si♥♥♥” a da istom uhićeni haker uzvraća “Hvala bajo”.

Znakovito je kako su na Webstresseru objavljene potpuno drugačije fotografije od stvarnih. Tako je Jovan Mirković u stvarnosti sušta suprotnost slici M1RK-a kojom se predstavljao na mreži, a isto vrijedi i za Admina, Mixeriozu iTyronea, njihova alter-hakerska imena. Navedeni su i iznosi koje su u kriptovaluti – Bitcoinu ostvari hakeri iz regije. Zaprešićanin se sumnjiči da je zaradio oko 200.000 eura. Kroz slučaj je isplivalo i ulaganje u zlatne poluge. Iza fasade COOL ekipe koja voli cugu i promovira “bijelo” na mreži očito se skrivao unosni biznis.

Uhićenje dosad apsolutnog anonimusa iz gradića pokraj Zagreba još jednom dokazuje kako je tanka linija koja dijeli svijet bezazlenih opsjednutosti mladih virtualnim svijetom od onoga koji ih gurne u sferu međunarodnog cyber kriminala gdje je, prema optužnici, završio Kris iz Zaprešića.

Samo neupućeni misle kako je današnjim tinejdžerima ili mladima teško prijeći tu crtu. Naime, klinci već u osnovnoj školi pokazuju sve veću sklonost inetrnetskom nasilju pa i kriminalu i to je posebno opasno ako ih odrasli potiču u tome. Takav slučaj zadnji put je zabilježen u jednoj osnovnoj školi u strogom središtu Zagreba gdje je razrednica poticala učenike na izradu lažnih profila na društvenim mrežama, a potom te montirane sadržaje emitirala na razrednom projektoru i učenike uvjeravala kako su istiniti o čemu je pisano na jednom portalu. Nije isključeno da će netko od učenika takve razrednice uskoro doživjeti sudbinu sličnu zaprešićkom hakeru. Naime, ako se roditelji i institucije ozbiljno ne suoče s dubinom problema i hakiranjima koji su postali modom i imperativ COOL generacije uskoro će Hrvatska postati hakerski raj na zemlji sa svim posljedicama koje taj sustav donosi. A nalozi kao što vidimo mogu doći iz Amerike ili bilo odakle iz EU ili ostatka svijeta.